La revancha ha llegado. Esta noche de sábado (madrugada de domingo en España) Sean O’Malley se vuelve a enfrentar contra el único rival que le ha vencido: el ecuatoriano Marlon «Chito» Vera. Pero lo que hace más interesante esta revancha es que hay un título en juego. De ganar Chito Vera, le arrebataría el cinturón de campeón de peso gallo de la UFC a O’Malley quien busca su primera defensa exitosa de título. ¿Lo conseguirá?

Si quieres ver la pelea de Sean O’Malley contra Chito Vera 2, así como el resto de la cartelera UFC 299 que tiene grandes nombres como Dustin Poirier, Michael Venom Page (debuta en la compañía), Gilbert Burns y Petr Yan, aquí te mostraremos cómo hacerlo por Internet de manera legal y gratuita.

UFC 299 – O’Malley vs. Vera 2: canales, horarios y apps para ver la pelea online

El UFC 299, evento cuya pelea estelar es Sean O’Malley vs. Marlon «Chito» Vera 2, solo se podrá ver en España con la suscripción de Eurosport, que cuesta 6,99 € al mes. Por tanto, no podrás verla en los canales Eurosport 1 y Eurosport 2 a través de DAZN y Movistar Plus+.

Ten en cuenta que la cartelera estelar del UFC 299 dará inicio a las 04:00 am del domingo 10 de marzo en España, pero la pelea de Sean O’Malley contra Chito Vera 2 ocurrirá a las 06:00 am. A continuación, te mostramos los horarios para España y Latinoamérica con sus respectivas opciones de transmisión en directo.

España

Horarios: Preliminares (02:00 am) — Cartelera estelar (04:00 am) — Pelea estelar: Sean O’Malley vs. Chito Vera 2 (06:00 am aprox.) .

Preliminares (02:00 am) — Cartelera estelar (04:00 am) — Pelea estelar: . Transmisión: Eurosport (la cartelera estelar solo se podrá ver con la app que requiere suscripción. No podrás verla en los canales Eurosport de DAZN y Movistar Plus+).

México

Horarios: Preliminares (07:00 pm) — Cartelera estelar (09:00 pm) — Pelea estelar: Sean O’Malley vs. Chito Vera 2 (11:00 pm aprox.) .

Preliminares (07:00 pm) — Cartelera estelar (09:00 pm) — Pelea estelar: . Transmisión: Fox Sports y ESPN (la cartelera estelar solo a través de Star+, Fox Sports Premium e ESPN+).

Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

Horarios: Preliminares (10:00 pm) — Cartelera estelar (00:00 am) — Pelea estelar: Sean O’Malley vs. Chito Vera 2 (02:00 am aprox.) .

Preliminares (10:00 pm) — Cartelera estelar (00:00 am) — Pelea estelar: . Transmisión: Fox Sports y ESPN (la cartelera estelar solo a través de Star+)

Colombia, Ecuador y Perú

Horarios: Preliminares (08:00 pm) — Cartelera estelar (10:00 pm) — Pelea estelar: Sean O’Malley vs. Chito Vera 2 (00:00 am aprox.) .

Preliminares (08:00 pm) — Cartelera estelar (10:00 pm) — Pelea estelar: . Transmisión: Fox Sports y ESPN (la cartelera estelar solo a través de Star+)

Venezuela y Bolivia

Horarios: Preliminares (09:00 pm) — Cartelera estelar (11:00 pm) — Pelea estelar: Sean O’Malley vs. Chito Vera 2 (01:00 am) .

Preliminares (09:00 pm) — Cartelera estelar (11:00 pm) — Pelea estelar: . Transmisión: Fox Sports y ESPN (la cartelera estelar solo a través de Star+)

Star+ Price: To be announced

The app was not found in the store. 🙁 Go to store Google websearch

Estados Unidos

Horarios (ET): Preliminares (08:00 pm) — Cartelera estelar (10:00 pm) — Pelea estelar: Sean O’Malley vs. Chito Vera 2 (00:00 am aprox.) .

Preliminares (08:00 pm) — Cartelera estelar (10:00 pm) — Pelea estelar: . Horarios (PT): Preliminares (05:00 pm) — Cartelera estelar (07:00 pm) — Pelea estelar: Sean O’Malley vs. Chito Vera 2 (09:00 pm aprox.) .

Preliminares (05:00 pm) — Cartelera estelar (07:00 pm) — Pelea estelar: . Transmisión: PPV por ESPN+.

Todo el mundo

Además de las opciones regionales, el UFC 299 también se podrá ver con la aplicación oficial de la UFC desde cualquier parte del mundo, pero se requiere una suscripción. Su precio va desde los 9,99 $ al mes (en algunos países el precio es más elevado).

Enlace | UFC Fight Pass

Cómo ver la pelea Sean O’Malley contra Chito Vera 2 gratis

Ahora bien, en caso de que no tengas una suscripción en ninguna de las aplicaciones que transmitirán la pelea de Sean O’Malley vs. Chito Vera 2, entonces echa un ojo bajo tu propio responsabilidad a todos los métodos para ver UFC gratis, online y en directo que hemos recopilado (algunos requieren usar una VPN gratis). Eso sí, desde Androidphoria siempre aconsejamos optar por los medios legales que funcionan mejor y no te meten problemas.