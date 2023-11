Una de las competiciones más famosas de España ya estrenó su inicio. Operación Triunfo 2023 (OT 2023) comenzó el lunes 20 de noviembre, y ya conocemos sus participantes, jurados y los formatos de gala y post gala que estarán disponibles para la audiencia.

¿Quieres saber cómo ver OT 2023 y seguir de cerca el camino que le dará la victoria a uno de los participantes? Entonces necesitas conocer tanto su programación habitual, así como el sitio en donde está disponible este programa. Para sorpresa de algunos, OT 2023 ahora se encuentra en la plataforma de Amazon Prime Video, lo que además le abre un nuevo horizonte al servicio de streaming en cuanto al contenido que reproduce. Más abajo lo sabrás todo.

Cómo ver OT 2023 gratis en directo: todos los formatos disponibles

Amazon Prime Video parece estar incursionando en los programas de concursos, empezando con Operación Triunfo 2023 para probar las aguas. La competición se encuentra disponible desde esta plataforma y con ella, sus diferentes formatos. La lista resumida sería la siguiente.

Gala principal de OT 2023 : el evento icónico de esta competición tiene su espacio en Amazon Prime todos los lunes a las 22:00 horas , siendo presentado en todo momento por la artista Chenoa.

: el evento icónico de esta competición tiene su espacio en Amazon Prime , siendo presentado en todo momento por la artista Chenoa. Post gala de OT 2023 : Masi Rodríguez e Ibai Llanos estarán también todos los lunes, justo después de la gala principal , participando en la post gala.

: Masi Rodríguez e Ibai Llanos estarán también todos los lunes, , participando en la post gala. OT al día : el resto de la semana estará cubierta por este formato de OT 2023, el cual se emitirá de martes a sábado a las 22:00 horas . En OT al día, se hace un seguimiento de la semana de los participantes, tanto en sus ensayos como en la convivencia general entre ellos. El presentador a cargo es Xuso Jones.

: el resto de la semana estará cubierta por este formato de OT 2023, el cual . En OT al día, se hace un seguimiento de la semana de los participantes, tanto en sus ensayos como en la convivencia general entre ellos. El presentador a cargo es Xuso Jones. OT 24 horas: además de todo lo anterior, los fanáticos de este concurso pueden ver mucho más contenido en un canal de YouTube dedicado a los participantes y sus progresos diarios.

Si deseas ver gratis la emisión de OT 2023 en directo, solo hay una forma: usando la prueba gratis de Amazon Prime. Si no te has suscrito a este servicio por ahora, entonces es tu oportunidad de sacarle provecho al mes gratis que te ofrece Amazon Prime.

De lo contrario, tendrás que hacer el mismo procedimiento desde una cuenta totalmente nueva. Ten en cuenta que OT 2023 durará 14 semanas, así que la prueba gratis tan solo abarcará una parte de toda la competición.

Jurado de OT 2023

Los jurados de OT 2023 ya fueron revelados con el inicio de la gala el lunes 20 de noviembre. La cantante Buika, la DJ y locutora de Los 40 Cris Regatero, así como el productor musical Pablo Rouss, forman parte del jurado que estará todas las semanas evaluando a los competidores. A ellos se sumará siempre un artista invitado para completar el grupo. Anitta, la famosa actriz brasileña, fue quien los acompañó en la primera entrega.

Concursantes de OT 2023

Tras la inauguración de OT 2023, se seleccionaron a los 16 concursantes con los cuales arranca este concurso. Después de ver sus primeras presentaciones, el jurado eligió las mejores para iniciar la competencia en OT 2023. Estos fueron los seleccionados.

Ruslana

La joven de 18 años apenas estaba en segundo de bachillerato cuando se presentó para el casting. Ruslana nació en Ucrania, se crio en Canarias y ahora mismo es residente de Madrid. Siempre ha soñado con entrar en la industria musical, por lo que dará todo para llegar a la final de OT 2023. Su primera presentación fue el tema “I love rock and roll” con el que aseguró su puesto entre los elegidos.

Cris

Aunque no era su primer plan entrar en OT 2023, el joven de 24 años, residente de Tenerife, conquistó al jurado al debutar con la canción “Pasos de cero” de Pablo Alborán. Cris trabaja en una compañía de teatro musical, y dejó en evidencia su experiencia.

Martín Urrutia

Otro joven con gran talento. El muchacho, de 18 años, viene desde Bilbao con la ilusión de convertirse en un verdadero artista musical. Martín Urrutia esperaba desde hace 3 años poder pisar el plató de la gala 0 de OT 2023 para entrar entre los concursantes y lo consiguió. Con su interpretación de “Somewhere Only We Know” se ganó la aprobación del jurado.

Denna

Con 22 años, la estudiante de arte dramático Almudena (nombre artístico Denna) residente de Málaga, también sorprendió al público con su excelente interpretación de “A ella” de Karol G. Demostró su experiencia autodidacta en el mundo de la música, pues cuenta que ya ha tenido oportunidades de producir de inicio a fin sus propias canciones. Sus estilos predilectos son el pop house y el pop urbano.

Naiara

Siendo cantante en una orquesta e independiente, Naiara forma parte de la lista de concursantes con cierta experiencia. Desde los 17 años se ha ido dedicando a este arte, y ahora con 26 años aprovecha la oportunidad de OT 2023 para subir otro peldaño en su carrera. Interpretó la canción “Me muero” de La Quinta Estación y así consiguió su puesto entre los 16 elegidos.

Álvaro Mayo

Aunque su versión de “Baby One More Time” de Britney Spears no llenó las expectativas del jurado, Álvaro se ganó el puesto entre los concursantes gracias al público. El joven de 21 años viene de Sevilla, es estudiante de Sonido, y canta en una orquesta. Soñaba con entrar a OT 2023 y participar en el concurso, y aunque parecía que no lo lograría, la audiencia le dio un voto de confianza que no debe desaprovechar.

Omar

La alegría y el entusiasmo parecen ser naturales en Omar. El joven de 26 años, procedente de Guadalajara, enamoró al jurado y al público con su interpretación de “Canela en Polvo” de El Kanka. Es técnico en emergencias sanitarias, trabaja de bombero y toca el saxo.

Álex Márquez

El músico de Córdoba se presentó a sí mismo como cantante, compositor, productor y músico. Todo en una sola persona. Álex se dedica plenamente a la música y planea vencer sus propias inseguridades participando en OT 2023. En la gala 0 demostró su valía interpretando el tema “Juramento eterno” de sal de Álvaro Luna.

Paul

La actuación más destacada de la noche fue la de este artista, estudiante de Comunicación Audiovisual. Paul conquistó a todos con su interpretación de “Way Down We Go”. El joven de 20 años viene del pueblo de Granada, siendo un aficionado por OT desde que era pequeño. Ahora, con el puesto asegurado entre los concursantes, dará mucho de qué hablar.

Suzete

Esta concursante tiene toda una historia que contar. Se quedó sin poder concursar en las dos ediciones pasadas de OT al no tener los documentos en regla. La joven de 22 años nació en Santo Tomé y Príncipe, una de las islas del Golfo de Guinea. Pasó gran parte de su infancia en Portugal, y ya tiene 10 años viviendo el Tenerife. Para asegurar su puesto entre los concursantes, interpretó la canción “Di mi nombre” de Rosalía.

Juanjo

Juanjo es un estudiante de Ingeniería naval proveniente de Zaragoza. Con 19 años, consiguió formar parte de los concursantes de OT 2023 con su interpretación de “Crazy Little Thing Called Love” en la gala 0. El chico se encuentra en plena formación para convertirse en todo un músico, y espera demostrar sus progresos durante el concurso.

Violeta

Violeta terminó la lista de participantes para el casting de OT 2023, habiendo quedado fuera de este margen en la edición del 2020. Consiguió figurar entre los 16 concursantes al cantar “Crazy” a su propio estilo. Esta joven de 22 años viene de Granada, estudia Comunicación, periodismo, publicidad y audiovisuales. Tiene talento y así lo demostró en la gala 0.

Salma

Con la experiencia de ser cantante frente a audiencias menores, Salma fue una de las mejores presentaciones de la gala 0. Esta joven proveniente de Mijas, Málaga, cantó “Historia de un amor”, lo cual aseguró su plaza. Esta participante ya tiene experiencia en concursos, siendo miembro del equipo de Antonio Orozco en La Voz 2022. Ahora se lanza al escenario por su cuenta, soñando con ser una artista que interprete sus propias canciones.

Chiara

Chiara es una joven de 19 años proveniente de la isla de Menorca, pero que vive actualmente en Barcelona. Estudia música, y siempre ha tenido en mente la meta de ser una artista. Ama la obra de El Mago de Oz, y ha sido apoyada por su madre, la cual a su vez ejerce como manager de la chica. Con la interpretación de “For once in my life”, se consiguió su puesto entre los 16 concursantes durante la gala 0.

Lucas

Lucas viene de Uruguay, y con dos años residiendo en Barcelona, decidió probar suerte en los castings de OT 2023, consiguiendo entrar a la gala 0. El muchacho, de 22 años, se gana la vida como barbero y sueña con ser cantante. Interpretó el famoso tema “De Música Ligera”, canción que lo enlistó entre los concursantes sin problemas.

Bea

Bea fue la que le cerró el casting de la gala 0, interpretando “Never can say goodbye” y ganándose su puesto entre los concursantes. La chica de 19 años viene de Madrid, y estudia para ser maestra de primaria. En su tiempo libre, les da clases de música y de piano a los niños, soñando desde siempre poder poner a valer su talento en frente de los grandes escenarios.

¿Cuál es tu concursante favorito?