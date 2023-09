Las plataformas de series y películas en streaming lo están pasando mal en cuanto a ganancias últimamente, así que han tenido que cambiar de estrategia. Sin embargo, sus decisiones están mosqueando bastante a los usuarios. Aumentos de precios en las suscripciones, limitaciones al compartir cuentas y hasta publicidad, son algunas de las ideas que se les han ocurrido a las compañías y al final solo nos queda pasar por el aro si queremos disfrutar de sus servicios.

Lo han hecho Netflix, Disney+ y hasta Max, pero ahora se suma una más a la lista: Amazon Prime Video, que tendrá una suscripción con publicidad a partir de 2024. Esto es lo que sabemos.

¿Quieres ver Prime Video sin publicidad? Entonces tendrás que pasar por caja

Gracias al equipo de The Hollywoord Reporter, nos enteramos de que Amazon Prime Video se sumará a sus principales rivales al lanzar una suscripción con publicidad. Estará disponible a partir de algún momento a inicios de 2024 y será la suscripción predeterminada de la plataforma.

Amazon reveló que el precio de la suscripción regular a Prime Video no aumentará respecto a 2023, pero los usuarios que quieran eliminar la publicidad tendrán que pagar un extra.

¿Cuánto será? Si quieres disfrutar de Amazon Prime Video sin anuncios tendrás que pagar 3 $ adicionales al mes. En España estos seguramente se traduzcan a 3 € mensuales, así que podemos hacer algunas estimaciones de los nuevos precios. Las suscripciones a Prime Video deberían quedar de la siguiente manera (incluyendo todos los demás beneficios de Amazon Prime):

España (por confirmar):

Amazon Prime con anuncios : 4,99 euros al mes o 49,9 euros al año.

: 4,99 euros al mes o 49,9 euros al año. Amazon Prime sin anuncios: 7,99 euros al mes o 79,9 euros al año.

Estados Unidos:

Amazon Prime con anuncios : 14,99 dólares mensuales o 139 dólares al año.

: 14,99 dólares mensuales o 139 dólares al año. Amazon Prime sin anuncios: 17,99 dólares mensuales o 139 dólares al año.

Según Amazon, los usuarios recibirán una notificación algunas semanas antes de que se habiliten los anuncios en Prime Video, junto a instrucciones para quitarlos (pagando). Por cierto, los primeros países en ver este cambio serán Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Canadá, a inicios de 2024. Mientras que Francia, Italia, España, México y Australia recibirán la suscripción con publicidad más adelante.

Prime Video apostará a la publicidad para seguir en el negocio, aunque es la única plataforma que cobra extra por algunos contenidos

Junto a todo lo anterior, Amazon señaló que esta medida es necesaria para seguir adelante con el negocio de Prime Video. Por si no lo sabes, Amazon no solamente tiene producciones propias y paga honorarios por series y películas de terceros. Prime Video también tiene deportes en vivo como la NFL, unos derechos que cuestan millones de dólares al año.

Asimismo, la compañía detalló que los anuncios que aparecerán en Prime Video serán significativamente menos invasivos y en menor cantidad que en la televisión tradicional. Esto nos parece genial, aunque hay un detalle de Prime Video que no debemos olvidar.

Diferente a Netflix y otras plataformas de streaming rivales, Amazon Prime Video es la única que no te da acceso a todo su catálogo aunque tengas una suscripción. Hay mucho contenido que tienes que pagar de forma individual para disfrutarlo, aunque generalmente no se trata de sus mejores producciones. Esto significa que Amazon se lleva dinero extra a sus bolsillos cuando alguien paga esas series y películas, algo que no sucede en la competencia.

¿Estás de acuerdo con esta nueva movida de Amazon? ¿Pagarías el extra para evitar la publicidad? ¿Qué será lo próximo?