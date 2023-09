El CMF Watch Pro de Nothing tendrá una pantalla AMOLED de 1,96

Desde que empezó con sus móviles inteligentes, Nothing ha estado trabajando en dejar su huella dentro del mercado de la mejor forma posible. No solo con dispositivos bestiales de gama alta, sino también considerando el lanzamiento de otros dispositivos más económicos, sin perder la buena calidad. La propia marca de Nothing prepara el terreno para su Nothing Phone (2a), mientras que, desde su sub marca CMF, esperan al 26 de septiembre para revelar sus primeros accesorios.

Pues bien, las filtraciones antes de la fecha no se han contenido, como es de costumbre. Ahora se sabe cómo será la pantalla del smartwatch de la marca. El CMF Watch Pro de Nothing será el primer wearable de esta compañía, y aunque ya teníamos una vista de su apariencia bastante clara, los detalles específicos se encontraban en el anonimato. Con esta filtración, ya es otra historia.

CMF Watch Pro de Nothing: pantalla AMOLED de 1,96” con 600 nits de brillo máximo

Gracias a su paso por el portal de e-commerce de la India, Flipkart, algunos de los detalles más relevantes de este smartwatch han salido a la luz. Una imagen revela no solo su apariencia, sino también lo que trae su pantalla: 1,96 pulgadas con panel AMOLED y 600 nits de brillo máximo, en un marco de bordes redondeados y pantalla cuadrada.

Otros detalles adicionales del CMF Watch Pro también forman parte de las filtraciones. Se saben sus dimensiones y peso (46,9 x 39,87 x 11,4 mm y 31,1 gramos), su conectividad a Bluetooth 5.3, al igual que algunas funciones de seguimiento como las de frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno en sangre, monitor de estrés y de sueño, al igual que más de 110 modos deportivos.

Se espera que el CMF Watch Pro tenga su debut el 26 de septiembre junto a otros dos accesorios: los Buds Pro y el Power 65 W GaN, de los cuales, hasta el momento, no se sabe gran cosa más allá de su apariencia.

Fuente | Gizmochina