El fabricante americano propiedad de Lenovo está que no para. Hace poco te hablamos del la llegada del Moto G9 Play, nuevo gama media de la firma. Poco después te dimos todos los detalles del nuevo teléfono plegable de Motorola. Y ahora le ha tocado el turno al Motorola Moto E7 Plus.

No, Motorola no ha presentado todavía a este nuevo terminal, pero se han filtrado todas las características técnicas. Y, teniendo en cuenta que la fuente de la filtración es Roland Quandt, uno de los leakster con mayor tasa de acierto, podemos dar bastante veracidad a esta información.

El Motorola Moto E7 Plus será un gama baja con algunas sorpresas

A través de la información que ha publicado Roland en el portal de origen germano WinFuture, el Motorola Moto E7 Plus pasaría a formar parte de la nueva gama baja premium, donde encontramos terminales con prestaciones comedidas pero con algún detalle que marca la diferencia.

Comenzaremos hablando del apartado multimedia, donde la pantalla del Motorola Moto E7 Plus estará formada por un panel de LCD de 6.5 pulgadas y que alcanza una resolución HD+.

Una autonomía que no decepcionará

Una configuración muy descafeinada, aunque normal en un dispositivo de gama baja. Además, que la resolución sea 720p es ideal para exprimir al máximo la autonomía de este dispositivo. Más, si se tiene en cuenta que el Motorola Moto E7 Plus presume de una batería de 5.000 mAh con carga rápida de 10 W y que garantiza más de un día de uso sin problema alguno.

Siguiendo con las características técnicas del Moto E7 Plus de Motorola, su corazón de silicio está formado por un procesador Qualcomm Snapdragon 460, junto con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento, que además podremos ampliar utilizando su ranura para tarjetas microSD.

Como podrás comprobar, no es un teléfono especialmente potente, pero te permitirá disfrutar de todo tipo de juegos y aplicaciones sin problema alguno. En parte, gracias a la GPU Adreno 610 que integra este terminal.

Respecto al apartado fotográfico, la cámara del Moto E7 Plus cuenta con un sistema de doble lente, con un sensor de 48 megapíxeles y apertura focal 1.7, además de un segundo sensor de 2 megapíxeles, y que se encargará de medir la profundidad.

Por último, no podemos olvidarnos de la cámara frontal, que contará con 8 megapíxeles y apertura focal 2.2. Respecto al precio y fecha de lanzamiento, aún no tenemos confirmación por parte de la marca, pero está claro que el dispositivo está al caer. Y si los rumores son ciertos, el precio del Moto E7 Plus, que costaría 149 euros, será su gran exponente.