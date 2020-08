No han pasado ni 6 meses desde el lanzamiento del Moto G8, pero Motorola ya presentó a su sucesor: el Moto G9. Este nuevo gama media de la marca propiedad de Lenovo acaba de ser lanzado en India, uno de los mercados donde el Moto G8 nunca llegó. Al no haber mucho tiempo de diferencia entre su lanzamiento y el de su antecesor, es normal que el Moto G9 no represente un auténtico salto generacional, sino más bien una alternativa al Moto G8.

Aun así, el nuevo Moto G9 mejora en varios aspectos a su predecesor: trae una mejor cámara, más batería, un procesador actualizado y una pantalla un poco más grande, aunque sigue sin dar el salto al Full HD+. Sin lugar a dudas, estamos ante un gama media muy interesante, así que acompáñanos a descubrir todas sus especificaciones.

Características del Moto G9

Lo más polémico de este Moto G9 es que utiliza el procesador Snapdragon 662, mientras que el Moto G8 usa el Snapdragon 665. Según la nomenclatura, el procesador del Moto G8 es mejor que el del Moto G9. Sin embargo, en realidad tienen las mismas especificaciones de CPU y GPU. Eso sí, teóricamente, el chip del Moto G9 tiene características actualizadas, pero en la práctica el rendimiento es el mismo.

Aquí tienes la tabla con todas las características de este Moto G9 para que las revises a tu antojo.

Características Moto G9 Dimensiones y peso 165,2 x 75,7 x 8,2 mm. 200 gramos. Pantalla 6,5″ HD+ (1600 x 720) con relación de aspecto 20:9, panel LCD y un pequeño notch en forma de gota. Procesador Qualcomm Snapdragon 662 con gráfica Adreno 610. RAM 4 GB LPDDR4. Almacenamiento 64 GB ampliable con MicroSD. Cámara trasera Triple de 48 MP con f/1.7 + macro de 2 MP con f/2.4 + sensor de profundidad de 2 MP con f/2.4. Cámara frontal 8 MP con f/2.2. Conectividad y extras USB C, WiFi 5, Dual SIM 4G, Bluetooth 5.0, NFC, GPS y jack de audio de 3,5 mm. Lector de huellas trasero y botón para Google Assistant. Batería 5000 mAh con carga rápida de 20W. Sistema operativo Android 10.

Casi la misma pantalla: de vuelta al notch en forma de gota

El Moto G9 apuesta por un diseño más clásico, abandonando el agujero en pantalla para la cámara selfie que tiene el Moto G8. Vuelve al típico notch en forma gota en su parte frontal, aunque la pantalla es casi la misma: mide 6,5″, usa un panel LCD, cuenta con resolución HD+ y cubre el 85% de la parte frontal. En la parte trasera, en cambio, el Moto G9 utiliza un módulo de cámara cuadrado más moderno con un lector de huellas ubicado en el logo de la marca.

Como ya lo anticipábamos antes, el cerebro del Moto G9 es el procesador Snapdragon 662 de 8 núcleos con una velocidad de reloj máxima de 2,0 GHz. Al igual que su antecesor, el Moto G9 trae 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento que se puede ampliar con una tarjeta MicroSD. Así que, en potencia, no esperes un salto en este Moto G9.

El Moto G9 tiene una cámara triple de 48 MP y más batería

Donde sí encontramos una mejora sustancial en el Moto G9, con respecto a su predecesor, es en la autonomía. Y es que trae una batería de 5000 mAh con carga rápida de 20W que es mejor que la de 4000 mAh con carga rápida de 10W que incorpora el Moto G8. Además, hay que tener en cuenta que estos dos móviles utilizan 4G y tienen el mismo rendimiento. Eso significa que su consumo energético es el mismo, pero la autonomía del Moto G9 es mucho mejor.

Otra mejora que hallamos en el Moto G9 está en su cámara trasera triple. Específicamente, en su sensor principal de 48 MP (el del Moto G8 es de 12 MP), ya que el resto de sensores no son la gran cosa. Y es que el Moto G9 pierde el sensor ultra gran angular de 8 MP de su antecesor y lo reemplaza por un sensor de profundidad de 2 MP. El otro sensor es un macro de 2 MP.

Por otra parte, no hay sorpresas en su cámara selfie que es de 8 MP. En cuanto a extras, vale la pena mencionar que el Moto G9 tiene NFC, un botón físico para invocar al Asistente de Google y un jack para auriculares de 3.5 mm.

Precio del Moto G9 y disponibilidad

El Moto G9 se venderá a partir del 31 de agosto en una única versión de 4GB + 64GB en los colores verde y azul. De momento, solo ha sido presentado para el mercado indio, pero se espera que en los próximos días se anuncie su disponibilidad global.

¿Su precio? 11499 rupias o unos 131 euros al cambio. Seguramente, su precio en otros países será un poco diferente. Aquí te diremos cuánto valdrá en nuestro país cuando se anuncie.