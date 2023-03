Así como hace unas semanas se pusieron de moda en Internet las botas rojas de Astro Boy, ahora un nuevo calzado se está haciendo cada vez más viral en las redes sociales. Y, curiosamente, se trata otra vez de una recreación física de las botas de un personaje animado.

Por su puesto estamos hablando de las botas de Mario Bros, un producto que de seguro ya has visto en redes sociales y que parecen extraídas del famoso videojuego, pero… ¿Son reales? Sí, aunque si estás pensando en hacerte con un par de ellas, puede que no te guste lo que te contaremos a continuación.

Nintendo sí que sabe hacer marketing. Como parte de la campaña promocional de la nueva película The Super Mario Bros. Movie que se estrenará el 5 de abril, la multinacional de videojuegos e Illumination (productora de la peli) han colaborado con la histórica marca de calzado estadounidense Red Wing Shoes para recrear las famosas botas del fontanero más querido del mundo del gaming.

I saw them with my own eyes. This is peak living pic.twitter.com/bDcnSkyjur

— J'97 (@J97gaming) March 10, 2023