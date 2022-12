El grupo de K-pop femenino más popular del momento, Blackpink, sorprendió a propios y extraños a mediados de este año con su concierto en PUBG Mobile, un juego de disparos para Android. Parece que a la agrupación le ha gustado formar parte de un juego para móviles, o el beneficio que obtienen de ello, pues ahora han anunciado una colaboración con Maplestory M, un MMORPG en 2D que nada tiene que ver con PUBG Mobile.

El cuarteto surcoreano ha participado en un vídeo de dos episodios que funcionaron como previa al evento en el juego. En el primer episodio conocerás a los miembros del grupo y todas sus preferencias de estilo de moda. En el segundo, el grupo se dividirá en dos para diseñar sus propios objetos y cosméticos en el juego. Está el equipo negro formado por Jisoo y Jennie, y el equipo rosa formado por Rose y Lisa.

Así es la colaboración de Blackpink con Maplestory M

Maplestory M es un juego desarrollado por la compañía Nexon de Corea del Sur. Es del género MMORPG y está hecho completamente en 2D. En el juego debes crear un personaje, subirlo de nivel, desbloquear nuevas habilidades, ayudar a ciudadanos necesitados, colaborar en misiones y obtener recompensas. Tienen un sistema de combate fácil de controlar con muchas armas que elegir.

Si bien el juego es gratuito, muchos de los accesorios cosméticos que puedes poner a tu personaje son de pago. De hecho, el objetivo de la colaboración con Blackpink (además de darle más visibilidad al juego) es añadir nuevos cosméticos elegidos por las chicas del grupo. Cada equipo de Blackpink ha diseñado dos paquetes que incluyen artículos de belleza para la cara y el pelo.

Los cosméticos negros (hechos por Jisoo y Jennie) son más atrevidos, elegantes y carismáticos, con artículos inspirados en canciones como Pink Venom y Shut down. En cambio, los de color rosa (hechos por Rose y Lisa) son un poco más suaves, ya que incluyen paquetes bonitos, burbujeantes y animados basados en canciones como As If It’s Your Last, Boombayah, Ice Cream y DDU-SU DDU-DU.

En fin, coméntanos… ¿qué piensas de estas colaboraciones entre el K-pop y los juegos para móviles?