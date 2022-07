Organizar este tipo de eventos se ha vuelto cada vez más popular en el mundo de los videojuegos. Y es que se han realizado muchos otros conciertos, como el de Ed Sheeran en Pokémon GO, por decir alguno.

Ahora, es el turno de PUBG Mobile de unirse a este movimiento, y lo hará con nada más y nada menos que con el grupo femenino de K-pop más importante del momento, Blackpink.

'BLACKPINK X PUBG MOBILE 2022 IN-GAME CONCERT: [THE VIRTUAL]' Coming soon!

North & South America:22nd-23rd and 29th-30th July

Rest of the World: 23rd-24th and 30th-31st July #BLACKPINKxPUBGM #BLACKPINK #PUBGMOBILE #THEVIRTUAL #INGAMECONCERT @BLACKPINK pic.twitter.com/anHLiGioVy

