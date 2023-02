En las últimas semanas, se ha hablado mucho sobre el streamer hispanohablante mejor conocido como AuronPlay, debido a una gran polémica que lo rodea a él y a la streamer de Twitch Biyin. Lo último que se supo de Auron era que se tomaría un descanso de Internet, sin embargo, el Youtuber decidió lanzar un nuevo vídeo para aclarar un poco más su situación y el futuro de su carrera en Twitch.

Si quieres saber más a fondo los detalles que llevaron a Raúl Álvares Genes, también conocido como AuronPlay, a tomar esta drástica decisión, te invitamos a leer nuestro artículo que lo cuenta todo a detalle. Por ahora, nos enfocaremos en su última producción en la cual nos cuenta que no planea abandonar Twitch y nos permite conocer un poco más sobre su situación y su punto de vista sobre las agresiones que ha recibido.

AuronPlay admite verse en la necesidad de explicar su situación

El día de hoy Auron ha decidido lanzar a un vídeo de explicación a sus plataformas en el cual se ha sincerado con respecto a todo el escándalo que lo que ha rodeado en las últimas semanas. El vídeo comienza con el streamer en su estudio habitual explicando que la única razón por la cual ha decidido publicar de nuevo es porque se vio en la necesidad de hablar mejor sobre su situación.

Mientras avanza en su declaración se le puede ver al joven Youtuber realmente preocupado por su bienestar físico y psicológico, ya que como el mismo explica, el sabotaje a su carrera ha llegado a un punto demasiado exagerado. El streamer cuenta en su vídeo que los «trolls» que buscan acabar con su fama no se han limitado solamente al Internet, sino que también han amenazado a sus familiares, han revelado la ubicación de su hogar y se han comunicado, son sus patrocinadores para que corten lasos con él.

«He visto ataques perfectamente coordinados para tumbar mi carrera» explica Auron en su vídeo, haciendo referencia a como los foros de Internet y sus «haters» se han organizado para difamar su nombre cada vez más. En cierto punto, menciona como una sección de Internet incluso ha hablado de no detenerse hasta verlo muerto, lo cual lo ha mantenido preocupado.

Incluso admite estar sorprendido de cómo la gente que busca hundirlo ha indagado hasta en lo más profundo de sus vídeos más antiguos para poder seguir sacando material que lo haga quedar mal. AuronPlay comenta que lo que estas personas buscan es lograr que la ola de odio dirigida hacia él no se desvanezca con el tiempo.

«Yo no soy ningún monstruo, yo no soy ningún degenerado» fueron las palabras de AuronPlay

Posteriormente, en el vídeo, el streamer le pide a su audiencia que analicen los hechos y perciban como todo este sabotaje ha crecido exponencialmente en tan poco tiempo. Así mismo, reflexiona en el hecho de que probablemente si le hayan quitado mucho al sabotearlo de la forma que lo han hecho, pero a la vez insiste en que si hay algo que no le pueden quitar es la verdad y su verdad es que él no es ningún degenerado.

De esta forma empieza parte de su discurso en el que admite que muchas veces se ha equivocado en el pasado y que desde el inicio de su carrera ha dicho y hecho cosas con las que hoy en día no está de acuerdo. «… Siento vergüenza y siento asco» son las palabras que el streamer utilizó para referirse al contenido de muchos de sus vídeos antiguos en los cuales compartía contenido que no se alinean con sus ideales en el presente.

El Youtuber aprovecha esa ocasión para pedirle disculpas a todos sus espectadores por las cosas que el mismo dijo en principios de su carrera. Admite que su comportamiento en ese tiempo no era ejemplar, pero con el paso del tiempo ha crecido y ha madurado para poder empezar a crear vídeos en un área en la cual se siente satisfecho y no molesta a nadie.

«Niego rotundamente haber hablado con esta persona sabiendo yo que era menor de edad» explica AuronPlay

Ya en cierto momento del vídeo, el streamer hispanohablante se dedica a tratar un tema crucial en todo el escándalo que lo envuelve y es el caso de ciberacoso contra una menor de edad. Empieza este tema comentando que las acusaciones de acoso y de «grooming» llegaron en el peor momento de todo el sabotaje, cuando él se encontraba en un estado psicológico deplorable.

Da a conocer igualmente, antes de ahondar en más detalles sobre este evento que fue la razón más grande, por lo cual lo «funaron» en redes sociales, que no le desea ningún mal a la persona que hizo las acusaciones, pero que aun así debe defenderse. Es allí donde expresa fervientemente que jamás sostuvo conversaciones íntimas con ninguna persona, sabiendo que esta era menor de edad.

Posteriormente, dedica unos cuantos minutos a presentar pruebas concretas de que la persona que está haciendo esas acusaciones no tenía nada en su perfil que indicara que ella era menor de edad para el momento en el que hablaba con el Youtuber. Además de esto, comenta que él, sinceramente, no recuerda esas conversaciones en específico, ya que durante ese tiempo él sostenía conversaciones con miles de fanáticos.

Es allí cuando admite que su único error durante ese tiempo fue no haber corroborado mejor la edad de las personas con las que supuestamente hablaba y la información referente a ellos. Así mismo se disculpa por haber sido descuidado en ese aspecto e indica que eso es algo que se ha tomado muy en serio y que hoy en día prefiere no comunicarse con personas que en realidad no conoce.

¿Auron dejará Twitch para siempre?

La respuesta corta es no, el streamer ha dejado en claro que la única razón por la cual dejaría de subir contenido a Twitch sería por algo que el mismo decidiera, no por la presión de otros. «… Me iré cuando yo quiera, no cuando me echen» esa fue la frase que utilizo el streamer español para referirse al futuro de su carrera.

Ya en los últimos minutos del vídeo, el streamer español explica que su principal inspiración para publicar ese comunicado fue comunicarle su punto de vista a quienes de verdad se lo merecen, su comunidad, sus seguidores y sus amigos. De esa misma forma también aprovecha para agradecerle a todas esas personas que lo han apoyado durante toda su carrera y en especial durante las últimas semanas que han sido horrorosas para él.

Para cerrar el vídeo, Auron se asegura de dejarle saber a todos sus seguidores que planea seguir subiendo contenido a Twitch en un futuro, el momento en específico aún no está claro, pero sin duda, ese momento llegará. Es decir, aún queda más AuronPlay por algún tiempo, así que más te vale estar al pendiente, incluso puedes aprender a ver varios streams al mismo tiempo en Twitch.

