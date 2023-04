El fabricante de chips ARM propiedad del gigante japonés SoftBank, está construyendo su propio procesador para mostrar las capacidades de sus diseños. Esta noticia, que fue publicada por el periódico Financial Time, parece tener dos caras. Por un lado, el anuncio de que ARM empezará a fabricar sus chips tiene como objetivo atraer inversores. Y, por otra parte, SoftBank busca aumentar las ganancias de ARM en el mercado estadounidense.

Aparte de eso, ARM parece estar listo para tomar medidas y, como informa el Financial Times, se está preparando para dejar de ser solo un diseñador de chips, ahora desea fabricarlos. Según la noticia, para crear estos chips ARM está trabajando con un equipo interno de ingenieros, además de sus socios en Samsung y TSMC.

ARM se lanza a la fabricación de procesadores propios

El periódico Financial Times informó el domingo que el fabricante de chips británico ARM está desarrollando su propio semiconductor para demostrar las capacidades de sus productos y atraer nuevos clientes, así como para impulsar el desarrollo de la empresa.

Generalmente, la empresa ha concedido licencias de sus diseños a fabricantes como Samsung y TSMC, pero según Financial Times, ARM ha dicho que su nueva producción de procesadores será más avanzada que cualquier otro hasta ahora.

ARM ha formado su propio equipo de ingenieros para construir procesadores

De acuerdo con la noticia, la empresa está buscando socios que le ayuden a crear su propio procesador y ha creado un nuevo equipo interno de ingenieros para liderar el desarrollo de estos procesadores prototipo para dispositivos móviles, ordenadores portátiles y otros dispositivos electrónicos.

ARM ha sido conocido históricamente como un diseñador de procesadores que licencia sus diseños a otros fabricantes, en lugar de involucrarse directamente en la fabricación de los mismos. Sin embargo, eso está cambiando, ya que ARM ahora quiere entrar en el mercado de la producción.

¿Quiere desafiar a TSMC y Samsung?

En esta ocasión, ARM no venderá ni concederá licencias del diseño de su prototipo a otras empresas. Según se informa, la empresa quiere mostrar las capacidades de sus productos para atraer nuevos clientes. Sin embargo, los principales fabricantes de chips como Intel, Samsung y Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) no deben preocuparse, ya que ARM no tiene planes de competir con ellos en el mercado de la fabricación de chips a gran escala.

La compañía seguirá centrando su negocio en el diseño de procesadores y continuará trabajando con fabricantes de chips para producir y vender sus diseños. La empresa solo está buscando demostrar su experiencia en la creación de procesadores mediante la producción de sus propios prototipos.

En pocas palabras, ARM quiere demostrar a sus accionistas que puede diseñar, desarrollar y construir chips de forma independiente. Por lo tanto, los clientes de ARM, que incluyen a Apple, Qualcomm y MediaTek, no deben preocuparse, sugiere el informe.

Hasta ahora ARM aún no ha ofrecido ninguna actualización ni ha emitido ninguna declaración oficial al respecto.

Fuente | Financial Times