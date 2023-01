A principios del año pasado, un informe reveló que Apple es la marca que más auriculares TWS vende, pese a que los AirPods son una de las opciones más caras. Tienen el 34,4% de la cuota de mercado y en el horizonte no se vislumbra ninguna marca que pueda arrebatarle su liderato. De hecho, los de Cupertino ya piensan en ganar más cuota de mercado con unos nuevos AirPods de menos de 100 € que competirán con los auriculares TWS más populares de marcas chinas como Xiaomi, Realme, OnePlus, Nothing, etc.

El analista Ming-Chi Kuo ha revelado en su última nota para inversores que Apple está trabajando en unos AirPods de 99 dólares. La compañía lanzará estos auriculares asequibles en la segunda mitad de 2024 e incluso podría retrasarlos a la primera mitad de 2025. Además, el analista matizó que la segunda generación de los AirPods Max también llegará por esas fechas.

Desde que los AirPods debutaron en 2016, todos los fabricantes de Android los han imitado con sus propios diseños y tecnologías, pero siguiendo la filosofía de Apple. La principal razón de la mayoría de usuarios para no comprar unos AirPods es su elevado precio. Actualmente, los Apple AirPods (3.ª generación) cuestan 185 € en Amazon, ofreciendo una calidad similar a los Nothing Ear Stick que valen mucho menos. Eso sí, la integración de los AirPods con los dispositivos de Apple (iPhone, iPad, etc.) es inigualable.

En definitiva, Apple vendería más AirPods si tuvieran un precio cercano a los de la competencia, y eso es precisamente lo que intentan hacer: igualar los precios de los fabricantes de Android en el sector de los auriculares. Para lograrlo, los de Cupertino están actualmente en proceso de cambiar de proveedor para el ensamblaje de los AirPods, según Kuo.

(3/5)

My latest survey indicates that Hon Teng (FIT) – a Hon Hai/Foxconn Group subsidiary – may be set to take over from Goertek as the new supplier for AirPods assembly. This move will bring significant benefits for Hon Teng.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 12, 2023