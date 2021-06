La privacidad de los datos sigue siendo un tema ampliamente discutido en Internet, razón que ha empujado a que muchas empresas la tomen en serio. Google ha sido una de ellas al menos en lo que respecta a Android, que viene evolucionando en materia de privacidad desde hace varios años. ¿Las pruebas? Tanto Android 11 como Android 12 trajeron muchas novedades para tu seguridad y la de tus datos, aunque viene sucediendo desde antes.

Estas mejoras no paran y ahora sabemos que Google se trae entre manos un nuevo ajuste para Android que molestará a más de una compañía, especialmente a Facebook. Android pronto tendrá App Tracking Transparency como Apple para evitar que las aplicaciones rastreen tus datos. Sigue leyendo para descubrir los detalles filtrados.

Pronto podrás inhabilitar el ID de publicidad de Android en tu móvil

Según datos aportados por Financial Times (FT), Android recibirá una característica que evitará que los desarrolladores de aplicaciones vean tu ID de publicidad. Este ajuste de privacidad llegará a Android como una actualización de sistema hacia finales de año y tendrá que habilitarse o inhabilitarse manualmente.

Explicándolo de otra forma, esta actualización te permitirá decirle a las aplicaciones que no quieres que personalicen anuncios para ti. Una vez habilitada, Android no le mostrará tu ID de publicidad a los desarrolladores de aplicaciones. Por el contrario, las compañías solo recibirán una cadena de ceros que no les permitirá identificarte y hará más difícil el seguimiento de tus datos.

En su informe, FT detalló que los desarrolladores que utilizan la Play Store para distribuir sus aplicaciones ya están al tanto de la decisión. Esta es una característica que ya está presente en iOS desde la versión 14.5 bajo el nombre App Tracking Transparency, pero ahora llegará a Android.

¿Qué es el ID de publicidad de un móvil y por qué es importante?

El ID de publicidad es un identificador único que tiene tu móvil y permite que los desarrolladores sepan qué información es relevante para ti al momento de enviarte publicidad. Poniéndolo en un ejemplo, es como un DNI de publicidad que le dice a los desarrolladores: “este es el móvil del tío aquel al que le fascinan los coches eléctricos, entonces envíale publicidad para que compre un Tesla”. En el caso de Android este ID es conocido como AdID, mientras que en iOS es IDFA.

¿Por qué existe este identificador que parece violar la privacidad de todos? Porque el ID de publicidad sirve para dos cosas:

Evita que recibas publicidad que no te interesa para nada, algo que les ahorra muchísimo dinero a las compañías y te ahorra molestias a ti.

para nada, algo que les ahorra muchísimo dinero a las compañías y te ahorra molestias a ti. Ayuda a identificar anuncios que son poco confiables y que buscan engañarte para estafarte o para que descargues una app maliciosa.

Como puedes ver, es una característica que vulnera tu privacidad permitiendo que otros obtengan datos sobre tu comportamiento y gustos. Sin embargo, paradójicamente también es una opción que aporta seguridad.

¿Por qué molestaría a Facebook y a otras empresas que bloquees tu ID de publicidad?

Como venimos mencionando a lo largo de este artículo, tu ID de publicidad básicamente es la puerta principal para recibir anuncios personalizados en tu móvil. No es la única existente, pero sí la que hace más fácil el trabajo de recolección de datos.

No contar con tu ID de publicidad puede convertirse en un dolor de cabeza para las compañías, especialmente para aquellas que viven de la publicidad como Facebook. ¿Una prueba? Facebook hizo críticas muy duras a App Tracking Transparency cuando se habilitó en dispositivos Apple.

¿La razón? No acceder a tu ID de publicidad hace que sea más difícil enviarte anuncios y por consiguiente Facebook puede perder dinero. Por el contrario, la iniciativa fue aplaudida por millones de usuarios que quieren mantener su privacidad a buen resguardo.

¿Se acabará la publicidad en Facebook, Instagram y otras aplicaciones por esta decisión? Lo dudamos muchísimo, pero la realidad es que pronto tendrás un móvil Android un poco más privado.