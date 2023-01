A finales de 2020, llegó a España la plataforma Samsung TV Plus que permite ver canales de televisión gratis a los poseedores de un televisor Samsung de 2016 en adelante. Así que, si no posees una tele de la marca, muy probablemente ni siquiera sabías que existía esta app que puede ser una alternativa perfecta a Pluto TV. Sin embargo, pronto podría llegar a tu Smart TV de otra marca, pues una filtración que está circulando en Internet así lo afirma.

Al parecer, la compañía está pensando en conceder licencias a otros fabricantes de televisores para que puedan vender los servicios de Samsung TV Plus junto a sus teles. Sin embargo, de momento no hay nada definitivo. Y realmente no sabemos si esto va a ser posible, ya que además de los ingresos por anuncios que genere la app (que no deben ser muchos), Samsung no ganaría gran cosa con este movimiento.

¿Samsung TV Plus en televisores con Android TV o en Smart TVs de LG? Podría ser realidad pronto

Por si no la conoces, Samsung TV Plus es una app de streaming como Netflix, pero transmite en directo canales gratuitos similares a los que ofrecen plataformas como Pluto TV. Como en la televisión tradicional, esta app lanzada en 2015 pone anuncios de vez en cuando para autosustentarse. Los principales shows que ofrece son los siguientes: Top Gear, Law & Order: Special Victims Unit, NCIS y Chicago Fire.

Actualmente, cuenta con más de 1600 canales de entretenimiento, noticias y música repartidos en 24 países diferentes (España incluido). Si bien llevar Samsung TV Plus a más televisores parece una gran noticia considerando lo anterior, la verdad es que para la empresa y hasta para los propios usuarios no tiene mucho sentido.

Marcas de teles como TCL, LG y Vizio ya tienen sus propias apps de televisión gratuitas y en Android TV hay muchas opciones para ver la tele gratis. Además, el contenido de Samsung TV Plus no es lo suficiente bueno u original para que los usuarios lo deseen. Y si a eso sumamos que los fabricantes de teles muy probablemente no querrán que el nombre de Samsung esté en sus productos, seguramente no permitirán que esta app venga preinstalada o la bloquearan de sus tiendas.

En definitiva, será interesante ver si los fabricantes de teles acogerán a Samsung TV Plus cuando la compañía surcoreana les conceda la licencia. Eso sí, ten en cuenta que Samsung aún no ha dicho nada al respecto, por lo que es probable que todo se quede como un simple rumor.

Fuente | Gizmochina