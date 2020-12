Además de ser un exitoso fabricante de móviles, televisores y otros productos tecnológicos, Samsung también ofrece a los usuarios algunos servicios para exprimir al máximo sus dispositivos. Uno de ellos es Samsung TV Plus, la plataforma para ver televisión 100% gratis exclusiva para los clientes de la marca. La compañía acaba de anunciar que Samsung TV Plus ya está disponible en España, por lo que es momento oportuno de explicarte de qué se trata y qué ofrece.

¿Qué es Samsung TV Plus y para qué sirve?

Samsung TV Plus es una aplicación exclusiva de los Smart TV de Samsung y de los móviles insignia de la compañía (como los Galaxy S20 o el Galaxy Z Fold 2) donde puedes ver televisión gratis. No requiere suscripción, registro, descarga, tarjeta de crédito o pago alguno. Simplemente ingresas en la app y ya puedes disfrutar de un buen lote de canales de noticias, deportes, entretenimiento y mucho más…

De momento, este servicio gratuito de Samsung solo está disponible en los siguientes 12 países: España, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Austria, Canadá, Alemania, Suiza, Italia, Francia y Corea del Sur. Sin embargo, la compañía ya anunció que en 2021 llevarán su plataforma de TV gratis a México, India, Suecia y a otros países europeos.

Asimismo, vale la pena aclarar que Samsung TV Plus solo es compatible con las Smart TV de la marca de 2016 en adelante. Y en cuanto a móviles, solo se puede usar en los Galaxy S9, S10, S20, Note 9, Note 10, Note 20, Fold, Z Flip, Xcover, A51, y A71 que estén en Estados Unidos.

¿Qué contenido se puede ver en Samsung TV Plus?

Samsung TV Plus ofrece canales de televisión en directo y contenido bajo demanda gratis. Técnicamente, esta plataforma tiene ahora mismo más de 740 canales de televisión en todo el mundo, aunque no puedes acceder a todos ellos. En cada región, Samsung TV Plus ofrece una selección de canales distinta, por lo cual solo puedes ver aquellos disponibles en tu país.

Por ahora, en España el servicio solamente ofrece los siguientes 15 canales:

Comedias Rakuten TV : comedias de todo tipo.

: comedias de todo tipo. Moods : contenido que te hará viajar, ideal para relajarse.

: contenido que te hará viajar, ideal para relajarse. Deluxe Lounge HD : música en vivo todo el día.

: música en vivo todo el día. Motorvision : para los aficionados al mundo de los coches y a los deportes de motor.

: para los aficionados al mundo de los coches y a los deportes de motor. Dramas Rakuten TV : lo mejor del cine dramático.

: lo mejor del cine dramático. Acción Rakuten TV : películas de acción.

: películas de acción. Spotlight Rakuten TV : contenidos originales de Rakuten.

: contenidos originales de Rakuten. The Pet Collective : contenido relacionado con el mundo de las mascotas.

: contenido relacionado con el mundo de las mascotas. MTV Originals : vídeos musicales y más…

: vídeos musicales y más… Insight TV : para ver contenido de entretenimiento, deportes de acción y estilos de vida.

: para ver contenido de entretenimiento, deportes de acción y estilos de vida. Comedia Made in Spain : comedias españolas.

: comedias españolas. QWEST TV Jazz and Beyond : canal musical donde se explora el jazz, soul, funk, groove, hip-hop y más…

: canal musical donde se explora el jazz, soul, funk, groove, hip-hop y más… Planeta Junior : contenido para que los más pequeños de la casa aprendan y se diviertan.

: contenido para que los más pequeños de la casa aprendan y se diviertan. Tele Crimen : para ver series con temática criminalística.

: para ver series con temática criminalística. Euronews: canal de noticias internacionales.

¿No te gusta este contenido? Samsung ha dicho que en el futuro se agregarán más canales y quitarán algunos para incorporar otros. Eso sí, por ahora, Samsung TV Plus no ofrece contenido bajo demanda en España.

¿Cuánto vale Samsung TV Plus? ¿Merece la pena?

Como venimos remarcando, Samsung TV Plus es un servicio totalmente gratuito, sin pagos ocultos ni anuncios. Siempre y cuando tu Smart TV sea de 2016 o posterior y estés en un país donde el servicio se encuentre disponible, podrás ver la televisión de Samsung TV Plus sin ni siquiera registrarte.

Ahora bien, sabiendo que no te costará nada usarlo, es obvio que Samsung TV Plus vale la pena. Es cierto que actualmente no ofrece muchos contenidos interesantes, pero como complemento de Netflix o de tu servicio de suscripción favorito es perfecto. Te permite ver televisión en directo, como las noticias o vídeos musicales, de forma gratuita sin tener que saltar anuncios como sucede al usar YouTube gratis.

En fin, si ya has podido probar Samsung TV Plus, coméntanos qué te ha parecido. Nos interesa tu opinión.