Los derechos de transmisión de la Fórmula 1 son unos de los más deseados dentro del mundo de los deportes. Esta categoría del automovilismo ha recuperado muchísima audiencia en los últimos años, así que las televisoras y apps de streaming se pelean por tenerla.

Apple es una de las que está pujando con mayor fuerza por esos derechos, ya que quiere tenerlos en exclusiva a nivel mundial. Las conversaciones van bastante bien para los de Cupertino, al menos en su mayoría, pero en nuestro país parece que tendrán que aguantarse. ¿Por qué? Porque otra app transmitirá la Fórmula 1 en España hasta 2026, tras la renovación de su contrato.

DAZN tendrá la Fórmula 1 al menos hasta finales de la temporada 2026 (en España)

Si bien los fanáticos lo dábamos como algo seguro, no fue hasta ahora que se confirmó. Luego de un arduo periodo de negociaciones, DAZN seguirá siendo la encargada de transmitir la F1 en España por los próximso tres años. La compañía será la responsable de traernos las temporadas de 2024, 2025 y 2026.

Originalmente, se hablaba de derechos compartidos con Movistar, pues la teleoperadora tuvo la concesión entre 2014 y 2020. No obstante, no se ha dicho nada más al respecto, aunque el servicio de streaming no cierra puerta a acuerdos.

De hecho, la propia DAZN, a través de su director general en España, mostró intención de negociar al decir lo siguiente: “DAZN es también el socio perfecto para los propietarios de los derechos deportivos y estamos deseando trabajar con nuestros partners para ampliar o renovar los acuerdos de distribución”.

Ahora bien, lo de DAZN no es algo que sorprenda a los fanáticos, al menos no a los españoles, pero sí que podría molestar a Apple. ¿La razón? Por si no lo sabes, la compañía de la manzana quiere los derechos de transmisión globales de la Fórmula 1, especialmente ahora que tiene los de la MLS (fútbol) y MLB (béisbol)

Para obtenerlos habían ofrecido 2.000 millones de dólares, junto a una condición: los derechos en cada país se irían cediendo a medida que se fuesen liberando. En España quedarían libres una vez finalizada la temporada 2023, así que era el momento de Apple, pero DAZN se les adelantó y los renovó.

¿Qué incluye la concesión? Lo mismo que hasta ahora: prácticas libres, clasificaciones, sprints y carreras en todos los grandes premios. Por supuesto, también incluye cualquier novedad que pueda ocurrírsele a la Formula One Group en estos años.

El precio de la suscripción de Apple TV+ era mejor, pero en DAZN hay mucho más motor

¿Te parece positivo que DAZN se quede con los derechos de transmisión nuevamente? La subida de precios de la plataforma es algo que podría molestar a muchos usuarios, pues hay que pagar bastante: 39,99 euros en el plan Total o 19,99 euros para el Esencial. En cambio, la suscripción mensual de Apple TV+ cuesta solo 9,99 euros y hay contenido mucho más variado.

Así, DAZN definitivamente se convierte en una plataforma que solo los más acérrimos fanáticos de las carreras de motor pagarían sin chistar. Recuerda que también tienen los derechos de MotoGP hasta 2027, la F1 Academy, DTM, GT4, GT Masters, el WorldSBK y hasta la Porsche Supercup.