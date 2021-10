Casi un año después de que Pável Dúrov (fundador de Telegram) anunció que iban a empezar a monetizar Telegram, pero no con publicidad molesta, la aplicación de mensajería ha lanzado la opción de poner anuncios en los canales. Pero estos no serán como los que conoces de Facebook y Google. Serán mensajes patrocinados que solo aparecerán en los canales públicos de Telegram con muchos seguidores.

En teoría, Telegram no usará los datos de sus usuarios para personalizar los anuncios como hace la competencia. En cambio, la plataforma procurará que los mensajes patrocinados tengan relación con en el tema de los canales públicos en los que se mostrarán. De esa forma, el usuario podrá ver publicidad que realmente pueda interesarle, sin necesidad de compartir sus datos para ello.

Todo lo que debes saber sobre los anuncios de Telegram: cómo son, condiciones, precios y más…

De momento, los anuncios de Telegram son simplemente mensajes patrocinados para canales públicos. Es decir, si tienes una empresa de apuestas deportivas, por ejemplo, puedes pagar a Telegram para que pongan un mensaje promocionando tu negocio en un canal donde se hable de deportes. Lo más importante que debes saber sobre los anuncios de Telegram es lo siguiente:

El mensaje patrocinado no debe tener más de 160 caracteres . El anuncio también tendrá un título y un botón donde el anunciante puede colocar un enlace que te lleve a su canal o bot . Nota: Telegram no permite enlaces a sitios externos . Los enlaces de los anuncios solo te pueden llevar a otro espacio dentro de Telegram. ¿La razón de esta limitación? Asegurar que las entidades de terceros no puedan rastrear a los usuarios de la plataforma.

. Los anuncios solo serán mostrados en canales públicos con más de 1000 usuarios . Los canales, grupos y chats privados seguirán estando libre de anuncios.

. Los canales, grupos y chats privados seguirán estando libre de anuncios. Los tipos de contenido que Telegram prohíbe en sus anuncios son estos: sexual (gráfico o impactante), violencia (odio o acoso), publicidad engañosa, anuncios políticos o sobre elecciones, apuestas, productos engañosos o dañinos, servicios y productos médicos o medicamentos, drogas, alcohol, tabaco, comida rápida, armas (armas de fuego, explosivos o munición), software malicioso (SPAM, malware o hacking) y cualquier otro producto de legalidad cuestionable.

son estos: sexual (gráfico o impactante), violencia (odio o acoso), publicidad engañosa, anuncios políticos o sobre elecciones, apuestas, productos engañosos o dañinos, servicios y productos médicos o medicamentos, drogas, alcohol, tabaco, comida rápida, armas (armas de fuego, explosivos o munición), software malicioso (SPAM, malware o hacking) y cualquier otro producto de legalidad cuestionable. Como anunciante, tú puedes dar indicaciones a Telegram para que muestre tu mensaje en los canales adecuados . En concreto, puedes elegir lo siguiente: Idioma de los canales a los que estará dirigido. Temas de interés para tu anuncio. Canales específicos donde quieres que se muestre tu anuncio. Temas que no quieres relacionar con tu anuncio. Canales específicos donde no quieres que se muestre tu anuncio.

. En concreto, puedes elegir lo siguiente:

Y esos son los únicos parámetros que Telegram usará para «personalizar» los anuncios. Los datos privados de los usuarios, como su edad o actividad en la mensajería, no serán tomados en cuenta. Además, Telegram dice que no recogen ninguna información sobre el usuario ni analiza sus acciones tras hacer clic en un anuncio. Así que, teóricamente, la plataforma seguirá manteniendo su alto nivel de privacidad.

¿Cuánto vale poner un anuncio en Telegram?

Inicialmente, los anuncios de Telegram solamente estarán disponibles para grandes anunciantes. El precio mínimo por cada mil visitas de un mensaje patrocinado es de 2 euros. Sin embargo, para garantizar y mantener un contenido publicitario de alta calidad (palabras textuales de Telegram), piden un pago mínimo inicial de 2000000 de euros.

De dicho pago, Telegram retiene un millón de euros como depósito, y el resto lo pone a disposición del anunciante para que lo gaste en mostrar anuncios. Si se rescinde el contrato y el anunciante ha gastado más de 10000000 de euros en anuncios en los últimos 12 meses, Telegram devolverá el depósito de un millón de euros. De lo contrario (si el anunciante gasta menos de 10000000 de euros), Telegram se queda el depósito.

No obstante, se espera que esa cantidad se reduzca en los próximos 2-3 meses.

¿Los dueños de canales públicos de Telegram ganarán dinero con los anuncios?

Sí, gracias a la llegada de los anuncios a Telegram, ahora podrás ganar dinero con los canales públicos de los que eres dueño en la plataforma. La propia Telegram confirmó que compartirán los ingresos con los dueños de los canales públicos. Eso sí, no lo harán de inmediato.

Empezarán a compartir las ganancias después de cubrir los costes básicos de mantener la aplicación. Eso quiere decir que, si a los anuncios no les va bien (la gente no los ve o encuentran formas de evitarlos), tú como dueño de un canal público no verás ni un duro. ¡Ah! Y mientras los anuncios estén en fase de prueba, tampoco compartirán las ganancias.

¿Se podrán bloquear los anuncios de Telegram?

De acuerdo al más reciente comunicado de Pável Dúrov para aclarar dudas, los usuarios podrán optar por no recibir anuncios. Y eso es todo lo que sabemos. El fundador no compartió más detalles sobre cómo no recibir anuncios en Telegram. Lo que sí enfatizó es que los anuncios ayudarán a los dueños de canales a monetizar su contenido.

Y si no te gusta monetizar tu canal con publicidad, Dúrov recordó que están trabajando en un sistema de donaciones y suscripciones, del cual tampoco han ofrecido detalles. Así que hay que esperar a que Telegram nos revele qué tienen entre manos.

Ahora bien, será interesante ver si los futuros mods de Telegram lograrán bloquear los anuncios saltándose las opciones oficiales de la plataforma. Vale la pena recordar que, a diferencia de WhatsApp, Telegram es de código abierto y por eso los mods o clientes alternativos de Telegram son totalmente legales. ¿Empezará Telegram a banear a los usuarios que usen mods para bloquear los anuncios? Veremos…

¿Cuándo aparecerán los anuncios en Telegram?

Ahora mismo, los anuncios de Telegram están en fase esta. Por esa razón, no están disponibles en todo el mundo. Pero en teoría ya deberían comenzar a aparecer en algunas regiones y canales públicos seleccionados. ¿Cuándo se lanzarán a nivel mundial los anuncios de Telegram? No hay información oficial al respecto. Seguramente la plataforma analizará los resultados de la fase beta para planificar el lanzamiento global. De todas formas, aquí te avisaremos cuando sepamos algo sobre esto.

Fuente | Telegram Ad Plataform