Con casi 500 millones de usuarios activos, la aplicación de mensajería que compite “cabeza a cabeza” con WhatsApp, Telegram, se ha ido convirtiendo a lo largo de los últimos años en una de las apps más utilizadas en el mundo. Pero hasta ahora, la compañía detrás de esta herramienta había obtenido poco rédito económico a diferencia de su competencia.

Esto parece que va a cambiar dentro de muy poco. Y es que el fundador de esta aplicación, Pável Dúrov, ha confirmado por medio de un comunicado que en 2021 se observarán muchos cambios dentro de la plataforma. Dichos cambios, además de estar relacionados con las funciones que brinda la aplicación, tendrán como objetivo monetizar Telegram para poder solventar los gastos que genera la aplicación. Gastos que hasta ahora habían salido del propio bolsillo del fundador de la app de mensajería.

Telegram quiere ganar dinero, pero no con publicidad molesta

Dentro del comunicado publicado por Dúrov, el fundador no dejó pasar la oportunidad para mencionar a WhatsApp. En el mismo aseguró que a diferencia de la app de mensajería más usada del mundo, Telegram no se va a vender, pues ellos no tienen problemas de “monopolización” en todo el mundo. Es más, han dicho que su objetivo no es acaparar otras plataformas, lo único que quieren es ofrecer un servicio limpio y transparente…

Para tranquilidad de los usuarios, Dúrov ha dicho que Telegram está muy lejos llegar a su fin, pues argumenta que la compañía está aquí para quedarse. Y es por eso que para poder seguir ofreciendo un servicio óptimo, realizarán algunos cambios que no afectarían al funcionamiento de la app. Eso sí, desde un principio han aclarado que no introducirán publicidad dentro de la aplicación, algo que sin lugar a dudas lleva mucha tranquilidad a la comunidad.

Entonces, ¿cómo piensa ganar dinero Telegram?

Dejando de lado la posibilidad de añadir anuncios a los chats, como así también abandonando la idea de cobrar por las funciones que brinda Telegram, la app de mensajería tiene planeado aplicar estos cambios para monetizar su servicio:

Se introducirán funciones de pago para usuarios premium , empresas o profesionales. Con este cambio, se pretende desarrollar una plataforma de anunciantes propia que respete la privacidad de los usuarios.

, empresas o profesionales. Con este cambio, se pretende desarrollar una plataforma de anunciantes propia que respete la privacidad de los usuarios. Se incluirían packs de stickers premium que solo podrán ser comprados con dinero real. Este tipo de stickers también podrán ser creados por la comunidad, la cual se beneficiaría recibiendo una comisión por cada pack de stickers vendido.

Sin mucho más que añadir al respecto, según lo comunicado por Pável Dúrov, este proyecto está bastante avanzado. Se espera que el mismo se aplique a principios de 2021, aunque aún no hay una fecha confirmada sobre cuándo se podrán observar estos cambios.