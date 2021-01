Siempre lo hemos dicho: una de las principales razones por la que WhatsApp es la app de mensajería más usada en el mundo es su sencillez. Su interfaz resulta tan simple, agradable y fácil de entender para cualquier tipo de persona que, incluso sabiendo sus problemas de privacidad, a muchos les cuesta dejarla por una app como Telegram que claramente es superior en todo.

Sin embargo, si te dijéramos que existe la posibilidad de usar Telegram con la apariencia de WhatsApp… ¿te pasarías definitivamente a Telegram? ¿Sería tu sueño hecho realidad? Pues, aunque no lo creas, sí existe una forma de hacer que Telegram se vea como WhatsApp para que puedas usarla como tu app de mensajería principal aprovechando todas sus geniales características y su privacidad blindada.

Así que, si no soportas cómo luce Telegram, pero tampoco quieres usar WhatsApp, acompáñanos a descubrir cómo tener lo mejor de estas dos apps en una sola.

Así puedes usar Telegram con si fuese WhatsApp gracias a Plus Messenger

Para usar WhatsApp con la apariencia de Telegram lo único que tienes que hacer es descargar el cliente de Telegram llamado Plus Messenger. Este cliente te ofrece las mismas características que la aplicación original, solo que su interfaz imita y es muy parecida a la de WhatsApp. De hecho, cuenta con la misma combinación de colores blanco y verde, aunque te permite usar un tema con tus propios colores o un tema creado por la comunidad.

Quizás ahora te estés preguntando… ¿pero no es peligroso usar un mod de Telegram? ¿Acaso esto no es ilegal? Hay que entender que Telegram, a diferencia de WhatsApp, es de código abierto. Eso quiere decir que cualquier desarrollador puede tomar de forma legal el código de Telegram para realizar su propia versión de Telegram. En resumen, si bien no es oficial, Plus Messenger es una versión totalmente legal de Telegram que puedes usar sin problema alguno.

Además, es una app muy segura ya que solamente usa la API de Telegram. Cuenta todas las características de privacidad y seguridad de la aplicación original, así como los mensajes cifrados. Igualmente, también tiene la mayoría de características distintivas de Telegram como las carpetas para organizar tus chats, los bots, la transferencia de archivos de hasta 1,5 GB, las opciones de personalización, los stickers animados, etc.

Descarga gratis Plus Messenger, verifica tu móvil y empieza a chatear

En definitiva, Plus Messenger es como tener WhatsApp, pero con todas las opciones de Telegram. Y lo mejor de todo es que puedes descargar esta versión de Telegram desde Google Play Store totalmente gratis.

Para usarla, debes que tener una cuenta en Telegram y verificar tu número de teléfono con un mensaje que te llegará a la app original de Telegram. Una vez superado este paso inicial, ya no tendrás que hacer nada más. Todos tus chats y mensajes en Telegram se sincronizarán con Plus Messenger para que puedas empezar a chatear de forma fácil y sencilla.