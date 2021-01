¿Le has estado siguiendo la huella a Android Auto últimamente para tenerlo en tu coche? Entonces tenemos buenas noticias. El escritorio extendido de Android está próximo a llegar a su versión 6.0 y ya conocemos algunas novedades que llegarán con esta actualización. Android Auto 6.0 será una renovación, así que te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Android Auto 6.0 agrega nuevas funcionalidades, pero no será un gran cambio visual

Podría pensarse que el salto a Android Auto 6.0 será un cambio mayor como sucede con Android cuando cambia de numeración, pero no. La nueva versión de Android Auto tiene novedades, algunas bastante importantes, pero en cuanto a usabilidad será bastante similar al actual.

La mayoría de los cambios se mantendrán debajo del capó y lo único que visualmente cambiará será que ahora podrás intercambiar los fondos de pantalla. No obstante, Google ya prueba en Android Auto 6.0 algunas funciones adicionales que sí son interesantes y bastante útiles.

Soporte para múltiples pantallas, llamadas VoIP y más novedades de Android Auto 6.0

Novedades Android Auto 6.0 1 de 5

Como sabrás, el objetivo de Android Auto es ofrecer una interfaz de usuario libre de interrupciones y de fácil acceso a ciertas aplicaciones al momento de conducir. Entre estas aplicaciones compatibles solo encuentras tres grupos básicos: plataformas de audio, navegación satelital y comunicaciones (siempre con tu voz).

Por tanto, es fácil reconocer que es una plataforma con un rango de acción limitado, pero Google sabe que Android Auto puede mejorar y eso es lo que están haciendo. Entre las novedades internas que llegarán con Android Auto 6.0 encontrarás:

Soporte multipantalla : a partir de Android Auto 6.0 podrás utilizar la pantalla de tu smartphone y de la consola de tu coche al mismo tiempo. Actualmente esto puede hacerse, pero la pantalla de tu móvil queda condenada a un reloj y algunos widgets que no sirven de mucho. En la nueva actualización podrás utilizar cada pantalla con una aplicación diferente.

: a partir de Android Auto 6.0 podrás utilizar la pantalla de tu smartphone y de la consola de tu coche al mismo tiempo. Actualmente esto puede hacerse, pero la pantalla de tu móvil queda condenada a un reloj y algunos widgets que no sirven de mucho. En la nueva actualización podrás utilizar cada pantalla con una aplicación diferente. Soporte de llamadas VoIP : hasta ahora Android Auto solo permite hacer llamadas normales con tu número telefónico, mientras que otras plataformas quedaban fuera. No obstante, a partir de Android Auto 6.0 podrás hacer llamadas VoIP mediante Google Duo, Google Meet y WhatsApp.

: hasta ahora Android Auto solo permite hacer llamadas normales con tu número telefónico, mientras que otras plataformas quedaban fuera. No obstante, a partir de Android Auto 6.0 podrás hacer llamadas VoIP mediante Google Duo, Google Meet y WhatsApp. Interfaz de usuario para mensajes : aunque es una característica en desarrollo que está bastante verde, en el código de Android Auto 6.0 hay funciones que apuntan a una nueva interfaz de mensajería. Hasta el momento los nuevos SMS, mensajes de WhatsApp y demás solo podían verse en las notificaciones. Ahora cada aplicación tendrá un espacio separado para ver un resumen de toda la conversación que hayas mantenido durante tu viaje.

: aunque es una característica en desarrollo que está bastante verde, en el código de Android Auto 6.0 hay funciones que apuntan a una nueva interfaz de mensajería. Hasta el momento los nuevos SMS, mensajes de WhatsApp y demás solo podían verse en las notificaciones. Ahora para ver un resumen de toda la conversación que hayas mantenido durante tu viaje. Nuevo acceso directo al asistente de Google: aunque Android Auto ya tiene un icono que lleva al asistente desde el escritorio, en la versión 6.0 se agregará uno adicional. El nuevo acceso directo estará ubicado en la barra de navegación, así que podrás usarlo desde cualquier ventana.

Android Auto 6.0 te permitirá cambiar el fondo de pantalla

Fondos de pantalla Android Auto 6.0 1 de 2

Tomando en cuenta que es una aplicación para utilizar mientras conduces y que no deberías estar viendo la pantalla, unos fondos de pantalla no deberían ser gran cosa. No obstante, los usuarios de Android están acostumbrados a la personalización y Google quiere llevar un poco de eso a Android Auto.

A partir de Android Auto 6.0 podrás cambiar el fondo de tu escritorio, pero no con toda la libertad que desearías. Google ofrecerá una serie de wallpapers, específicamente 6 (además del clásico negro), y tendrás que apañarte con ellos.

Ciertamente esta novedad aporta muy poco a la usabilidad de la aplicación, pero algunos usuarios la agradecerán. Aun así, para nosotros esto podría ser el primer paso para un Android Auto mucho más personalizable en el futuro.

¿Te parecen unas novedades buenas o esperabas algo más? De todas formas, recuerda que estas son funciones que se filtraron, pero no están totalmente confirmadas por Google. ¿Nos darán una sorpresa adicional cuando llegue la actualización? Esperemos que sí, aunque lo de conectar cualquier móvil con Android 11 a Android Auto inalámbricamente ya dejó la vara bastante alta.

