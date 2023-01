A pesar de que aún hay dispositivos que apenas están recibiendo la actualización de Android 13, Android 14 ya está dando de que hablar y es que, según ha informado 9to5Google, este nuevo sistema operativo viene con algunas restricciones que podrían impedirte la instalación de ciertas aplicaciones.

Concretamente hablando, con la actualización de Android 14 los usuarios ya no podrán instalar aplicaciones dirigidas a versiones antiguas de Android. Esta es una restricción que no solo evitará que instales ciertas aplicaciones desde tiendas oficiales, sino que también te impedirá poder instalar archivos APK que no cumplan con los requisitos del nuevo sistema operativo.

Android 14 viene con nuevas restricciones de seguridad que te impedirán instalar APKs antiguos

Según los informes, Google está trabajando en un nuevo conjunto de cambios para Android 14 que evitarán que los usuarios instalen aplicaciones antiguas en sus dispositivos en un intento por reducir el potencial de malware. Se presume que Android 14 está configurado para hacer que los requisitos de API sean más estrictos, bloqueando por completo la instalación de aplicaciones obsoletas. Este cambio impedirá que descargues archivos APK específicos y también bloqueará la instalación de estas aplicaciones desde tiendas oficiales.

En un principio, los dispositivos con Android 14 solo bloquearán aplicaciones dirigidas específicamente a versiones antiguas de Android. Sin embargo, Google planea con el tiempo aumentar el umbral a Android 6.0 (Marshmallow), e implementar un mecanismo para «aumentarlo progresivamente». 9to5Google indica que es probable que cada fabricante tenga la opción de habilitar o deshabilitar esta función y establecer un umbral para las aplicaciones obsoletas en sus dispositivos.

¿Por qué se ha decidido implementar esta medida?

A penas este mes fueron implementadas nuevas medidas en la Play Store en donde la compañía exige requisitos mínimos de nivel de API, con esta medida, los desarrolladores ya no pueden publicar apps dirigidas a versiones anteriores de Android, teniendo como resultado que las aplicaciones recién incluidas en la Play Store se orienten a Android 12 como mínimo.

Con la implementación de esta medida en la Play Store, se han aumentado las probabilidades de que el malware apunte a versiones anteriores del SDK en un intento por evitar la restricción del nuevo comportamiento de la API.

Por otro lado, el bloqueo se ha tenido que llevar más allá de la Play Store debido a que Android permite instalar aplicaciones de otras formas. Google no ha tenido otra alternativa que aplicar este cambio en todo el sistema operativo para no solo impedirte que puedas instalar esas aplicaciones desde alguna tienda oficial, sino que también te impedirá que descargues su APK.