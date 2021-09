Amazon acaba de lanzar la beta de su servicio Prime Wardrobe para algunos de sus usuarios Prime de España. Como bien dice su lema, “Try before you buy”, Prime Wardrobe te pone todas las facilidades posibles para comprar ropa online y devolver las prendas que no sean de tu talla o no te gusten.

Pero, ¿en qué consiste el servicio Prime Wardrobe? ¿Cómo funciona? Despejamos todas tus dudas sobre Prime Wardrobe de Amazon a continuación.

¿Cómo funciona el servicio Prime Wardrobe de Amazon?

Prime Wardrobe, como su propio nombre indica, es un servicio incluido dentro de la suscripción a Amazon Prime, como puede ser Amazon Prime Video o Prime Gaming.

Este servicio lleva vigente en Estados Unidos desde 2018 y, visto su éxito, Amazon ha decidido traerlo a España y a Italia. Se trata de una excelente alternativa a otros servicios similares, que buscan lucrarse inflando el precio con gastos de envío y demás tarifas.

Amazon Prime Wardrobe funciona pensando en tu comodidad:

Pide hasta 6 artículos (de momento, aunque seguramente se amplíe a 8, como en Estados Unidos) de ropa, zapatos, accesorios y complementos …

… Tienes 7 días para probarte todo desde que te llegue la última prenda del pedido.

desde que te llegue la última prenda del pedido. Paga los artículos que te quieres quedar.

que te quieres quedar. Devuelve gratis las prendas que no quieras en la caja que incluye Amazon en el pedido, con su etiqueta de envío correspondiente.

Eso sí, hay que tener en cuenta que no todos los productos de la sección de Moda de Amazon están incluidos dentro de este servicio. Tendrás que buscar la etiqueta de Prime Wardrobe en la ficha del producto que quieres comprar o filtrar tu búsqueda por productos incluidos directamente.

Aun así, te adelantamos que la gran mayoría de prendas y complementos estarán incluidos, ya que Amazon cuenta con el apoyo de las marcas más importantes del sector de la moda: Ray-Ban (que está ya a punto de lanzar sus primeras gafas inteligentes en colaboración con Facebook), Adidas, Calvin Klein, Michael Kors… Y, por supuesto, las marcas propias de Amazon.

¿Cuándo estará totalmente disponible Amazon Prime Wardrobe en España?

Aún no tenemos fecha de lanzamiento para el servicio de Prime Wardrobe para todos los usuarios de Prime, pero se prevé que esté disponible de aquí a unas semanas, tal vez meses.

Eso sí, si lo que estás esperando el servicio de Personal Shopper de Amazon Prime Wardrobe, vas a tener que pagar los 4,99€ adicionales que pagan también los usuarios estadounidenses.

Este servicio incluye la opción de personalizar tus búsquedas para encontrar las prendas que más se adapten a tus gustos y la de tener una sesión mensual online con un estilista experto en moda femenina, tu personal shopper.

Mientras tanto, puedes usar servicios de alquiler de ropa por Internet o incluso tiendas online de ropa de segunda mano como Vinted, que siempre te lo ponen un poco más fácil para devolver los artículos que no quieras.

Lo que está claro es que las devoluciones de ropa comprada online están a la orden del día. Que si una prenda no te queda como te lo esperabas, que si no estabas seguro de qué talla coger y acabaste cogiendo dos para probar… ¡Y por fin, Amazon tiene una forma de acortar este tedioso proceso de cambios y devoluciones!

En definitiva, el servicio de Prime Wardrobe es otra de las numerosas ventajas de suscribirte a Amazon Prime. Por eso, si sueles comprar ropa online y no te gusta pagar de más, te recomendamos que consideres todas las ventajas que te trae este servicio. ¡No lo dejes pasar!