Estamos seguros de que los altavoces de Google te han liado la vida más de una vez. Sucede que estos dispositivos tienen un fallo muy molesto. A veces dices “Ok Google” y se activa el altavoz más lejano. Además, tú no te enteras de nada y pierdes tiempo al darte cuenta de que el altavoz incorrecto fue el que ejecutó la acción.

¿Estás cansado de este error? Pues tenemos grandes noticias para ti. La gran G va a corregir el peor fallo de sus altavoces y de Google Assistant. ¿Quieres saber más? Entonces quédate, porque aquí verás todos los detalles de la noticia.

El asistente de Google te va a preguntar qué dispositivo debe ejecutar los comandos

Así lo reveló un usuario en un sub-reddit de Google Home. Como puedes ver en la captura anterior, Google Assistant te pregunta cuál es el producto que debería responder a la acción que solicitaste.

¿Y qué busca la gran G con esta notificación? Pues comprobar que el altavoz correcto es el que siempre escucha y ejecuta los comandos. Es así como los de Mountain View van a intentar mejorar aún más a Google Home y al asistente de Google.

¿Todavía no has visto el aviso de Assistant? No te preocupes, muchas personas han reportado que vieron en sus móviles Android esta notificación hace poco. Lo más probable es que te aparezca en los próximos días.

El asistente de Google ha mejorado al punto de que ya te permite usar comandos en apps de terceros. Además, en nuestra review del Nest Mini 2 comprobamos que el altavoz tiene 3 micrófonos de alto alcance para evitar este tipo de fallos. Es por eso que sorprende que el error siga siendo común y la gran G tenga que hacer esto.

En fin, considerando que hay buenas alternativas a Google Assistant para Android, es clave que la empresa de Mountain View esté atenta a los fallos de su asistente virtual y de sus altavoces.

Y tú, ¿qué piensas de esta noticia? ¿Te gustan los altavoces de Google o te quedas con el Amazon Echo? Cuéntanos en la caja de comentarios.