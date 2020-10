Si sabes cómo usarlo, el Asistente de Google puede ser un acompañante muy útil. No solo es capaz de ayudarte con las consultas que tengas, sino también de permitirte usar tu móvil sin tocarlo. Por supuesto, para que el Asistente de Google pueda realizar algunas funciones en tu smartphone, debe acceder a aplicaciones de terceros. Por ello, es necesario que sepas los comandos de Google Assistant para apps de terceros.

En realidad, no son muchas las aplicaciones externas con las que Google Assistant es compatible ahora mismo. Así que no tienes que aprender muchos comandos. Además, de seguro no necesitarás usar todas las aplicaciones a través del Asistente de Google, sino solo algunas puntuales como podría ser Spotify. En fin, veamos la lista de comandos del Asistente de Google para aplicaciones de terceros.

Comandos del asistente de Google para usar aplicaciones externas

El único requisito para usar los comandos de voz del Asistente de Google para apps de terceros es que tengas un dispositivo con Android 8 o superior. ¿Quieres usarlos? Pues estas son las únicas aplicaciones compatibles de momento:

Etsy

MyFitnessPal

Nike Adapt

Postmates

Twitter

Discord

Mint

Walmart

Spotify

Nike Run Club

Snapchat

Al momento de escribir esto, la compatibilidad de Google Assistant con estas aplicaciones solo está disponible en inglés. Sin embargo, también estará disponible en español cuando Google la termine de pulir. Además, hay que destacar que algunas de estas apps son de servicios que no se prestan en todos los países, por lo que sus comandos no te serán muy útiles.

De todas formas, aquí tienes la lista con todos los comandos del Asistente de Google para apps de terceros que hay hasta ahora (recuerda que son ejemplos y decir “Ok, Google” antes de usarlos):

“Busca mantas acogedoras en Etsy”

“Abre Selena Gomez en Snapchat”

“Toma una foto con Cartoon Lens”

“Aprieta mis zapatos con Nike Adapt”

“Registra un batido de bayas en MyFitnessPal”

“Envía un mensaje a Rachel en Discord”

“¿Cuándo llega mi pedido de Walmart?”

“Revisa las noticias en Twitter”

“Pide un batido en Postmates”

“Revisa mis cuentas en Mint”

“Inicia mi carrera con Nike Run Club”

“Busca la lista Motivation Mix en Spotify”

Se espera que con el tiempo el número de apps y comandos compatibles con Google Assistant aumente. Sin embargo, por ahora, esos son todos los comandos para apps de terceros que Google ha confirmado que funcionan. Asimismo, ten en cuenta que el Asistente de Google también puede leer y responder mensajes de WhatsApp y Telegram, aunque a través de las notificaciones y no de manera integrada.