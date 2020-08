¿Adicto a pagar con tu móvil? Entonces alégrate, porque existe una nueva alternativa que quiere ganarse tu corazón y el de las pequeñas y medianas empresas. Descubre Adyen, la plataforma de pagos que quiere competir con la Play Store de Google y la App Store de Apple.

Adyen cuenta con más de 3500 aliados comerciales y va muy en serio

Pagar todo lo que compres dentro de tus aplicaciones favoritas es algo que generalmente va muy relacionado con el sistema operativo de tu móvil y la tienda que uses. Así, si tienes un Android la mayoría de las compras integradas se procesarán mediante la Play Store, y si tienes un iPhone lo harán a través de la App Store.

Esto es algo normal y hasta razonable, porque las tiendas de aplicaciones no son exhibidores de aplicaciones nada más, sino un mercado en el que Google y Apple ganan una comisión por cada compra. Sin embargo, estas no son las únicas plataformas de pago que existen.

Algunas de ellas son muy famosas, como PayPal, y a veces los desarrolladores crean sus propias opciones. Otras son menos conocidas pero muy interesantes, como Andyen, una plataforma holandesa que viene pisando fuerte.

Adyen existe desde 2006, y desde entonces han realizado muchas alianzas importantes. Por ejemplo, Adyen funciona como plataforma de pago de servicios masivos como Uber, Spotify, Netflix, y desde 2018 es usada por Ebay. De hecho, esta última aspira que Adyen maneje la mayoría de sus transacciones digitales para 2021.

¿Qué tiene de especial? Que al igual que la Play Store y la App Store, Adyen permite asociar tus tarjetas de créditos para pagar, y hasta tu cuenta PayPal. Además, Adyen puede trabajar en paralelo con las opciones de Google y Apple. ¿Qué quiere decir esto? Que en una misma aplicación puedes encontrar ambas plataformas de pago sin problema.

Esto es algo muy similar a lo que hacía Epic dentro de Fortnite al tener la Play Store y su propia tienda como opciones de pago. No obstante, Adyen no quiere culebrones, y a diferencia de Epic Games no pretende violar las condiciones de Google. Pero, ¿qué ventajas ofrece Adyen?

Adyen quiere ser la opción que ayude a las pequeñas y medianas empresas

Ingo Uytdehaage, director de finanzas de Adyen, señaló que “las plataformas de pago como App Store y Play tienen sus reglas y nosotros no somos parte de ellas. Sin embargo, lo que estamos tratando de hacer desde nuestra perspectiva es ayudar a nuestros vendedores a aceptar pagos digitales y lo hacemos fuera de las tiendas de aplicaciones”.

Así, Adyen pretende posicionarse como una alternativa adicional, pero no necesariamente como un sustituto directo de las tiendas de Google y Apple. El directivo también aseguró que Adyen quiere que se establezca una relación más directa entre vendedor y consumidor, y que no haya mayores intermediarios.

¿Y las comisiones? Adyen no comenta qué porcentaje del pastel se lleva por ofrecer sus servicios, pero se perfila como una oferta mucho más llamativa que la actual de Apple y Google. Si conoces bien del tema, sabrás que ambas compañías se llevan 30% de la venta en comisiones, lo cual para las Pymes no es algo especialmente positivo.

De momento Adyen no representa peligro alguno para la Play Store y la App Store como plataforma de pago, pero es una alternativa que está presente. ¿Será que lo logrará en unos años? No lo sabemos, pero su crecimiento en el último año ha sido increíble. Adyen ingresó 279 millones de euros en el primer trimestre de 2020, un crecimiento del 27% respecto al mismo periodo del año 2019. ¿No es fantástico?