¡La espera por fin ha terminado! El modo oscuro ya está disponible en la última beta de WhatsApp. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahora no podrás descargar esta actualización por la Play Store (a menos que seas beta tester). Pero tranquilo, nosotros te solucionamos el problema, así que continúa leyendo y descubre cómo activar el modo oscuro en WhatsApp 2.20.13.

Este procedimiento no pone en riesgo tu móvil ni tu cuenta de WhatsApp. Además, es sumamente fácil de instalar, tan solo deberás seguir los pocos pasos que verás a continuación.

¿Cómo activo el modo oscuro en mí WhatsApp?

Solo tendrás que instalar el APK de la última versión beta de WhatsApp, pero no te preocupes, es fácil y aquí te explicamos cómo. Lo primero que debes hacer es activar la opción de instalación desde orígenes desconocidos en tu móvil Android:

Ve a Ajustes .

. Ingresa en Seguridad .

. Presiona sobre Ajustes adicionales (aunque esta opción puede variar según el software) .

. Activa la opción de Instalación desde Orígenes desconocidos que también se puede llamar Instalar aplicaciones de fuentes externas (en Android 10, donde deberás dar permiso a Chrome o al navegador que uses para descargar la app).

Una vez hayas hecho esto, deberás instalar el APK de WhatsApp (2.20.13). Para hacerlo tan solo debes pinchar aquí y descargar el APK. Una vez descargado pincha en él e instálalo.

Ya descargué el APK de WhatsApp, ¿qué debo hacer ahora para activarlo?

Si ya instalaste la nueva versión, hiciste casi todo porque ya tienes la opción del modo oscuro de WhatsApp en tu móvil. Ahora, ¿cómo puedes activar el modo oscuro en WhatsApp? Sencillo:

Ve a ajustes .

. Pincha en Chats .

. Presiona en Temas .

. Selecciona la opción de Oscuro.

De esta forma habrás podido habilitar el modo oscuro en tu WhatsApp sin problemas. Sin embargo, es importante que sepas que este no es negro del todo y no te ayudará a ahorrar tanta energía como si lo hace el modo oscuro de Instagram. Así que si tu móvil no llegaba al día de uso, no lo hará con esta opción activada pero sí que se podría notar un poco en la autonomía.

Cuéntanos, ¿qué te ha parecido el modo oscuro de WhatsApp? Si tienes alguna duda en los pasos de la instalación háznosla saber en los comentarios.