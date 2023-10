Siendo la marca de móviles con Android más vendida en buena parte del planeta, lo que haga Samsung es algo que interesa a todo el mercado. Los Galaxy S24 son esperadísimos y al parecer llegarán antes de lo que creíamos, pero de los tres dispositivos a lanzarse el modelo Ultra es el que más.

Al fin y al cabo, es el móvil más bestia de los tres y ese en el que Samsung da rienda suelta a todo lo que tiene. Sin embargo, el lanzamiento de los iPhone 15 puso la vara bastante alta para todos, aun con sus problemas de sobrecalentamiento. Apple añadió novedades muy interesantes en los modelos Pro, especialmente al Pro Max. Todo esto nos ha llevado a reflexionar sobre qué cosas necesita el Galaxy S24 Ultra para vencer al iPhone 15 Pro Max y esto fue lo que se nos ocurrió.

Un algoritmo fotográfico que exprima mejor las cámaras

Buena parte de las novedades del iPhone 15 Pro Max están ligadas a sus cámaras, pues Apple decidió lucirse en ese apartado. Hay un nuevo algoritmo fotográfico, un modo retrato mucho más eficiente, finalmente el agrupamiento de píxeles llegó a los iPhone y más. Las mejoras son tales, que el iPhone 15 Pro Max logró hacerse con el segundo puesto en el ranking de DxOMark.

Los Galaxy S Ultra destacan por tener unas cámaras alucinantes y ciertamente el Galaxy S23 Ultra introdujo muchas novedades: mejor calidad de video, el sensor de 200 MP, mejor fotografía nocturna y rango dinámico, por ejemplo.

No obstante, Samsung sigue arrastrando algunos problemas de vieja data. ¿Algunos ejemplos? La inconsistencia en los colores y contraste al usar cada cámara; el desenfoque no deseado en algunas fotos, especialmente las de alta resolución; un posprocesado muy agresivo que hace perder naturalidad; problemas al capturar fotos con mucho movimiento; o una velocidad de disparo limitada si se le compara con los iPhone.

La mayoría son cosas que se pueden resolver con un algoritmo fotográfico optimizado. Samsung ya tiene el hardware para lograr cosas increíbles, pero su software necesita un empujón.

El Galaxy S24 Ultra todavía tiene espacio para mejorar su autonomía

Si bien el Galaxy S23 Ultra es el móvil de gama alta con mejor autonomía del mercado, también es cierto que los iPhone hacen milagros con sus pequeñas baterías. Esto se debe a la excelente optimización de iOS y su integración con el hardware de los iPhone, algo que debería replicar Samsung.

Sí, sabemos que con Android la cosa no es tan fácil, pues es un sistema operativo que tiene que funcionar bien en infinidad de combinaciones de hardware. Por esa simple razón es que Android consume más energía que iOS para hacer lo mismo, pero es algo que ha ido mejorando año tras año.

Además, resulta que otros fabricantes han alcanzado logros increíbles en la autonomía de sus móviles usando Android. ¿La mejor prueba? El Honor Magic 5 Lite, cuya autonomía es bestial gracias a su fantástica optimización de sistema. Vamos, que Samsung puede replicar eso y hacer que esa batería de 5000 mAh aguante todavía más para el tamaño que tiene.

Seguir la senda de Apple con chips muy eficientes, aunque hay que invertir millones o cambiar de fábrica

Si bien Apple no fabrica sus propios procesadores, sí que los diseñan y contratan a la mejor fundición posible para hacerlos realidad. ¿El resultado? Los Apple A son muy potentes sin sacrificar eficiencia energética, algo que obviamente está presente en el A17 Pro.

Samsung también diseña sus propios chips (los Exynos) y tienen la ventaja de contar con sus propias fundiciones para fabricarlos. ¿El problema? Las tecnologías de Samsung Foundry están por detrás de las de TSMC.

El principal problema está justamente en la eficiencia energética, pues un chip de Samsung Foundry necesita más energía para lograr el mismo rendimiento que uno hecho por TSMC. Y, por supuesto, también funcionará a una temperatura superior. De ahí que Samsung haya decidido lanzar los Galaxy S23 solamente con SoC Snapdragon, pues Qualcomm se vale de TSMC para fabricarlos.

Si Samsung quiere volver a usar chips Exynos en el Galaxy S24 Ultra, solo tiene tres caminos a seguir y ninguno nos gusta demasiado: mejorar los procesos de fabricación en sus fundiciones, y ya es tarde para eso; pedirle a TSMC que fabrique los chips Exynos, algo que no harán y también es tarde para ello; o bien reducir el rendimiento máximo que puedan ofrecer para mantener el consumo y temperaturas a raya, una “solución” que deja mal sabor de boca.

A esta altura no es algo que podamos cambiar para los Galaxy S24, quizás sí para los Galaxy S25. Sin embargo, Samsung necesita chips más eficientes para competir con los Apple A, si es que pretenden volver a los Exynos.

Samsung debería acercarse más a los desarrolladores para mejorar la optimización de las apps

Si bien el hardware tope de gama de los Galaxy S hace que ninguna app se arrastre, también es cierto que pueden dar más de sí. Lo comentamos arriba: al ser Android un SO para tantas combinaciones de hardware, es más difícil sacarles todo el jugo a las cosas. En el iPhone 15 Pro Max y las generaciones anteriores esto no pasa, pues los desarrolladores optimizan las apps para un hardware bien delimitado.

Sin embargo, Samsung tiene la oportunidad de poner las cosas un poco a su favor. Como sucede con Nvidia y AMD en los juegos de ordenador, Samsung pudiese acercarse más a ciertos desarrolladores para que impulsen sus apps en móviles de la compañía.

Sí, suena a hacer trampa y para que eso suceda Samsung tiene que poner dinero (bien sea en metálico o a través de herramientas de desarrollo). Sin embargo, estamos seguros de que todo será bien retribuido para la compañía, pues los dispositivos de Samsung también aumentarían sus ventas.

El Galaxy S24 Ultra haría bien pasándose al titanio, como el iPhone 15 Pro Max

Una de las grandes novedades de los iPhone 15 Pro está en su marco de titanio. Este material ofrece un balance excelente respecto a los dos materiales utilizados hasta ahora en los móviles topes de gama: es más resistente a los golpes y la corrosión que el aluminio y hasta un 45% más ligero que el acero sin perder demasiada resistencia en el camino.

Que el Galaxy S24 Ultra diera el salto hacia marcos de este material sería algo positivo, pues pesaría menos. Y ya si se pasan a una carcasa totalmente de este material, pues todavía mejor. Eso sí, el precio podría dispararse en este último caso y eso no nos gusta mucho.

El Galaxy S24 Ultra necesita aprovechar mejor la IA, como los Google Pixel

Lo que ha hecho grandes a los últimos Google Pixel es precisamente lo bien que aprovechan la inteligencia artificial. En estos móviles la IA tiene un rol protagonista, pues se usa en muchísimas cosas para mejorar el rendimiento del dispositivo, las fotos, la grabación de vídeos, sugerir contenidos y más.

Apple se dio cuenta de eso y por ello vienen dando mayor presencia a la IA en los iPhone, especialmente los iPhone 15 Pro. Son varias sus aplicaciones, pero dos ejemplos clarísimos están en ‘Voice Isolation’, que reduce el ruido ambiental al llamar; y ‘Personal Voice’, que crea una voz sintetizada similar a la tuya si eres un usuario en riesgo de perder tu capacidad de hablar.

Ojo, sabemos bien que Samsung ya hace uso de la IA en varias de sus aplicaciones. No obstante, pueden ir más allá y aplicarla en soluciones realmente útiles para la vida real.

Los Galaxy S24 Ultra debería tener compatibilidad con juegos triple A, como el iPhone 15 Pro Max

Si hay algo que encantó muchísimo a los gamers durante la presentación de los iPhone 15 Pro, es que serán los primeros smartphones con compatibilidad nativa para juegos triple A. Ejemplo de ello es que Capcom lanzará una versión de Resident Evil 4: Remake para iOS sin recortes y optimizada. Otros estudios se le sumarán luego con sus propias IP, un paso adelante brutal para el mercado.

Samsung bien podría copiarle esta idea a Apple, pues el Galaxy S24 Ultra tendrá potencia suficiente para algo así. El Snapdragon 8 Gen 3 ya ha dejado ver que será una bestia, así que las limitantes definitivamente no vendrán por ahí. Tarde o temprano alguna otra compañía lo hará, así que ¿por qué no dar ellos el primer paso en Android? Y no, una plataforma de juegos en la nube no es de lo que hablamos, aunque Samsung esté por lanzar la suya.



¿Se te ocurre alguna idea más que el Galaxy S24 Ultra pueda usar para superar al iPhone 15 Pro Max? Mientras no sea el terrible sistema de disipación de este último, consideramos que cualquier otra cosa estaría bien. ¿Hay alguna cosa que te gustaría ver en el próximo flagship de Samsung? Te esperamos en los comentarios para debatir al respecto.