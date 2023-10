Los Google Pixel 8 y 8 Pro fueron presentados hace algunos días y nos sorprendieron a todos con sus nuevas y exclusivas funcionalidades. Además, el Tensor G3 demostró por qué es uno de los mejores chips del año (sino el mejor), pues su unidad de procesamiento de IA y ML son alucinantes.

Sin embargo, parece ser que Google se dejó algunas balas guardadas en la recámara con sus nuevos móviles insignia. Una revisión del código fuente de Android 14 para los Pixel 8 reveló que Google dejó fuera al menos tres novedades, ¿quieres saber cuáles son?

Los Google Pixel 8 y Pixel 8 Pro se dejaron estas novedades en el tintero

Ahora que el código fuente de Android 14 para los Google pixel 8 y 8 Pro fue liberado para que la comunidad cree sus propias ROMs, el equipo de Android Authority decidió inspeccionarlo. Su objetivo era descubrir indicios sobre algunas características que Google se haya dejado en el tintero y vaya que las encontraron.

En total fueron tres los hallazgos, dos de ellos relacionados con la cámara de los Pixel 8 y otro con el modo escritorio de Android. Todos podrían llegar a lanzarse a través de una actualización simple, sin tener que esperar a Android 15, pero puede que no sea así. Pero dejémonos de charlas y pasemos a la acción, esto fue lo que descubrieron:

Display Port Alt, la llave de entrada al modo escritorio de Android

Si bien algunos fabricantes tienen un modo escritorio en sus móviles desde hace años (como Samsung con DeX), Android oficialmente no es compatible. Todos esperábamos que llegase con Android 14, pues tiene años en desarrollo, pero no sucedió. Sin embargo, parece que sí que estaba en los planes.

¿Cómo lo sabemos? Porque el firmware de los Pixel 8 tiene una función deshabilitada que hace referencia al modo Display Port Alt. Por si no lo sabes, este modo es el que permite conectar tu móvil a un monitor externo a través del puerto USB-C y transmitir la pantalla a través del cable. Al hacerlo, la pantalla podría verse igual que en tu dispositivo, pero en muchos casos es la llave para que se habilite el modo escritorio de tu móvil.

Esta funcionalidad está deshabilitada en la ROM oficial de los Pixel 8 y Pixel 8 Pro, pero los modders seguro podrán activarla y crear una ROM con DP Alt funcionando. Ahora bien, ¿por qué Google no la habilitó de una vez? No lo sabemos, pero probablemente tenga que ver con que el modo escritorio de Android todavía no está listo.

Los Pixel 8 podrían grabar vídeos en 8K, pero Google no lo quiso así (por ahora)

Seguramente solo los más perspicaces notaron y dieron suficiente importancia a esto, pero los Pixel 8 no tienen grabación en 8K. Su sensor Samsung GNV de 50 MP es capaz de grabar a tales resoluciones y el ISP del Tensor G3 es capaz de codificar la imagen, pero Google no habilitó esta capacidad en sus dispositivos.

Ambos Pixel de octava generación pueden grabar a una resolución máxima de 4K y 60 FPS, pero ¿por qué este límite? Por lo que sabemos, Google lleva tiempo trabajando en el modo de grabación en 8K para la GCam, pero todavía no está bien pulido. Es decir, el límite lo ha marcado el software en esta oportunidad, no el hardware.

¿Habilitará Google la grabación en 8K para sus Pixel 8 y Pixel 8 Pro? Podrían hacerlo una vez que el software funcione como ellos quieren, sin necesidad de esperar una nueva versión de Android. Sin embargo, los hallazgos sugieren a que no será así. Google planea habilitar la grabación en 8K en sus Pixel 8, pero parece que lo hará luego de presentar Android 15 y los Pixel 9 para aprovechar el gancho.

La grabación en cámara ultralenta también se quedó en el tintero

Por último, la otra funcionalidad que se quedó fuera de los Pixel 8 fue la grabación en cámara ultralenta. Actualmente, estos móviles son capaces de grabar en 1080p @ 240 FPS lo cual ya es bastante. Sin embargo, Google tenía planeado habilitar el soporte para grabar en 720p @ 480 FPS, el doble de lento.

No sabemos por qué descartaron la idea, quizás por la misma razón que ya expusimos en las secciones anteriores, pero el hecho es que no está. ¿Podría activarse más adelante? Por supuesto, pero habrá que esperar a que Google decida cuándo.