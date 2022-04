Google continúa expandiendo la gama de terminales compatibles con su plataforma de realidad aumentada. Se han anunciado 26 nuevos dispositivos a los que llegó oficialmente ARCore, la certificación de realidad aumentada de la gran G.

Esta es la que garantiza que tu móvil sea compatible con aplicaciones como Pokémon GO o funciones de Google como la de ver en 3D el panda de la película RED. Y los de Mountain View no solo han tenido en cuenta dispositivos Android para la expansión de su plataforma, ya que también han sumado terminales de Apple. A continuación, te presentamos la lista de los nuevos dispositivos compatibles con ARCore.

Estos 26 móviles y tablets ya son compatibles con ARCore

Al igual que lo hicieron a mediados de julio del año pasado, los de la gran G han vuelto a actualizar la lista de los dispositivos inteligentes compatibles con ARCore. En esta ocasión, han incorporado 26 nuevos terminales, de los cuales solo 7 son dispositivos Android.

Se trata de los nuevos modelos de Samsung que salieron al mercado a finales de 2021 y principios de este año. ¿Quieres saber cuáles son los móviles y tablets de la marca coreana que se suman a la lista de terminales compatibles con ARCore? Pues enseguida te la revelamos:

Samsung Galaxy A23.

Samsung Galaxy A33 5G.

Samsung Galaxy A53 5G.

Samsung Galaxy F23 5G.

Samsung Galaxy M23 5G.

Samsung Galaxy M33 5G.

Samsung Galaxy Tab A8.

¿Cuáles son los dispositivos de Apple que ahora son compatibles con ARCore?

Los de Mountain View no se han olvidado de los usuarios de la marca de la manzana al expandir la compatibilidad de su plataforma de realidad virtual. De hecho, de esta lista de 26 nuevos dispositivos a los que llega ARCore, 19 son móviles y tablets de Apple. ¿Cuáles son? Pues los que conforman la siguiente lista:

iPhone 13.

iPhone 13 mini.

iPhone 13 Pro.

iPhone 13 Pro Max.

iPhone 12.

iPhone 12 mini.

iPhone 12 Pro.

iPhone 12 Pro Max.

iPhone SE (2ª generación).

iPhone SE (3ª generación).

iPad Air (4ª generación).

iPad Air (5ª generación).

iPad mini (6ª generación).

iPad Pro de 12,9 pulgadas (4ª generación).

iPad Pro de 12,9 pulgadas (5ª generación).

iPad Pro de 11 pulgadas (2ª generación).

iPad Pro de 11 pulgadas (3ª generación).

iPad (8ª generación).

iPad (9ª generación).

¿Tu móvil o tablet no se encuentra en esta lista? Pues no te preocupes, aquí te dejamos un tutorial sobre cómo instalar ARCore en móviles no compatibles.