Finalmente, el día ha llegado. Xiaomi ha decidido acabar con los rumores y especulaciones, haciendo oficial todas las características y precio del Xiaomi 13 Lite. A través de una presentación en la conferencia MWC 2013, se han revelado todos los detalles del que es el buque insignia más barato de Xiaomi para este año y un firme candidato a mejor móvil por menos de 500 euros.

Tal y como habíamos previsto, el Xiaomi 13 Lite no es más que el Xiaomi Civi 2 renombrado para el mercado global, aunque en realidad no es exactamente igual. Por alguna razón, los dos sensores ultra gran angular del Xiaomi Civi 2 no están presentes en este Xiaomi 13 Lite. Han sido sustituidos por otros. Sin embargo, esa es la única diferencia que encontramos, pues el resto de especificaciones del móvil coinciden al 100%.

Todas las especificaciones del Xiaomi 13 Lite

El Xiaomi 13 Lite mantiene la línea de diseño de la serie, con un cuerpo delgado y sumamente ligero que destaca por su elegancia. Eso sí, abandona los bordes planos del Xiaomi 12 Lite para apostar por una apariencia más lujosa con panel curvado. Pero el cambio más grande está en su hardware, ya que incorpora el nuevo procesador más potente de la gama media: el Snapdragon 7 Gen 1.

Características Xiaomi 13 Lite Dimensiones y peso 159,2 x 72,7 x 7,23 mm. 171 gramos. Pantalla 6,55″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel curvo AMOLED, cristal curvado, tasa de refresco de 120 Hz, tasa de muestreo de 240 Hz, 10 bits de color, Dolby Vision, contraste 5000000:1, 402 ppi, HDR10+, brillo pico de 1000 nits y protección Corning Gorilla Glass 5. Procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 con gráfica Adreno 668. RAM 8 GB LPDDR4X. Almacenamiento 128 / 256 GB en formato UFS 2.2. Cámara trasera Principal de 50 MP (Sony IMX766) con f/1.8 y PDAF.

Ultra gran angular de 8 MP (Sony IMX355) con f/2.2 y visión de 119º.

Macro de 2 MP con f/2.4.

Flash Dual LED. Cámara frontal Principal de 32 MP con f/2.4, visión de 100º y AF.

Sensor de profundidad de 8 MP.

Flash Dual LED. Conectividad y extras USB C, WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, A-GPS + GLONASS + BDS + Galileo + QZSS, Bluetooth 5.2, NFC, conector de infrarrojos, lector de huellas óptico, resistencia IP53 y altavoces con Dolby Atmos. Batería 4500 mAh con carga rápida de 67 W. Sistema operativo Android 12 bajo MIUI 14.

La gama media tiene un nuevo rey

Este Xiaomi 13 Lite monta el procesador SD 7 Gen 1 que ofrece un 20% más de rendimiento de GPU y un 30% más de rendimiento de Inteligencia Artificial comparado con el Snapdragon 778G que lleva el Xiaomi 12 Lite. Está disponible solo con 8 GB de RAM de tipo LPDDR4x, pero con dos opciones de almacenamiento: 128 y 256 GB en formato UFS 2.2. Lo tiene todo para ser el smartphone más potente de la gama media.

En cuanto a sistema operativo, viene con MIUI 14 instalado de fábrica, el cual está basado en Android 12 y no en Android. Sin embargo, estamos seguros de que actualizará a la más reciente versión de Android tarde o temprano. Por cierto, viene con altavoces compatibles con Dolby Atmos para el audio, WiFi 6, Bluetooth 5.2 y NFC y 5G.

La batería del Xiaomi 13 Lite es de 4500 mAh y se carga de 0 a 100 % en 40 minutos gracias al soporte de carga rápida por cable de hasta 67 W. Y lo bueno es que trae en la caja el cargador rápido de 67 W. ¿Lo malo? No soporta carga inalámbrica.

Pantalla de lujo de 120 Hz y cámara selfie dual de 32 MP + 8 MP

La pantalla del Xiaomi 13 Lite es espectacular. Mide 6,55 pulgadas, usa un panel AMOLED, es de resolución Full HD+, se actualiza a 120 Hz y alcanza un brillo máximo de 1000 nits. Además, es compatible tanto con Dolby Vision como con HDR10+, y hasta cuenta con un lector de huellas óptico integrado. ¡Es completísima!

Su cámara de triple trasera de 50 MP (principal) + 8 MP (ultra gran angular) + 2 MP (macro) también es de primer nivel, aunque todos los reflectores se los lleva su gran cámara frontal dual de 32 MP (principal) + 8 MP (sensor de profundidad) que tiene un diseño muy similar a la Isla Dinámica del iPhone 14 Pro y ángulo de visión de 100º para hacer selfies grupales sin esfuerzo.

Y como dato curioso, hay que decir que tiene un área de disipación de calor de 2360 mm² gracias a su cámara de vacío de acero inoxidable que mantiene baja la temperatura del móvil.

Precio y disponibilidad del Xiaomi 13 Lite

Podrás conseguir el Xiaomi 13 Lite en tres colores diferentes: rosa Lite, azul Lite y negro. Su precio en España es el siguiente:

8 GB + 128 GB: 499,99 € .

. 8 GB + 256 GB: 549,99 €.

Ya está disponible en la web oficial de Xiaomi y pronto podrás comprarlo en Amazon y demás tiendas.