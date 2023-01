Aunque el TCL 40R 5G ya se había presentado hace unos meses en la web italiana de la marca, recién ahora TCL ha hecho oficial su nueva serie de smartphones llamada «TCL 40» en el CES 2023. Está conformada por un total de tres smartphones, dos de los cuales no sabíamos ni que existían hasta ahora. Hablamos concretamente de los TCL 40 SE (el sucesor directo del TCL 30 SE) y TCL 408 que llegan para competir en la gama baja.

Ambos móviles están pensados para brindarte un rendimiento decente con un uso básico (llamadas, mensajes, redes sociales, navegar por Internet, multimedia, etc.) a un muy bajo coste, pero con un diseño digno de la gama media. Los dos cuentan con pantallas HD+, baterías de 5000 mAh y cámaras de 50 MP, aunque el TCL 40 SE es un poco mejor en casi todos los apartados. Acompáñanos a conocerlos a fondo…

Todas las características de TCL 40 SE y TCL 408

El diseño de estos dos nuevos terminales de TCL es muy parecido. Ambos llegan con dos variantes de colores diferentes: una gris y otra púrpura (en el caso del 40 SE) o azul oscura (en el caso del 408). Además, utilizan una tapa trasera de plástico, aunque la del 40 SE tiene textura mate y la del 408 apuesta por un acabado rugoso. Sea como sea, los TCL 40 SE y TCL 408 pesan lo mismo (190 gramos), pero el 40 SE es un poco más grande en dimensiones debido a su pantalla.

Especificaciones TCL 40 SE TCL 408 Dimensiones y peso 167,91 x 76,5 x 8,45 mm. 190 gramos. 164,66 x 75,4 x 8,99 mm. 190 gramos. Pantalla 6,75″ HD+ (1600 x 720 píxeles) con panel LCD, relación de aspecto 20:9, 260 ppi, relación cuerpo-pantalla del 90%, tasa de refresco de 90 Hz, contraste de 1500:1, color 69,3% NTSC y 450 nits de brillo. 6,60″ HD+ (1612 x 720 píxeles) con panel LCD, relación de aspecto 20:9, 269 ppi, relación cuerpo-pantalla del 89,1%, tasa de refresco de 60 Hz, contraste de 1000:1, color 70% NTSC y 400 nits de brillo. Procesador MediaTek Helio G37 con gráfica IMG GE8320. MediaTek Helio P22 con gráfica PowerVR GE8320. RAM 6 o 4 GB. 4 o 3 GB. Almacenamiento 128 o 256 GB ampliable hasta 1 TB con micro SD. 64 GB ampliable hasta 512 GB con micro SD. Cámara Trasera Triple de 50 MP (principal) con f/1.8, PDAF y 1/2.55".

Sensor de profundidad de 2 MP con f/2.4.

Macro de 2 MP con f/2.4. Graba hasta en 1080p a 30 FPS. Dual de 50 MP (principal) con f/1.8, PDAF y 1/2.55”.

Sensor de profundidad de 2 MP con f/2.4.

Graba hasta en 1080p a 30 FPS. Cámara Frontal 8 MP con f/2.0. Graba hasta en 1080p a 30 FPS. Conectividad y extras WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 4G, Bluetooth 5.1, NFC (varía según modelos), lector de huellas lateral, altavoces duales, GPS, jack de 3.5 mm y USB-C 2.0. Batería 5010 mAh con carga rápida de 18 W. 5000 mAh con carga rápida de 10 W. Sistema operativo Android 13 basado en TCL UI 5.0. Android 12 basado en TCL UI 5.0.

TCL 40 SE: el más potente de los dos presume de un panel de 90 Hz y hasta 6 GB de RAM

El TCL 40 SE monta el procesador Helio G37 que, según Chipguider, ofrece un 25% más de potencia que el procesador Helio P22 del TCL 408. Además, es un 52% más eficiente energéticamente hablando, lo cual permite que la batería de 5010 mAh de este móvil dure mucho más que la de su hermano. Por si fuera poco, el TCL 40 SE viene con 6 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento (ampliable hasta 1 TB con una micro SD), por lo que es sin dudas uno de los gama baja más potentes que puedes comprar.

Lastimosamente, TCL ha escatimado en gastos en la pantalla para evitar que el precio no se eleve demasiado. Y es que monta un panel IPS de 6,75 pulgadas con resolución HD+ (720p) y tasa de refresco de 90 Hz, que en calidad de imagen está por debajo de lo que ofrecen otros móviles de gama baja como el Redmi 10. Sin embargo, considerando que la mayoría de personas no usan su móvil para consumir contenido en alta calidad, no nos parece una carencia tan grave. Aparte, para compensar, incluye altavoces duales.

La cámara trasera del TCL 40 SE te ofrece un sensor principal de 50 MP junto con dos sensores secundarios de 2 MP cada uno para el modo retrato y el enfoque cercano (macro). Y en la parte delantera tiene otro sensor de cámara de 8 MP para las fotos selfies y videollamadas. En cuanto a extras, ofrece carga rápida de 18 W, jack de 3.5 para conectar auriculares, WiFi 6, NFC (solo en algunas variantes) y lector de huellas lateral.

TCL 408: un modelo más modesto y más barato

El TCL 408 por su parte monta el procesador Helio P22 de 2018 que al día de hoy sigue funcionando bastante bien, aunque su rendimiento cada vez es más limitado debido a que las apps cada vez son más sofisticadas. Viene con 3 o 4 GB de RAM (según la variante que elijas) y un almacenamiento interno de 64 GB que de serie solo te deja 45 GB de espacio libre, por lo que recomendamos usarlo junto con una micro SD (admite hasta 512 GB).

Su pantalla es de 6,6 pulgadas con resolución 720p y tasa de refresco estándar de 60 Hz. Es decir, tiene un panel bastante básico para los estándares de la actualidad. Por otra parte, su cámara trasera de 50 MP es idéntica a la del TCL 40 SE solo que tiene un sensor menos (el macro), por lo que carece de la capacidad de enfoque cercano de su hermano.

Viene con una enorme batería de 5000 mAh que soporta una carga rápida de 10 W. Tarde en cargarse de 0 a 100 % unas 3,5 horas y, según el fabricante, puede garantizarte hasta 2 días de autonomía. ¡Nada mal! En cuanto a extras, también posee altavoces duales, lector de huellas lateral, WiFi 6 y NFC (solo algunas variantes).

Disponibilidad y precios del TCL 40 SE y TCL 408

El precio de los TCL 40 SE y TCL 408 no ha sido revelado al momento de escribir este artículo, pero fuentes in situ comentan que los móviles de esta serie costarán entre 129 $ (122 € al cambio) y 219 $ (207 € al cambio). Cabe aclarar que en este rango de precios también se incluye el TCL 40R 5G que, por las especificaciones que ofrece, sabemos que es más caro que el TCL 40 SE. Así que el precio de este último no debería ser tan elevado como sugiere el rango.