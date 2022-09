Los lanzamientos más esperados de 2022 ya han llegado. Los móviles prémium del año ya se encuentran disponibles en el mercado y ambos se estrenaron con importantes mejoras respecto a sus versiones anteriores. Por supuesto, nos referimos a los buques insignias de Apple y Samsung, que, como cada año, libran la batalla por ver cuál es el mejor smartphone del mercado.

La rivalidad que la marca coreana y los de Cupertino tienen ya es histórica y parece que nunca terminará. Prueba de ello fue que a un par de días de la presentación del nuevo iPhone 14, Samsung se burló de Apple en un comercial por la falta de innovación de su nuevo terminal. Pero ahora que ya conocemos las características con las que llega lo último de Apple, parece que los surcoreanos han hablado un poco de más.

¿Por qué? Pues porque los nuevos Samsung Galaxy S22 y iPhone 14 son móviles que comparten muchas características, con algunas diferencias que pueden favorecerlos en ciertos apartados. ¿Quieres saber cuál es la mejor opción para comprar? Pues quédate con nosotros para analizar y comparar las características de los flagships más deseados de 2022.

Tabla comparativa del Samsung Galaxy S22 vs iPhone 14

Los nuevos iPhone 14 son una familia de terminales compuesta por cuatro modelos de dos tamaños diferentes (iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max). Por su parte, los Samsung Galaxy S22 son una serie de tres terminales, cada uno con diferente tamaño de pantalla (S22, S22 + y S22 Ultra).

Pues bien, esta comparativa se centra en las versiones estándar de estos gama alta que vienen con el mismo tamaño de pantalla (6,1 pulgadas): el Samsung Galaxy S22 y el iPhone 14. A continuación, te presentamos la ficha técnica en la que se comparan cada una de las características de estos terminales:

Especificaciones Samsung Galaxy S22

iPhone 14

Dimensiones y peso 146 x 70,6 x 7,6 mm. 167 gramos. 146,7 x 7,15 x 7,8 mm.

172 gramos. Pantalla 6,1″ Full HD+ (2340 x 1080 píxeles) con panel Dynamic AMOLED 2X, tasa de refresco de 120 Hz, 425 ppi, brillo máximo de 1300 nits, HDR10+ y protección Corning Gorilla Glass Victus+. 6,1″ Full HD+ (2532 x 1170 píxeles) con panel Super Retina XDR OLED, tasa de refresco de 60 Hz, 460 ppp, brillo máximo de 1200 nits, HDR, True-Tone, Haptic Touch y protección Ceramic Shield. Procesador Samsung Exynos 2200 o Snapdragon 8 Gen 1. Apple A15 Bionic. RAM 8 GB LPDDR5. No especificada. Almacenamiento 128 o 256 GB UFS 3.1. 128 o 256 o 512 GB. Cámara Trasera Cámara triple: principal de 50 MP con f/1.8, Dual Pixel AF y OIS. Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2 y ángulo de visión de 120º. Teleobjetivo de 10 MP con f/2.4, PDAF, OIS y zoom óptico de 3X. Cámara dual: ultra gran angular de 12 MP con apertura de ƒ/2,4 y FOV 120°. Gran angular de 12 MP con apertura de ƒ/1,5. Grabación de vídeo en 4K y Dolby Vision. Cámara Frontal 10 MP con f/2.2 y Dual Pixel AF. 12 MP con f/1.9. TrueDepth. Conectividad USB-C, Dual SIM 5G, WiFi 6 de doble banda, Bluetooth 5.2, NFC, A-GPS, Galileo, Glonass, BDS, altavoces estéreo, Hi-Res audio, resistencia IP68, lector de huellas ultrasónico y Samsung Dex. Lightning, 5G (sub-6 GHz), LTE Gigabit MIMO 4×4, llamadas satelitales (solo en EE. UU.), WiFi 6, Bluetooth 5.3, Chip UWB, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NanoSIM, eSIM y certificación IP68. Batería 3700 mAh con carga rápida de 25 W, carga inalámbrica de 15 W y carga inversa de 4,5 W (no incluye adaptador en la caja). Hasta 20 horas de reproducción de vídeo. Carga rápida 20 W. Carga inalámbrica. 7,5 W. Carga MagSafe 15 W. Sistema operativo Android 12 bajo OneUI 4.1. iOS 16. Precio Desde 652 €. Desde 1009 €.

En diseño es cuestión de gustos, pero la pantalla del Galaxy S22 es objetivamente superior

Parece que Apple y Samsung se pusieron de acuerdos al decidir que este año no habrá una renovación en el diseño de sus terminales. ¿Por qué? Pues porque ambas marcas han sido criticadas por lo mismo: sus últimos flagship repiten exactamente el mismo cuerpo y diseño de los antecesores.

El Samsung Galaxy S22 llega con la misma tapa trasera del Galaxy S21 y el iPhone 14 repite el diseño del iPhone 13. Por ello, puede resultar incluso difícil diferenciar a simple vista estos gama alta de los modelos de 2021. Ahora bien, si te preguntas cuál es el mejor en cuanto a diseño, pues debes saber que la respuesta para estas interrogantes dependerá de tus preferencias estéticas.

Ambos móviles están fabricados con materiales prémium, diseños ultradelgados (siendo el Galaxy S22 solo un poco más fino por 0,2 milímetros) y ofrecen resistencia IP68 contra el polvo y el agua. Quizás la mayor diferencia en este aparatado pasa por la disposición del módulo de cámaras y los bordes laterales, siendo biselados y rectos en el iPhone 14 y curvos en el terminal de Samsung.

Pero cuando se analizan las pantallas, sí que empezamos a encontrar diferencias importantes entre el iPhone 14 y el Galaxy S22. Si bien los dos flagships cuenta con un panel OLED de 6,1 pulgadas (Dynamic AMOLED 2X para el Galaxy y Super Retina XDR para el iPhone), la pantalla del móvil de Samsung demuestra ser técnicamente superior en varias características.

Para empezar, el brillo máximo del Galaxy S22 es de 1300 nits, mientras que el del iPhone 14 es de 1200 nits. Pero eso no es todo. El teléfono de Samsung tiene una pantalla que es el doble de rápida respecto a la del terminal de Apple. Esto se debe a que el Galaxy S22 ofrece una tasa de refresco de 120 Hz. Por su parte, el iPhone 14 se queda corto con una frecuencia de actualización de 60 Hz.

¿Algún punto a favor para la pantalla del iPhone 14? Pues que por fin incorpora el modo Always On Display, una característica que los Android de gama alta llevan tiempo ofreciendo y que el iPhone 14 copió. Además, parece que su panel es más resistente a los golpes y ralladuras. La pantalla del Galaxy S22 viene protegida con el Gorilla Glass Victus Plus, mientras que el iPhone 14 refuerza su panel con el Ceramic Shield, un cristal exclusivo para Apple que también fabrica Corning, pero que según es más fuerte.

Aunque el iPhone 14 tenga un procesador de 2021, el Galaxy S22 no le gana en rendimiento

Apple sorprendió a todos con una de las decisiones que tomó al lanzar sus nuevos móviles. El nuevo y poderoso procesador A16 Bionic solo ha llegado en los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max, por lo que la versión estándar de este teléfono viene con un chipset del año pasado. Así es, el iPhone 14 usa el mismo procesador que el iPhone 13: el A15 Bionic fabricado con tecnología 5 nm de TSMC.

Ahora bien, incluso usando un procesador del año pasado, el iPhone 14 supera en rendimiento al Galaxy S22 tanto en su versión global como en la coreana. ¿Por qué? Pues porque el chipset de Apple destroza en los benchmarks al Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 y al Exynos 2200 en lo que respecta a los puntajes del CPU.

El flagship de Samsung se encuentra disponible en dos modelos, uno con el procesador de la casa (Exynos 2200) y otro con lo último de Qualcomm, aunque no en su mejor versión (SD 8 Gen 1). Pues bien, ni siquiera el Galaxy que trae bajo el capó el SoC de la marca norteamericana de semiconductores es competencia para el iPhone 14 con A15 Bionic.

Sin embargo, es muy probable que no logres notar la diferencia en rendimiento al usar estos teléfonos. Esto se debe a que ambos procesadores garantizan una potencia brutal tanto en tareas básicas como al jugar o ejecutar múltiples tareas exigentes. La superioridad del A15 Bionic solo es demostrable en pruebas técnicas que llevan a cabo los profesionales que analizan los chipsets de móviles.

¿Algo a favor del Galaxy S22 en este apartado? Pues que sí te gusta saber detalladamente todo lo que tiene tu móvil respecto a rendimiento, entonces puedes contar con Samsung. El Galaxy S22 viene con 8 GB de RAM en el formato más rápido para la fecha: LPDDR5.

En cambio, con Apple esta característica es todo un misterio (como siempre). Sin embargo, las fuentes cercanas a los de Cupertino informan que el iPhone 14 tiene 6 GB de RAM, aunque esto no ha sido confirmado.

Se extraña el teleobjetivo en la cámara del iPhone 14 (que sí trae el Galaxy S22), pero la calidad fotográfica de Apple es incuestionable

La marca de la manzana se niega a dar el salto a la triple cámara en la versión estándar de sus móviles, lo que significa que no, el iPhone 14 no trae el sensor teleobjetivo que debería tener todo móvil de más de 1000 euros. Si quieres tener zoom óptico en tu móvil deberás apostar por las opciones más costosas (iPhone 14 Pro y 14 Pro Max).

Entre tanto, el Galaxy S22 sí que llega con una triple cámara potenciada por un sensor periscópico de 10 megapíxeles capaz de ofrecer zoom óptico de 3x. Además, cuenta con una cámara principal de 50 megapíxeles y un ultra gran angular de 12 megapíxeles.

En conjunto, estas tres lentes logran capturar fotografías con colores mucho más vividos y con una mayor cantidad de detalles. Y, aunque este no es el mejor teléfono de esta serie en cuanto a fotografía (puesto que ocupa el Galaxy S22 Ultra), la verdad es que es un excelente terminal para tomar fotos, de hecho, el de Samsung está en el top 10 del ranking mundial de smartphones con mejores cámaras por menos de 800 euros, según el benchmarks DxOMark.

Pero que no te engañe la ausencia de teleobjetivo ni la aparentemente modesta configuración de sensores del iPhone 14. Por si aún no lo sabes, el último terminal de Apple tiene una cámara principal de 12 megapíxeles y un ultra gran angular de 12 megapíxeles… ¿Te parece poco? Pues en realidad siempre lo ha sido. La marca de la manzana no se caracteriza por cantidades exageradas de megapíxeles, sino por su tecnología de procesamiento de imagen.

Aunque aún no ha sido puesta a prueba por DxOMark, nadie duda de que la cámara del iPhone 14 es de las mejores del año. Apple asegura que ha mejorado el rendimiento de sus cámaras en entornos de poca luz gracias a la nueva tecnología Photonic Engine. Además, mencionan que su exclusivo software de procesamiento de imágenes que los han llevado al trono de la fotografía móvil ahora funciona más rápido y replica la naturalidad de los colores.

En autonomía son bastante similares, pero en conectividad los nuevos iPhone 14 ofrecen una función única

El A15 Bionic que gestiona a la perfección el consumo de batería en el iPhone 13, está de vuelta en el iPhone 14. Es así como según las afirmaciones de la marca, este móvil tiene una autonomía capaz de ofrecer hasta 20 horas durante la reproducción de vídeo. ¿Los mAh de la batería? Pues este es otro de esos datos que Apple siempre se reserva.

Y en cuanto a carga rápida, viene con una por cable de 20 W que, aunque parezca poco, logra cargar el 50 % de la batería en tan solo 30 minutos. Asimismo, admite carga inalámbrica MagSafe de hasta 15 W y carga inalámbrica Qi de hasta 7,5 W.

Entre tanto, el Samsung Galaxy S22 viene con 3700 mAh de batería que han demostrado no ser suficientes para un uso intensivo diario del móvil. Sin embargo, complementa su autonomía con una carga rápida de 25 W e inalámbrica de 15 W que lo equiparan con el iPhone 14.

Finalmente, si bien ambos móviles vienen con las mismas tecnologías en cuanto a conectividad (WiFi 6 de doble banda, Bluetooth, 5G y NFC), el iPhone 14 estrena la conexión satelital que puedes usarlo para hacer llamadas de emergencia o mandar mensajes en lugares donde no llega la cobertura de tu operador.

Entonces… ¿Samsung Galaxy S22 o iPhone 14? Pues también debes considerar tu presupuesto

Ya que conoces todas las diferencias y semejanzas que tiene el Samsung Galaxy S22 y el iPhone 14, de seguro que te debes estar preguntando… ¿Cuál debo comprar? Pues para tomar esta decisión debes tener en cuenta un par de cosas, y una de ellas es el precio. Si te gusta el de Apple tienes que saber que la versión más barata, el iPhone 14 de 128 GB, cuesta 1009 euros.

Por su parte, por tan solo el 652 € puedes llevarte el Galaxy S22 de 128 GB, lo que significa que eligiendo el flagship Android de Samsung puedes ahorrarte hasta 350 euros. ¿La pasta no es un problema para ti? Pues entonces te invitamos a que veas el resumen de lo mejor de cada móvil en la siguiente tabla:

Samsung Galaxy S22 iPhone 14 Más barato.

Mejor pantalla y notch menos prominente.

Android y todos los servicios de Google.

Cámara con teleobjetivo y zoom óptico. Mejor cámara.

Mejor rendimiento y procesador.

iOS con todas las ventajas en seguridad.

Conexión satelital.

Y tú… ¿Con cuál de estas dos bestias de la gama alta te quedas?