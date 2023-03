El Día del Padre se acerca y tienes que estar listo para darle a tu papá un merecido e inesperado regalo. Y qué mejor manera de sorprenderlo que con un nuevo móvil. ¿No tienes mucho dinero para hacerlo? Pues descuida, como verás a continuación, no necesariamente debes contar con un gran presupuesto para hacer que tu padre estrené un nuevo smartphone en su día.

Móviles para regalar el Día del Padre 2023: estos son los 5 mejores

En este Día del Padre puedes regalarle a tu papá un teléfono nuevo gastando menos de 100 €. Sin embargo, si el dinero no es un problema para ti, también puedes sorprenderlo con uno de los móviles más potentes y originales del mercado. Pues bien, a continuación, te presentamos una lista de móviles con diferentes rangos de precios para regalar en este día.

Xiaomi Redmi A1 (2 GB + 32 GB)

¿Tienes tan solo 100 euros para comprarle el regalo a tu papá? Pues no te preocupes, es más que suficiente para comprar el Redmi A1, el superventas de Xiaomi que puedes llevarte en Amazon por solo 81 €. Se trata de un móvil de gama baja que viene con una pantalla LCD de 6,52 pulgadas con resolución HD+ (720p) y usa como procesador el Helio A22 de MediaTek.

Asimismo, hay que mencionar que el Redmi A1 tiene 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento. Y, si tienes dudas respecto a su potencia, debes saber que viene con una versión ligera del sistema operativo de Google (Android 12 Go). Este deja atrás muchas características y funciones innecesarias, lo que favorece notablemente su rendimiento.

Finalmente, tienes que saber que el Redmi A1 viene con una batería de 5000 mAh, carga de 10 W y usa una doble cámara trasera protagonizada por un sensor de 8 megapíxeles con las que puedes tomar buenas fotos en escenas bien iluminadas.

Samsung Galaxy A13 (3 GB + 32 GB)

Otra opción económica que puedes comprar para regalarle a papá en su día es el Samsung Galaxy A13. Se trata de uno de los mejores teléfonos de gama baja en lo que respecta a relación precio – calidad, ya que ofrece un montón de características difíciles de encontrar por su precio: desde 140 €.

Este móvil de Samsung trae bajo el capó un procesador de ocho núcleos diseñado por la propia marca surcoreana: el Exynos 850 de 8 nanómetros. Dicho chipset viene acompañado de 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento, aunque también está disponible en configuraciones de hasta 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento por un precio mayor. En cuanto a pantalla, luce un panel LCD de 6,6 pulgadas con resolución Full HD+ (1080p) protegido por el cristal Corning Gorilla Glass 5.

Ahora bien, no cabe duda de que lo más atractivo del Galaxy A13 es su cuádruple cámara trasera con sensor principal de 50 megapíxeles. A este le acompañan un ultra gran angular de 5 MP, un macro de 2 MP y un sensor de profundidad de 2 MP. Por último, no podemos dejar de destacar su batería de 5000 mAh y carga rápida de 15 W.

Vivo Y35 (8 GB + 256 GB)

Si quieres regalarle a tu papá un móvil del rango de la gama media, entonces debes conocer el Vivo Y35, un teléfono que no solo brilla por su atractivo diseño, sino también por sus excelentes especificaciones. Para empezar, hay que mencionar que viene con una pantalla LCD de 6,58 pulgadas con resolución Full HD+ (1080p) a 90 Hz. Además, el cerebro encargado del rendimiento de este smartphones es el poderoso Snapdragon 680, un procesador de Qualcomm de 6 nanómetros.

Y… ¿Su cámara? Pues esta tiene una configuración de tres sensores, siendo el principal de 50 megapíxeles. Los otros dos son un sensor macro y uno de profundidad, ambos de 2 megapíxeles. Además, en su pantalla trae una cámara para selfies de 16 megapíxeles. ¿Lo mejor de todo? Que no tendrás que preocuparte por su autonomía, ya que tiene 5000 mAh de batería y una poderosa carga rápida de 44 W que en treinta minutos carga el 70 % de la batería.

En cuanto a configuración de RAM y almacenamiento, te recomendamos la versión de 8 GB + 256 GB que actualmente puedes llevarte por tan solo 269 €. Y tú… ¿A qué esperas para comprarle el Vivo Y35 a tu padre?

POCO X5 Pro 5G (8 GB + 256 GB)

¿Buscando lo último de Xiaomi? Pues uno de sus más recientes lanzamientos puede ser el regalo perfecto para papa. Estamos hablando del nuevo POCO X5 Pro 5G, un móvil que llegó hace tan solo unas semanas al mercado y que ya se está convirtiendo en uno de los más vendidos. ¿Por qué? Pues porque por 382 € ofrece un montón de características muy atractivas.

Lo primero que te sorprenderá del POCO X5 Pro 5G es su pantalla. Se trata de un panel AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+ (1080p), tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de 900 nits. Además, bajo el capó lleva nada más y nada menos que el procesador más potente de su gama: Snapdragon 778G.

En su apartado fotográfico, encontramos una triple cámara con sensor de 108 megapíxeles que logra combinar 9 píxeles en 1 para ofrecer imágenes con una resolución inigualable. ¿Su autonomía? Pues cuenta con una batería de 5000 mAh que garantiza hasta 2 días de uso y carga rápida de 67 W para restablecer toda la batería en pocos minutos.

Nothing Phone 1 (12 GB + 256 GB)

Si quieres regalarle a tu papá el móvil Android más vanguardista del mercado, entonces no hay dudas de cuál tienes que comprar: el Nothing Phone (1). ¿Aún no conoces el primer móvil de la nueva marca Nothing? Pues te contamos de que se trata del gama media más potente de la actualidad, que viene con un par de características de diseño muy innovadoras.

Este móvil trae un diseño semitransparente que deja ver algunas de sus partes internas. Pero eso no es lo mejor de todo. También cuenta con luces LED en su tapa trasera que pueden iluminarse para múltiples propósitos. Y su dorsal no es lo único que resplandece. En la parte frontal del Nothing Phone (1) se encuentra una pantalla OLED de 6,55 pulgadas con resolución Full HD+ (1080p) a 120 Hz que es muy brillante (1200 nits máximos).

En cuanto al resto de sus especificaciones, hay que mencionar que trae el mejor procesador disponible para su gama (Snapdragon 778G+), cámara dual de 50 MP y una autonomía bastante completa: 4500 mAh de batería con carga rápida de 33 W por cable, carga inalámbrica de 15 W y carga inversa con cable de 5 W. ¿Su precio? 499 €.

Y tú… ¿Cuál de estos móviles le regalarás a papa en su día?