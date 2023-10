Xiaomi presentó sus Redmi Note 13 en China y los tres modelos lanzados están increíblemente bien. La marca sigue llevando cosas de la gama alta a la gama media, pues mantenerse como los móviles más vendidos de la compañía no es tarea fácil. Por supuesto, es algo que nos encanta y lo agradecemos siempre que no signifique saltos de precio demasiado grandes.

Ahora, es posible que te estés preguntando algunas cosas: ¿qué tantas mejoras hay? ¿Son una evolución importante? ¿Vale la pena pasarse de algún Redmi Note 12 a su Redmi Note 13 equivalente? Las respuestas las puedes encontrar en las comparativas de los Redmi Note 13 5G vs. 12 5G, así como la del Redmi Note 13 Pro 5G vs. 12 Pro 5G.

Sin embargo, nos falta una versión por revisar, que es la mejor de cada trío: los modelos Pro+. Es lo que haremos a continuación, pues comparamos el Redmi Note 13 Pro+ vs. Redmi Note 12 Pro+ para dar con todas sus diferencias y determinar qué tantas mejoras hay. ¿Preparado?

Tabla comparativa de especificaciones: Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ vs. Xiaomi Redmi Note 12 Pro+

Especificaciones Xiaomi Redmi Note 13 Pro+

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+

Dimensiones y peso 161,4 x 74,2 x 8,9 mm. 204,5 gramos. 162,9 x 76 x 8,9 mm. 208,4 gramos. Pantalla 6,67″ Full HD+ (2712 x 1220 píxeles) con panel OLED curvado en los laterales, tasa de refresco de 120 Hz, relación de aspecto 20:9, 446 ppi, brillo máximo de 1800 nits, Dolby Vision y protección Corning Gorilla Glass Victus. 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel OLED, tasa de refresco de 120 Hz, relación de aspecto 20:9, 395 ppi, brillo máximo de 900 nits, Dolby Vision y protección Corning Gorilla Glass 5. Procesador MediaTek Dimensity 7200 Ultra con gráfica Mali-G610 MC4.

MediaTek Dimensity 1080 con gráfica Mali-G68 MC4. RAM 12 / 16 GB LPPDR5. 8 / 12 GB LPDDR4X. Almacenamiento 256 / 512 GB UFS 3.1. 256 GB UFS 2.2. Cámara Trasera Triple: Principal de 200 MP con f/1.7, sensor Samsung HP3), PDAF multidireccional y OIS.

con f/1.7, sensor Samsung HP3), PDAF multidireccional y OIS. Ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 y campo visual de 120º.

con f/2.2 y campo visual de 120º. Macro de 2 MP con f/2.4. Dual Flash LED. Graba en 4K a 30 FPS o en 1080p a 60 FPS. Triple: Principal de 200 MP con f/1.7, sensor Samsung HP3), PDAF y OIS.

con f/1.7, sensor Samsung HP3), PDAF y OIS. Ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 y campo visual de 120º.

con f/2.2 y campo visual de 120º. Macro de 2 MP con f/2.4. Dual Flash LED. Graba en 4K a 30 FPS o en 1080p a 60 FPS. Cámara Frontal 16 MP con f/2.5 y AF. 16 MP con f/2.5 y AF. Conectividad USB-C, WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3 LE, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, lector de huellas óptico (bajo la pantalla), infrarrojos, resistencia al polvo y agua (IP68), Rainwater Touch Control y altavoces estéreo con Dolby Atmos. USB-C, WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.2 LE, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, lector de huellas lateral, infrarrojos, resistencia al polvo y salpicaduras (IP53), jack de 3.5 mm y altavoces estéreo con Dolby Atmos. Batería 5000 mAh con carga rápida de 120 W. 5000 mAh con carga rápida de 120 W. Sistema operativo Android 13 bajo MIUI 14. Android 12 bajo MIUI 13 (actualizable a Android 13 y MIUI 14). Cómpralo aquí Comprar Comprar

Xiaomi llevó la resistencia y pantalla del Redmi Note 13 Pro+ a un nuevo nivel

Aunque toda la serie Redmi Note 13 recibe novedades en cuanto a su resistencia, el modelo Pro+ es el que se lleva la mejor parte. Por primera vez tenemos un Redmi Note con protección completa al agua y al polvo (IP68), al menos en el mercado global. Además, este teléfono estrena la tecnología “Rainwater Touch Control” en la gama media de Xiaomi, que permite usarlo bajo la lluvia sin que la pantalla pierda sensibilidad.

El Redmi Note 12 Pro+ no tiene esto último y se queda en protección IP53, un grado mucho menor al de sucesor. Pero no teniendo suficiente con eso, el Redmi Note 13 Pro+ estrena marcos de aluminio, un material mucho mejor que el clásico plástico utilizado hasta ahora.

Vamos, que el dispositivo de 2023 le ha dado un repaso al de 2022 en cuanto a resistencia. Pero ¿y en otros aspectos como la pantalla y el diseño? Debemos decir que es más de lo mismo, aunque la paliza no es tan grande.

Empezando por la pantalla, el Redmi Note 13 Pro+ mantiene muchas de las especificaciones del Redmi Note 12 Pro+: mismo tamaño (6,67”), panel AMOLED, resolución Full HD+ (aunque con algunos píxeles extra), tasa de refresco de 120 Hz, HDR10+ y Dolby Vision. Sin embargo, el de 2023 es el primer Redmi Note con pantalla curva en los laterales y su brillo máximo es de 1800 nits (el doble del de 2022 y una cifra superior a la de muchos topes de gama).

Y respecto al diseño, tenemos claro que es un tema muy subjetivo, pero el Redmi Note 13 Pro+ nos ha encantado por dos cosas: primero, eso de simular la isleta de las cámaras traseras a través de algunas líneas de diseño y cambios de color es genial; y segundo, porque no solo se vende con trasera de cristal como el 12 Pro+, sino que hay un par de ediciones en cuero vegano que son preciosas.

El Redmi Note 13 Pro+ tiene más RAM y mucha más potencia para ofrecer

Algo que caracteriza a la decimotercera generación de los Redmi Note es que todos los modelos equipan procesadores mucho más potentes que sus antecesores. Esto no iba a ser diferente en la versión Pro+ y la prueba está en que Xiaomi dotó de un chip brutal a este terminal.

El nuevo Dimensity 7200 Ultra se estrena en el Redmi Note 13 Pro+ y sus puntuaciones en AnTuTu 10 son para coger palco: una media de 767.633 puntos, con picos de hasta 803.381 puntos. Es un SoC que está al nivel del Tensor G2 de los Google Pixel 7 y 7 Pro, pero en un móvil mucho más económico.

¿Y respecto al MediaTek Dimensity 1080 del Redmi Note 12 Pro+? No hay mucho que decir, pues lo aplasta con una facilidad risible. El Dimensity 1080 se mueve alrededor de los 532.531 puntos en AnTuTu 10, así que el Dimensity 7200 Ultra es un 44% más potente. Sí, es una ventaja nada despreciable y la más grande entre los Redmi Note de 2022 y 2023.

Pero las mejoras de rendimiento van más allá, pues los chips de memoria también son mejores. La RAM del Redmi Note 12 Pro+ va de 8 a 12 GB y es LPDDR4X, mientras que las del 13 Pro+ van de 12 a 16 GB y son LPDDR5. Algo similar pasa con el almacenamiento, que es UFS 3.1 en el dispositivo de 2023 y UFS 2.2 en el de 2022. Aparte, el Redmi Note 13 Pro+ estrena una versión de 512 GB.

Ahora bien, el tema del software está bastante parejo, aunque el Redmi Note 13 Pro+ tiene ventaja. ¿Por qué? Porque ambos dispositivos cuentan con Android 13 y MIUI 14, pero el Redmi Note 12 Pro+ lo recibe por actualización.

Mismas cámaras, altavoces, baterías y sistemas de carga en ambos dispositivos

Hasta ahora, el Redmi Note 13 Pro+ se ha distanciado bastante del Redmi Note 12 Pro+, ¿cierto? No obstante, su ventaja no seguirá ampliándose, pues se quedará exactamente como está. ¿La razón? El resto de las características que falta comparar son casi idénticas en ambos dispositivos, empezando por las cámaras.

Este par lleva la misma configuración de cámaras traseras: un sensor principal de 200 MP (Samsung HP3) con OIS y PDAF (multidireccional en el 13 Pro+), un ultra gran angular de 8 MP con campo visual de 120º y un sensor macro de 2 MP. Lo mismo sucede con la cámara frontal, que es de 16 MP en los dos terminales.

Tomando en cuenta esto, no esperes grandes cambios en el apartado fotográfico, aunque debemos hacer una salvedad: el Dimensity 7200 Ultra tiene mejor ISP y mayor capacidad de procesamiento de IA, dos elementos que podrían poner la balanza a su favor.

En cuanto a sonido, ambos móviles llevan altavoces estéreo y son compatibles con sonido Hi-Res, aunque el Redmi Note 12 Pro+ tiene conector para auriculares. La historia se repite en el apartado energético, pues ambos equipan baterías de 5000 mAh y una potentísima carga rápida de 120 W.

Conclusiones: si buscas potencia y estilo, el Redmi Note 13 Pro+ vale mucho la pena como recambio del Redmi Note 12 Pro+

No somos de recomendar la compra de un nuevo móvil cuando ya tienes a su equivalente en la generación inmediatamente anterior. Sin embargo, las mejoras de diseño, pantalla y rendimiento del Redmi Note 13 Pro+ nos llevan a hacer una excepción. Son cambios importantes y que marcan buena diferencia, así que vale la pena dar el salto, aunque con una consideración bien puntual: el precio.

Al momento de escribir este artículo, el Redmi Note 13 Pro+ todavía no había sido lanzado en el mercado global. No sabemos en cuánto se venderá, pero si su precio de lanzamiento no dista demasiado del que tuvo el Redmi Note 12 Pro+, será un bombazo. Por suerte, la cosa pinta muy bien en este sentido, pues el dispositivo de 2023 tiene un precio base en china más bajo que el que tuvo el de 2022.

Ahora bien, hay dos detalles importantes que no podemos dejar por fuera: primero, si le das demasiada importancia a la fotografía, no des el salto del 12 Pro+ al 13 Pro+ porque no notarás un cambio importante; segundo, el Redmi Note 12 Pro+ ha ido bajando de precio con el paso del tiempo, convirtiéndose en una opción muy apetitosa si estás buscando un nuevo móvil y vienes de una gama inferior.