Salvando las distancias con el increíble Redmi Note 12 Turbo, Xiaomi acaba de lanzar un móvil fantástico para la duodécima generación de esta serie. Hablamos del Redmi Note 12T Pro, un smartphone con Dimensity 8200 Ultra y pantalla de 144 Hz que te hará brillar los ojos de deseo.

Este dispositivo llega al mercado casi exactamente un año después que su antecesor, el Redmi Note 11T Pro. Pero ¿es un sucesor digno? Conoce todas las especificaciones y detalles del Xiaomi Redmi Note 12T Pro a continuación, aunque estamos bastante seguros de que sí lo es.

Todas las especificaciones del Redmi Note 12T Pro

Características Redmi Note 12T Pro

Dimensiones y peso No reveladas, se estima que muy similares al Redmi Note 11T Pro. Pantalla 6,51″ Full HD+ (2460 x 1080 píxeles) con panel IPS LCD, relación de aspecto 20,5:9, tasa de refresco de 144 Hz, muestreo táctil de 240 Hz, brillo máximo de 650 nits, gama de colores DCI-P3, HDR10 y Dolby Vision. Procesador MediaTek Dimensity 8200 Ultra con gráfica Mali-G610 MC6. RAM Hasta 12 GB LPDDR5 (existen otras versiones no reveladas). Almacenamiento Hasta 512 GB en formato UFS 3.1 (existen otras versiones). Cámara trasera Triple:

Sensor principal de 64 MP con f/1.8 y PDAF

Ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 y campo de visión de 120°

Macro de 2 MP con f/2.4. Cámara frontal 16 MP. Conectividad y extras USB C, WiFi 6, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3, GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, GALILEO, QZSS, NFC, sensor infrarrojo, lector de huellas lateral, jack de 3,5 mm para auriculares, altavoces estéreo compatibles con Dolby Atmos y Hi-Res Audio. Batería 5080 mAh con carga rápida de 67 W. Sistema operativo Android 13 bajo MIUI 14. Lee también: Honor X5: un gama baja barato chapado a la antigua

Diseño casi idéntico y una pantalla más pequeña, pero con todo lo que hizo grande al modelo de 2022

Si pones un Redmi Note 12T Pro al lado de un Redmi Note 11T Pro difícilmente podrás diferenciarlos. El diseño del modelo de 2023 bebe mucho de la versión de 2022, al punto que solo los pequeños detalles permiten distinguirlos.

¿Cuáles son estos? El Redmi Note 12T Pro tiene el vidrio protector de las cámaras traseras un poco más grande, su pantalla es ligeramente más pequeña y la trasera apuesta por un tacto liso en vez de rugoso. De resto, es prácticamente igual a su hermano del año pasado (laterales rectos, diseño del módulo de cámaras, protección IP53 y demás).

Sin embargo, esa pequeña diferencia de tamaño en la pantalla viene sin otros sacrificios. ¿A qué nos referimos con esto? A que el panel IPS de 6,51 del Redmi Note 12T Pro mantiene todas sus increíbles bondades: resolución Full HD+, una frenética tasa de refresco de 144 Hz, certificación HDR10 y Dolby Vision.

No teniendo suficiente con eso, lo mismo sucede con el apartado de sonido. El Redmi Note 12T Pro será amado por los melómanos, pues cuenta con altavoces estéreo Hi-Fi de 24-bit y 192 KHz, así como conector de audio de 3,5 mm. ¡Vamos, que pinta excelente como sucesor del Redmi Note 11T Pro!

Potencia renovada con un chip exclusivo para Xiaomi y unas cámaras bien balanceadas

Una de las cosas que más nos gustó del nuevo Redmi Note 12T Pro es que lleva el Dimensity 8200 Ultra de MediaTek. Este chip se estrenó con el Xiaomi Civi 3 y fue fabricado y mejorado exclusivamente para Xiaomi (como el Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy para Samsung).

Este SoC es capaz de alcanzar los 910.000 puntos en AnTuTu, lo que lo pone al nivel de chips topes de gama del año pasado sin ser un procesador insignia. ¿Qué puedes hacer con esta potencia? Cualquier cosa que te dé la gana, pues no habrá tarea que se le resista a tamaño rendimiento.

Además, el hecho de ir acompañado con hasta 12 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento dejan ver que Xiaomi va muy en serio con este teléfono. Pero espera, porque todavía hay más…

El Dimensity 8200 Ultra esconde otro detalle en su interior y es que su procesador de imagen (ISP) no fue diseñado por MediaTek. El ISP de este SoC fue diseñado directamente por Xiaomi, lo que le permite exprimir al máximo las cámaras que la marca usará. ¿Y cuáles son estas? Según las especificaciones reveladas por Xiaomi, serán las mismas del Redmi Note 11T Pro:

Cámara principal de 64 MP (Samsung GW2) con f/1.8 y PDAF.

(Samsung GW2) con f/1.8 y PDAF. Ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 y ángulo de visión de 120º.

con f/2.2 y ángulo de visión de 120º. Macro de 2 MP (Omnivision OV02B10) con f/2.4.

(Omnivision OV02B10) con f/2.4. Cámara frontal 16 MP (Omnivision OV16A10).

Por supuesto, el Redmi Note 12T Pro llegará al mercado directamente con Android 13 y MIUI 14, así que no tendrás que esperar actualizaciones. ¿Y qué sucede con la batería? Es la misma que el modelo del año pasado: batería de 5080 mAh y carga rápida de 67 W, una configuración que hace un trabajo impecable.

Precio y disponibilidad del Xiaomi Redmi Note 12T Pro

El nuevo Redmi Note 12T Pro se presentó oficialmente en China. No obstante, Xiaomi no reveló precios ni cuándo saldrá a la venta. Tampoco habló sobre su posible llegada al mercado internacional, pero no nos sorprendería porque la mayoría de los Redmi Note aterrizan en España desde hace años. Estaremos atentos a cualquier novedad para actualizarte al respecto.