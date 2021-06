Realme ha lanzado este año dos móviles con 5G muy interesantes: el Realme Narzo 30 5G y el Realme GT. Ambos son smartphones rápidos y muy buenos, pero hay una diferencia de casi 300 euros que los separa. Evidentemente, esta gran diferencia en el precio se ve reflejada en sus características: el Realme Narzo 30 5G es un gama media, mientras que el Realme GT es un gama alta.

Ahora bien, lo que todos nos preguntamos es… ¿cuál de los dos tiene mejor relación calidad-precio? ¿vale la pena el Realme GT? ¿O es mejor quedarse con el Realme Narzo 30 5G que es mucho más barato? Estas preguntas las responderemos enseguida con una comparativa entre ambos teléfonos.

Al final de este artículo encontrarás una oferta para llevarte el Realme Narzo 30 5G a un precio de risa. Así que quédate hasta lo último.

¿Realme Narzo 30 5G o Realme GT?

El Realme Narzo 30 5G es un móvil diseñado para cualquier persona que quiera un smartphone 5G rápido con buena cámara y gran autonomía. En cambio, el Realme GT es un teléfono que está enfocado en el gaming. Esto lo puedes notar tu mismo en la siguiente tabla comparativa.

Especificaciones Realme Narzo 30 5G Realme GT Dimensiones y peso 162,3 x 75,4 x 9,4 mm. 192 gramos. 158.5 x 73.3 x 8.4 mm. 186 gramos. Pantalla 6,5″ Full HD+ con panel LCD y tasa de refresco de 90 Hz. 6,43″ Full HD+ con panel AMOLED y tasa de refresco de 120 Hz. Procesador MediaTek Dimensity 700 con GPU Mali-G57 MC2. Qualcomm Snapdragon 888 con gráfica Adreno 660. RAM 4 GB. 6/8/12 GB. Almacenamiento 128 GB. 128/256 GB. Cámara trasera triple Principal de 48 MP f/1.8.

2 MP macro con f/2.4.

2 MP monocromo con /2.4. Principal de 64 MP f/1.8.

8 MP ultra gran angular con f/2.3.

2 MP macro con /2.4. Cámara Frontal 16 MP con f/2.1. 16 MP con f/2.5. Conectividad WiFi AC de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, jack de 3.5 mm y USB-C. Lector de huellas lateral WiFi 6, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.2, NFC, GPS Dual, jack de 3.5 mm y USB-C. Lector de huellas en pantalla. Batería 5000 mAh con carga rápida de 30W. 4500 mAh con carga rápida de 65W. Sistema operativo Android 11 con Realme UI 2.0. Android 11 con Realme UI 2.0.

Ambos usan pantallas Full HD+ con una alta tasa de refresco

El Realme GT tiene la mejor pantalla, y es lógico porque vale unos 300 euros más. Usa un panel AMOLED de 6,43″ con resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 120 Hz. Sin embargo, el Realme Narzo 30 5G no se queda atrás: tiene una pantalla LCD un poco más grande (de 6,5″) que también es Full HD+ y su tasa de refresco es bastante alta (90 Hz).

Considerando que no hay muchos juegos o apps que aprovechen las pantallas a 120 Hz y que los 90 Hz son más que suficientes para jugar, ver vídeos y usar el móvil con una fluidez increíble, nos parece que aquí el Realme Narzo 30 5G saca ventaja en calidad-precio.

Rendimiento equilibrado vs Potencia para juegos

Estos dos móviles de Realme usan procesadores 5G. El Realme Narzo 30 5G usa un Dimensity 700 que te garantiza un rendimiento fluido y sin problemas para todo: jugar, ver vídeos, navegar, usar las redes sociales, etc. Por su parte, el Realme GT usa el poderoso Snapdragon 888 que es un SoC pensado para tareas de alta exigencia.

Por otro lado, el Realme Narzo 30 5G viene con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento: cantidades de memoria suficientes para hacer cualquier tarea en condiciones. En cambio, el Realme GT cuenta con variantes de más memoria (6 GB + 128 GB o más) porque está diseñado para jugar a juegos en las configuraciones gráficas más altas.

Los dos tienen una cámara trasera triple de alta resolución

En el apartado fotográfico están prácticamente igualados. Ambos usan en su cámara trasera una configuración de tres sensores. El más importante (el principal) es de 48 MP en el Realme Narzo 30 5G y de 64 MP en el Realme GT. Como más megapíxeles no siempre es igual a mejores fotos (y esto es cierto en este caso, ya que estos Realme usan la misma app de cámara), no se sacan grandes diferencias en este apartado.

Donde el Realme GT puede superar al Realme Narzo 30 5G en cámara es en los sensores secundarios. Si bien ambos usan un sensor macro de 2 MP, el Realme GT tiene un sensor ultra gran angular de 8 MP para mejores tomas panorámicas. Eso sí, el Realme Narzo 30 5G tiene una lente monocromática de 2 MP, por lo que toma mejores fotos en blanco y negro.

De la cámara selfie no hay nada que decir, pues ambos usan el mismo sensor de 16 MP.

El Realme Narzo 30 5G cuenta con más batería

El Realme Narzo 30 5G tiene una batería de 5000 mAh más grande que la de 4500 mAh del Realme GT. Y como ambos usan el mismo sistema operativo Android 11 con Realme UI 2.0, en teoría el Realme Narzo 30 5G ofrece algo más de autonomía, sobre todo cuando el Realme GT usa los 120 Hz de su pantalla.

La buena noticia para el Realme GT es que soporta una carga el doble de rápida que la que soporta el Narzo 30 5G. Pero si consideramos que el Realme Narzo 30 5G vale casi 300 euros menos y aún así tiene una carga muy rápida de 30 W, no cabe duda que el Narzo 30 5G sale mejor parado de esta comparativa.

¿Qué móvil te da más por tu dinero entre el Realme Narzo 30 5G y el Realme GT?

Algo que nadie puede negar es que estos dos móviles tienen una relación calidad-precio brutal. Sin embargo, el Realme GT no es ideal para todas las personas (ni para todos los bolsillos). Si quieres un smartphone gamer (para jugar principalmente), ve de cabeza a por el Realme GT. Pero si te compras este móvil y no lo usas para jugar, habrás desperdiciado tu dinero en características que no usarás en el día a día.

En cambio, el Realme Narzo 30 5G nos parece perfecto para el día a día y, por lo tanto, para cualquier usuario. Es rápido, tiene una buena cámara, su batería es duradera y, lo más importante de todo, es mucho más barato.

¡El Realme Narzo 30 5G solo vale 159 €!

Por si te faltan razones para decantarte por el Realme Narzo 30 5G, del 5 al 9 de julio lo puedes comprar en oferta por solo 159 € en AliExpress con este botón: