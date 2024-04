Luego de presentar la serie Realme 12 Pro que nos dejó a todos boquiabiertos por su fantástico diseño, la marca se aventura con un nuevo dispositivo en la gama GT Neo. Hablamos del nuevo Realme GT Neo6 SE, un dispositivo que quiere hacerle contrapeso al Redmi Turbo 3 de Xiaomi.

Sin embargo, este nuevo Realme no pone todo su foco en una potencia desmedida y buen precio, también se preocupa por otros apartados. Tanto así, que nos atrevemos a decir que estamos entre uno de los dispositivos más equilibrados del año en la gama media-alta. ¿Quieres saber por qué? Luego de que te listemos todas las características y especificaciones del Realme GT Neo6 SE te darás cuenta.

Todas las especificaciones del Realme GT Neo6 SE

Características Realme GT Neo6 SE

Dimensiones y peso 162 x 75,1 x 8,7 mm. x gramos. Pantalla 6,78″ 1,2 K (2780 x 1264 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel AMOLED, tasa de refresco variable de 120 Hz (LTPO), brillo pico de 6000 nits (HMB de 1600 nits), HDR10+, 450 ppi y Corning Gorilla Glass Victus 2. Procesador Qualcomm Snadpragon 7+ Gen 3 con gráfica Adreno 732. RAM 8/12/16 GB LPDDR5X. Almacenamiento 256/512 GB en formato UFS 4.0. Cámara trasera Principal de 50 MP con f/1.9, PDAF y OIS.

Ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 y campo visual de 112º.

Flash Dual LED y grabación en 4K @ 60 fps. Cámara frontal 32 MP con f/2.5 y grabación en 4K @ 30 fps. Conectividad y extras USB C, WiFi 6, Dual SIM 5G, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC, Bluetooth 5.4, NFC, lector de huella bajo la pantalla, altavoces estéreo, sonido Hi-Res y protección IP65. Batería 5500 mAh con carga rápida SuperVOOC de 100 W. Sistema operativo Android 14 bajo Realme UI 5. Lee también: Realme C65: el nuevo gama baja con pantalla HD+ y tasa de refresco de 90 Hz

Una pantalla con un brillo récord, buena potencia, batería por encima de la media y carga de 100 W. ¿Podría ser mejor? Lo dudamos

El Realme GT Neo6 SE dará mucho de qué hablar en todos los mercados donde llegue a estar disponible. Es un móvil redondo cuyas especificaciones están absurdamente bien equilibradas, también su precio, pero eso no le quita que también pueda llevarse un récord.

Y es que este dispositivo cuenta con una pantalla que alcanza un brillo pico de 6000 nits, algo nunca visto en el mercado. De hecho, es un 33% más que los OnePlus 12 y OPPO Find X7 Ultra, lo que ya es mucho decir porque tenían el récord anterior y son topes de gama. Por supuesto, el panel es AMOLED y hasta es compatible con tasa de refresco variable (LTPO) a un máximo de 120 Hz. De tamaño son 6,78” y de resolución hablamos de 1,2 K.

El diseño de este móvil es quizás su único punto débil, pues nos recuerda demasiado al POCO M5 (que es un smartphone mucho más modesto). Eso sí, tiene protección IP65 y Gorilla Glass Victus 2, así que espera un terminal resistente. Además, compensa lo del diseño con todo lo demás, incluyendo su corazón que es nada menos que el Snapdragon 7+ Gen 3.

Este es un chip de gama alta que logra un promedio de 1,35 millones de puntos en AnTuTu. Es un registro fantástico y solo un poco menor que el del Snapdragon 8s Gen 3 que lleva el Redmi Turbo 3, su gran rival. Este Realme se venderá con entre 8 y 16 GB de RAM, así como almacenamiento de 256 o 512 GB. Y sí, claro que tiene Android 14.

Las cámaras tampoco están mal, pues en la trasera encontrarás un sensor principal de 50 MP que incluye PDAF y OIS, además de un ultra gran angular de 8 MP. Mientras, en el frontal hay un camarón de 32 MP capaz de grabar en 4K. El sonido tampoco se queda atrás, pues ofrece altavoces estéreo con audio de alta fidelidad (Hi-Res).

¿Querías algo más? Lo hay, porque nos reservamos otro buen plato para el final. El Realme GT Neo6 SE tiene una batería de 5500 mAh y carga rápida de 100 W, un 10% más en cada cosa respecto al Redmi Turbo 3.

Precio y disponibilidad del Realme GT Neo6 SE

El Realme GT Neo6 SE comenzará a venderse en China a partir del 17 de abril y no sabemos si llegará a España o al resto del mercado global. Los últimos acontecimientos apuntan a que no, pues el Realme GT Neo5 SE no vio luz en occidente, pero ojalá que no se repita. ¿Por qué? Primero, porque sus especificaciones son fenomenales como viste arriba; y segundo, porque el precio también es muy bueno: