Uno de los problemas más habituales de los móviles suele estar en la batería. En ocasiones tardan en cargarse, se descargan muy rápido, no cargan, o no se cargan al 100%. En esta oportunidad hablaremos justo del último punto. Si eso le ocurre a tu teléfono y no sabes por qué, te ayudaremos a averiguarlo.

¿Por qué la batería de tu móvil no se carga al 100% de su capacidad?

Hay distintos motivos por los cuales tu dispositivo no se carga al máximo, puede ir desde un problema con el cargador, hasta una cuestión técnica de tu teléfono. Sea lo que sea, hay ciertas razones muy comunes y quizás algunas de estas sea tu caso.

El cargador es el origen del problema

Los cargadores de los móviles pueden fallar con el tiempo. Es cierto que desde hace unos años la cantidad de cargadores dañados ha disminuido, pero eso no quiere decir que esta no sea una posibilidad en tu caso.

La manera más sencilla de comprobar si el cargador de tu móvil está mal es probándolo en un dispositivo distinto al que usas de forma habitual. Si funciona, el problema es otra cosa, pero si no lo hace, pues ya sabes que deberás comprar uno nuevo.

Hay muchos modelos disponibles, ya que existen diferentes tipos de carga. Más allá de cuál sea el conector de tu móvil, te recomendamos un cargador de 2A que es compatible con casi todos los dispositivos del mercado.

El cable de carga está fallando

Si es difícil que los cargadores se estropeen, con los cables pasa todo lo contrario. El cable original que viene con tu móvil suele ser muy débil. Seguro te ha pasado alguna vez que se pela en las puntas después de un tiempo, y esa es una de las señales de que el accesorio está terminando su vida útil.

Si tu móvil no se carga al 100% y tu cable está en esas condiciones, lo más seguro es que ese sea el origen del problema. Para evitar esa situación te recomendamos que compres cables trenzados especiales.

Revisa que el voltaje del cargador sea compatible con el del móvil

Este es quizás uno de los motivos más “complicados” de verificar. Lo que sucede en este caso es que puedes estar usando un cargador de un voltaje que no soporta tu móvil. Por ejemplo, hay cargadores de carga rápida de más de 45W, pero no todos los móviles soportan esa carga. Chequea cuál es la carga máxima que soporta tu dispositivo en las especificaciones oficiales. Luego, haz lo mismo con el cargador, y si tu móvil soporta una cantidad menor a la del accesorio, es posible que este sea el problema. Y decimos es posible porque muchos cargadores tienen la capacidad de bajar el voltaje pero no todos (y algunos terminan por no funcionar).

De hecho, una situación simular nos pasó a nosotros probando algún móvil. Probamos un cargador de 45W en un móvil compatible con 18W, y por temas de seguridad, el teléfono no cargaba. Por eso, comprar un cargador demasiado rápido puede ser un problema en algunos casos (aunque en muchos otros funciona y sin problemas).

La batería pide a gritos un cambio

Quizás no lo sepas, pero la batería de todos los móviles tiene un tiempo de caducidad. Según el fabricante, serán un tiempo u otro. Sin embargo, es un hecho que después de unos cuantos años, esa parte de tu teléfono empezará a fallar.

Si tu móvil no carga al 100%, es posible que ese sea el motivo. Es algo que le sucede a todos los teléfonos tarde o temprano, y el no cargar entero es una de las consecuencias. Comprobar la vida útil de la batería no es algo muy difícil.

Si compruebas que tu batería ya cumplió su vida útil lo mejor es que vayas a cambiarla en un servicio técnico de tu confianza o empieces a pensar en un móvil nuevo.

¿Crees que algunas de estas causas sea la razón de que tu móvil no cargue al 100? También puede ser que el problema se trate del software (sobre todo si usas alguna ROM personalizada) pero en ese caso es posible que te des cuenta si el problema aparece después de cambiar la ROM. En móviles con la ROM de serie no es para nada habitual, aunque también podría suceder.