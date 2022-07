Desde que Nubia dejó de ser una submarca de ZTE a mediados de 2016, no ha parado de consolidarse en el mercado. El fabricante chino lleva años siendo el principal contendiente de Black Shark en la lucha por tener el móvil Android más potente.

Este año el RedMagic 7 Pro ha logrado liderar el ranking de móviles con mejor rendimiento hasta finales del primer trimestre de 2022. Y si bien perdió el trono con la llegada del Black Shark 5 Pro, es muy probable que Nubia pueda recuperar dicho puesto con la versión mejorada de su móvil gamer.

Pues bien, como era de esperar, han presentado el RedMagic 7S Pro con la respectiva actualización de chipset. Pero lo que pocos vimos venir es que la marca decidiera lanzar una versión mejorada de su flagship de este año.

Así es, se ha presentado una actualización del Nubia Z40 Pro con el más reciente procesador de Qualcomm (cosa que no sucedió con el Nubia Z30 Pro). ¿Quieres conocer todos los detalles del Nubia Z40S Pro? Pues enseguida te contamos sus características y precios.

Todas las características del Nubia Z40S Pro

El Nubia Z40S Pro es una actualización del flagship que llegó en febrero de este año y que viene con lo último de Qualcomm. Por supuesto, nos referimos al Snapdragon 8+ Gen 1, el SoC fabricado por TSCM que soluciona los problemas de sobrecalentamiento que tuvo su primera versión y que ofrece una mejora en eficiencia energética del 30 % y de velocidades de reloj del 10 %.

Pero este nuevo smartphone de gama alta no solo se diferencia de su antecesor en el procesador que tiene bajo el capó. Esta actualización del Nubia Z40 Pro también llega con un rediseño del módulo de cámaras, además de una carga rápida mejorada. Sin embargo, es preciso mencionar que esta no se encuentra disponible en todas las versiones de este flagship. Repasemos a continuación todas las características del nuevo Nubia Z40S Pro en la siguiente ficha técnica:

Características Nubia Z40S Pro Dimensiones y peso 161,3 x 74 x 8,05 mm y 205 gramos. Pantalla 6,67 ″ Full HD+ (1080 x 2400 píxeles) con panel AMOLED, tasa de refresco de 144 Hz, frecuencia de muestreo táctil de hasta 480 Hz, relación de aspecto 20:9, brillo de 1000 nits, densidad de 395 ppi y HDR10+. Procesador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con gráfica Adreno 730. RAM 8 GB, 12 GB o 186 GB en formato LPDDR5. Almacenamiento 128 GB, 256 GB, 512 GB o 1 TB en formato UFS 3.1. Cámara trasera Sensor principal Sony IMX787 de 64 MP con f/1.6 con lente de 35 mm. Ultra gran angular de 50 MP con f/2.2 con campo de visión de 116°. Periscopio de 8 MP con f/3.4 con zoom óptico de 5x. OIS, PDAF y HDR. Flash de 6 LEDs. Sensor de parpadeo. Cámara frontal 16 MP con f/2.4. Conectividad y extras WiFi 6E de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C 3.1, GPS, GLONASS, BDS, Galileo, altavoces estéreo con certificación DTS:X y lector de huellas óptico. Batería 5000 mAh o 4600 mAh con carga rápida de 120 W o 80 W y carga inalámbrica magnética de 15 W. Sistema operativo MyOS 12 basado en Android 12.

Diseño renovado con la misma pantalla y cámara del Nubia Z40 Pro

Nubia se ha caracterizado en los últimos años por ofrecer diseños innovadores y arriesgados que se distancian de lo habitual. Y si bien el Nubia Z40S Pro no tiene una tapa trasera única como el Nothing Phone (1), sí que destaca por su estética juvenil que adopta bordes biselados y rectos con un cuerpo ultradelgado de tan solo 8,05 milímetros de grosor. Además, ofrece un nuevo módulo de cámaras en el que la disposición de sus sensores le da un aspecto de cámara réflex.

En la pantalla no encontramos ninguna diferencia respecto a la versión estándar con SD 8 Gen 1: panel AMOLED de 6,67 pulgadas con tasa de refresco de 144 Hz y de muestreo táctil de hasta 480 Hz. Además, en lo que respecta al apartado fotográfico también repite la misma configuración de cámaras: sensor Sony IMX787 de 64 megapíxeles acompañado de un ultra gran angular de 50 megapíxeles y un sensor periscopio de 8 megapíxeles.

El flagship que ya conocíamos, pero con lo más reciente de Qualcomm y carga rápida de 120 W

Las principales diferencias del Nubia Z40 Pro y el Nubia Z40S Pro están en su rendimiento y autonomía. La nueva versión mejorada trae bajo el capó el Snapdragon 8+ Gen 1 acompañado de memoria RAM de tipo de LPDDR5 (8, 12 o 18 GB) y almacenamiento en formato UFS 3.1 (128, 256, 512 GB o 1 TB).

Finalmente, este renovado flagship estará disponible en una versión que trae una carga rápida que no te puedes perder. Se trata del Nubia Z40S Pro con batería de 4600 mAh y carga rápida de 120 W. El resto de las versiones en la que se encuentra disponible vienen con batería de 5000 mAh, carga rápida de 80 W e inalámbrica magnética de 15 W.

Disponibilidad y precios del Nubia Z40S Pro

El nuevo Nubia Z40S Pro saldrá a la venta oficialmente en China el 26 de julio. Por el momento, el fabricante no ha anunciado su disponibilidad fuera del país asiático. Y, si bien el Nubia Z40 Pro presentado en febrero aún no ha llegado a Europa, recientemente se anunció la disponibilidad del RedMagic 7 Pro en España, por lo que no es descabellado pensar que este nuevo móvil podría tener un lanzamiento internacional en algún momento del año.

En China, el Nubia Z40S Pro saldrá a la venta en 3 versiones diferentes, cada una de las cuales tiene a su vez distintas configuraciones de RAM y almacenamiento. Además, está disponible en dos colores (verde mágico y mar nocturno) y en una edición limitada inspirada en el anime chino «Spirit Cage» que viene con un diseño temático y accesorios personalizados. ¿Los precios? Pues los siguientes:

Versión con batería de 5000 mAh y carga rápida de 80 W:

8 GB / 128 GB: 3399 ¥ (492 euros al cambio).

3399 ¥ (492 euros al cambio). 8 GB / 256 GB: 3699 ¥ (536 euros al cambio).

3699 ¥ (536 euros al cambio). 12 GB / 256 GB: 3999 ¥ (579 euros al cambio).

3999 ¥ (579 euros al cambio). 12 GB / 512 GB: 4499 ¥ (651 euros al cambio).

Versión con batería de 4600 mAh y carga rápida de 120 W:

12 GB / 256 GB: 4299 ¥ (622 euros al cambio).

4299 ¥ (622 euros al cambio). 18 GB / 1 TB: 6999 ¥ (1014 euros al cambio).

Edición limitada Spirit Cage (4600 mAh + 120 W):

12 GB / 256 GB: 4699 ¥ (681 euros al cambio).

Y a ti… ¿Qué te parece esta versión mejorada del flagship de Nubia?