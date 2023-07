Luego de una primera generación que duró un año completo y de numerosos rumores, el Nothing Phone (2) finalmente es una realidad. La firma de Carl Pei hizo caso a las críticas del modelo anterior y decidió convertir al Phone (2) en un terminal de gama alta.

El Nothing Phone (2) ya demostró es un smartphone increíblemente resistente. También que es un salto importante respecto al Phone (1), pero ¿qué pasa si lo comparamos contra sus rivales en otras marcas? Por su precio y especificaciones le tocaría competir contra los POCO F5 Pro y Google Pixel 7, ¿tendrá lo necesario para hacerles frente? Quédate a leer la comparativa definitiva entre Nothing Phone (2) vs. POCO F5 Pro vs. Google Pixel 7 para averiguarlo. ¿Cuál crees que sea mejor y que ganará la contienda?

Tabla comparativa de especificaciones: Nothing Phone (2) vs. POCO F5 Pro vs. Google Pixel 7

Especificaciones Nothing Phone (2)

POCO F5 Pro

Google Pixel 7

Dimensiones y peso 162,1 x 76,4 x 8,6 mm. 201,2 gramos. 162,78 x 75,44 x 8,59 mm. 204 gramos. 155,6 x 73,2 x 8,7 mm. 197 gramos. Pantalla 6,7″ Full HD+ (2412 x 1080 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel OLED, tasa de refresco adaptativa de 120 Hz (LTPO), frecuencia táctil de 240 Hz, 394 ppi, HDR10+, brillo máximo de 1600 nits y Gorilla Glass 5. 6,67″ WQHD+ (3200 x 1440 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel AMOLED, tasa de refresco de 120 Hz, frecuencia táctil de 480 Hz, 526 ppi, HDR10+, Dolby Vision, brillo máximo de 1400 nits y Gorilla Glass 5. 6,3″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel OLED, tasa de refresco de 90 Hz, frecuencia táctil de 180 Hz, 416 ppi, HDR10+, brillo máximo de 1400 nits y Gorilla Glass Victus. Procesador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con gráfica Adreno 730. Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con gráfica Adreno 730. Google Tensor G2 con gráfica Mali-G710 MP7. RAM 8 / 12 GB de tipo LPDDR5. 8 / 12 GB de tipo LPDDR5. 8 GB LPDRR5. Almacenamiento 128 / 256 / 512 GB en formato UFS 3.1. 256 / 512 GB UFS 3.1. 128 / 256 GB UFS 3.1. Cámara Trasera Doble: Principal de 50 MP con f/1.88, sensor Sony IMX890, PDAF, OIS, EIS y HDR.

con f/1.88, sensor Sony IMX890, PDAF, OIS, EIS y HDR. Ultra gran angular de 50 MP con f/2.2, sensor Samsung JN1, EIS, campo de visión de 114º y enfoque macro a solo 4 cm. Graba en 4K @ 60 FPS o 1080p @ 60 FPS. Con Flash LED. Triple: Principal de 64 MP con f/1.8, sensor Omnivision OV64B, PDAF, OIS, EIS y HDR.

con f/1.8, sensor Omnivision OV64B, PDAF, OIS, EIS y HDR. Ultra gran angular de 8 MP con f/2.2, sensor Omnivision OV08D10 y campo de visión de 120º.

con f/2.2, sensor Omnivision OV08D10 y campo de visión de 120º. Macro de 2 MP con f/2.4 y sensor Omnivision OV02B10. Grabación de vídeos en 8K @ 24 fps, 4K @ 60 FPS o 1080p @ 240 fps. Con Flash Dual LED. Doble: Principal de 50 MP con f/1.85, sensor Samsung GN1, PDAF multidireccional, Laser AF, OIS, EIS y HDR.

con f/1.85, sensor Samsung GN1, PDAF multidireccional, Laser AF, OIS, EIS y HDR. Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2, sensor Sony IMX381 y campo de visión de 114º. Grabación de vídeos en 4K @ 60 FPS o 1080p @ 240 fps. Con Flash LED y Pixel Shift. Cámara Frontal 32 MP con f/2.45 y sensor Sony IMX615. 16 MP con f/2.45 y sensor Omnivision OV16A1Q. 10,8 MP con f/2.2, sensor Samsung S5K3J1 y campo de visión de 92,8º. Conectividad USB C, WiFi 6, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, protección IP54, altavoces estéreo, lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial y luces LED «Glyph Interface». USB C, WiFi 6, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, protección IP53, altavoces estéreo HiRes, lector de huellas en pantalla, Dolby Atmos y puerto de infrarrojos. USB C, WiFi 6E, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, protección IP68, altavoces estéreo y lector de huellas en pantalla. Batería 4700 mAh con carga rápida de 45 W y carga inalámbrica de 15 W. 5160 mAh con carga rápida de 67 W y carga inalámbrica de 30 W. 4355 mAh con carga rápida de 20 W e inalámbrica de 20 W. Sistema operativo Android 13 bajo Nothing OS 2.0. Android 13 bajo MIUI 14 for POCO. Android 13. Precio Desde 649 €. Desde 579,90 €. Desde 649 €. Cómpralo aquí Comprar Comprar Comprar

El Nothing Phone (2) es el rey indiscutible del diseño, aunque el Pixel 7 tiene protección IP68

Siempre lo decimos en nuestras comparativas: el diseño es algo totalmente subjetivo. Sin embargo, en esta oportunidad esa frase no aplica, porque no existen móviles en este mundo con diseños más geniales que los de Nothing (por ahora).

El elemento diferenciador del Nothing Phone (2) es justamente su diseño, gracias a esa fantástica trasera transparente y la increíble interfaz Glyph con su montón de luces. Además, el Phone (2) estrena muchos patrones de iluminación nuevos para las notificaciones y los LED hasta son compatibles con apps de terceros.

Y no teniendo suficiente con eso, resulta que también está muy bien fabricado y es capaz de soportar los peores abusos sin despeinarse. Sí, su protección IP54 contra polvo y salpicaduras no es una maravilla, pero por ese pequeño detalle no podemos quitarle el punto. De hecho, ten seguro una cosa: si tienes el Phone (2) siempre estarás atendiendo a la curiosidad de la gente porque su diseño llama mucho la atención.

Claro, esto no significa que los de POCO y Google tengan un diseño feo, pero no ofrecen nada realmente sorprenderte. Por ejemplo, el F5 Pro visualmente no hace ruido, pero peca de ser demasiado simplón y parecido a cualquier otro móvil (lleva protección IP53, además). Mientras, el Pixel 7 sí que es un smartphone bonito y tiene protección IP68 (mucho mejor que el Nothing y POCO), pero no cautivará tantas miradas como el Phone (2).

Tres pantallas excelentes, pero Nothing y POCO ofrecen más

Estos tres móviles ofrecen pantallas de una calidad fantástica y difícilmente alguno te decepcione, pero eso no significa que sean iguales. De hecho, las sutilezas son las que marcan la pauta y solo Nothing o POCO tienen eso a su favor.

De los tres, el panel más sencillo es el del Pixel 7, que tiene a su favor ser de 6,3 pulgadas. Estas son dimensiones casi de un móvil compacto, algo que podría gustarles a algunos usuarios. Su brillo máximo de 1400 nits no está nada mal, tampoco su resolución Full HD+, pero se queda en una tasa de refresco de 90 Hz. Aparte, tiene HDR10+.

El POCO F5 Pro tiene a su favor una increíble resolución WQHD+, la más alta de este trío. Además, es el único con certificación Dolby Vision (también HDR10+, como sus rivales). Su frecuencia de refresco es de 120 Hz como en el Nothing y su brillo máximo es 1400 nits como en el Pixel, así que todo junto da suficiente para darle la medalla de oro.

No obstante, el panel del POCO comparte la medalla con el Nothing Phone (2), ya que este también tiene cosas a su favor que equilibran la balanza. Primero, su pantalla es compatible con LTPO, así que su frecuencia puede variar automáticamente entre 1 y 120 Hz para ahorrar energía; segundo, es el que mejor brillo máximo ofrece con un pico de 1600 nits. ¿En qué pierde contra el POCO? En su resolución Full HD+ y en solo tener certificación HDR10+.

¿Cuál tiene mejor pantalla entre el POCO y Nothing? Ya lo dijimos, quedan empatados. Sin embargo, el POCO F5 Pro es mejor para jugar y disfrutar contenido multimedia; mientras, el Nothing Phone (2) tiene mejor pantalla para usar en exteriores y despreocuparte por el consumo de batería.

El POCO F5 Pro saca más jugo al Snapdragon 8+ Gen 1 y se lleva la presea del rendimiento

Tomando en cuenta que el POCO F5 Pro y el Nothing Phone (1) tienen el mismo procesador, RAM y almacenamiento, podríamos hablar de un empate técnico. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas. En ocasiones, el software y los sistemas de disipación marcan la diferencia.

Justamente este es uno de estos casos, pues el POCO F5 Pro tiene un sistema de refrigeración líquida por cámara de vapor (LiquidCool 2.0). Esto le ayuda a exprimir todo el jugo de su Snapdragon 8+ Gen 1, pues el chip se mantiene más fresco y evita el molesto throttling. Además, MIUI es conocida por sacar el máximo provecho al hardware que controla. Esa potencia extra siempre es bien recibida, pero un móvil con resolución WQHD+ todavía más.

El Nothing Phone (2) no tiene tan buena disipación, así que su Snapdragon 8+ Gen 1 termina ofreciendo un poco menos de potencia sostenida (no tanta). Eso sí, Nothing OS 2 es una capa de personalización que también está dando de que hablar, ya que está bastante bien optimizada y tiene una montaña de funcionalidades fantásticas.

En la comparativa de rendimiento el Google Pixel 7 queda de último, aunque su chip Tensor G2 se sigue comportando de maravilla. ¿Hay diferencia respecto a sus rivales? Sí, pero el Pixel 7 sigue siendo suficientemente potente para lo que te de la gana. Aparte, la verdadera fortaleza de los Google Tensor está en el rendimiento de su chip de inteligencia artificial, que tiene poquísima competencia y lo verás específica en la comparativa fotográfica. Ojo, que también el Pixel 7 es el móvil que mejor se integra con Android entre estos tres.

Te dejamos los gráficos comparativos de rendimiento en distintos benchmarks para que veas cómo se comportan estos tres móviles:

Las cámaras del Pixel 7 son superiores a las de sus rivales y la IA de Google tiene mucho que ver

Hasta este punto de la comparativa el Pixel 7 no ha tenido una buena racha, pero su as bajo la manga definitivamente son sus cámaras. De hecho, al momento de escribir esto el dispositivo de Google ocupa el puesto 14 del ranking mundial de fotografía de DxOMark. Sí, es una bestia aunque sus sensores técnicamente no sorprendan, esto último lo verás en la tabla comparativa de abajo. ¿Cómo lo logra? Gracias a la magia de la IA y su fantástico algoritmo de posprocesado de imagen que es capaz de exprimir cualquier sensor hasta niveles absurdos.

Por su parte, el Nothing Phone (2) mantuvo la resolución de 50 MP en su cámara principal respecto al Phone (1), pero ahora tiene un sensor bastante superior (el Sony IMX890). Esto trae consigo mejor calidad de imagen, aunque Nothing todavía tiene mucho camino que recorrer respecto a Google en cuanto a posprocesado. Por cierto, su cámara frontal también dio un buen salto hacia adelante.

¿Y el POCO F5 Pro? Su cámara principal de 64 MP hace bastante ruido, pero lo realmente curioso con este dispositivo no es eso. Ese sensor principal es el Omnivision OV64B, un sensor que normalmente se queda en «bueno», pero no llega a destacable, excepto en los POCO F5.

¿Por qué lo decimos? Cuando comparamos al POCO F5 vs. OnePlus Nord 3 vs. Google Pixel 7a, el móvil de POCO nos dejó boquiabiertos con la excelente calidad que lograba con el mismo OV64B. No le daba para superar a las cámaras de sus rivales, pero en algunas fotos quedaba muy muy cerca. Con el POCO F5 Pro pasa exactamente lo mismo.

Te dejamos la tabla comparativa entre las cámaras de este trio de contendientes para que las conozcas mejor y luego pasamos a la opinión de los expertos:

Especificaciones Nothing Phone (2)

POCO F5 Pro

Google Pixel 7

Cámara principal

50 MP con f/1.88, sensor Sony IMX890, PDAF, OIS, EIS y HDR. 64 MP con f/1.8, sensor Omnivision OV64B, PDAF, OIS, EIS y HDR, 50 MP con f/1.85, sensor Samsung GN1, PDAF multidireccional, Laser AF, OIS, EIS y HDR. Ultra gran angular

50 MP con f/2.2, sensor Samsung JN1, EIS, campo de visión de 114º y enfoque macro a solo 4 cm. 8 MP con f/2.2, sensor Omnivision OV08D10 y campo de visión de 120º. Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2, sensor Sony IMX381 y campo de visión de 114º. Macro Macro de 2 MP con f/2.4 y sensor Omnivision OV02B10. Cámara frontal

32 MP con f/2.45 y sensor Sony IMX615. 16 MP con f/2.45 y sensor Omnivision OV16A1Q. 10,8 MP con f/2.2, sensor Samsung S5K3J1 y campo de visión de 92,8º.

¿Qué dicen los expertos sobre las cámaras de los Google Pixel 7, POCO F5 Pro y Nothing Phone (2)?

Fotografía diurna : el Pixel 7 gana la contienda con unas fotos brutales, de colores muy naturales, gran rango dinámico, exposición y detalle . El F5 Pro le sigue muy de cerca con unas imágenes nítidas, de colores vibrantes y profundos, así como un gran manejo del modo HDR. Mientras, el Phone (2) logra buenas imágenes con su nuevo sensor, pero cuando hay sombras el HDR falla y el ruido no se elimina bien del todo.

: . El F5 Pro le sigue muy de cerca con unas imágenes nítidas, de colores vibrantes y profundos, así como un gran manejo del modo HDR. Mientras, el Phone (2) logra buenas imágenes con su nuevo sensor, pero cuando hay sombras el HDR falla y el ruido no se elimina bien del todo. Fotografía nocturna : las fotos con poca luz no se le dan del todo bien al dispositivo de Nothing, que a duras penas recibe un «Ok» en todas sus reviews. El POCO F5 Pro sorprende al activar el modo nocturno , logrando mejorar de manera asombrosa al modo automático. Mientras, el Pixel 7 en esta oportunidad queda de segundo con unas fotos bastante nítidas y con buena exposición, pero no tanto como el POCO.

: las fotos con poca luz no se le dan del todo bien al dispositivo de Nothing, que a duras penas recibe un «Ok» en todas sus reviews. , logrando mejorar de manera asombrosa al modo automático. Mientras, el Pixel 7 en esta oportunidad queda de segundo con unas fotos bastante nítidas y con buena exposición, pero no tanto como el POCO. Retratos (cámara trasera) : el smartphone de Google es el que mejor se defiende , aunque a veces la nitidez en los rostros falla un poco (como en 7a). El POCO F5 Pro se porta bien, pero también hereda los problemas del F5 estándar (sujetos pálidos y los detalles dependen mucho de la luz). De último está el Nothing, cuyo falso bokeh es tachado de «impredecible», además de exagerar demasiado los colores cálidos.

: , aunque a veces la nitidez en los rostros falla un poco (como en 7a). El POCO F5 Pro se porta bien, pero también hereda los problemas del F5 estándar (sujetos pálidos y los detalles dependen mucho de la luz). De último está el Nothing, cuyo falso bokeh es tachado de «impredecible», además de exagerar demasiado los colores cálidos. Ultra gran angular : tanto el Nothing Phone (2) como el Pixel 7 pecan de tener un campo de visión reducido (apenas 114º) , mientras que el POCO se luce en ello. Sin embargo, el de Xiaomi no logra combatir la distorsión óptica y sus fotos se ven poco nítidas y con colores muy pálidos. Esto último también le pasa a Phone (2), pero no al Pixel 7.

: , mientras que el POCO se luce en ello. Sin embargo, el de Xiaomi no logra combatir la distorsión óptica y sus fotos se ven poco nítidas y con colores muy pálidos. Esto último también le pasa a Phone (2), pero no al Pixel 7. Selfis (cámara delantera) : la mejor parte se la lleva la cámara frontal del Pixel 7 , cuyo rendimiento es fantástico al lograr una calidad, nitidez, colores, tonos y demás brutales. El POCO y el Nothing le quedan realmente cerca, pero el primero tiene un suavizado de rostros un poco agresivo y el segundo satura un tanto.

: , cuyo rendimiento es fantástico al lograr una calidad, nitidez, colores, tonos y demás brutales. El POCO y el Nothing le quedan realmente cerca, pero el primero tiene un suavizado de rostros un poco agresivo y el segundo satura un tanto. Grabación de vídeos: el POCO F5 Pro se jacta de ser el único con grabación de vídeos en 8K, pero esta resolución es más marketing que calidad. Aun así, las reviews aseguran que en 4K y 1080p se comporta excelente mientras no tenga que moverte demasiado. Por su parte, el Pixel 7 vuelve a brillar al ofrecer vídeos con una calidad fabulosa incluso en movimiento . Finalmente, el Phone (2) sigue arrastrando el paupérrimo rendimiento al grabar que mostró el Phone (1), con una exposición cuestionable y desenfoque frecuente.

El Nothing Phone (2) tiene buena autonomía, hasta que llegan los juegos y el POCO F5 Pro lo revienta

La última prueba de esta comparativa es la de duración de la batería y potencia de carga. ¿Cuáles son los resultados? Ya vas a verlos en las gráficas con mayor detalle, pero te lo adelantamos.

Sobre el papel el POCO F5 Pro gana gracias a su enorme batería de 5160 mAh, pero también por su carga rápida de 67 W y carga inalámbrica de 30 W. Todas sus especificaciones son superiores a las de sus rivales, así que no debería ser sorpresa.

No obstante, se queda bastante atrás respecto al Phone (2) al navegar en Internet y reproducir vídeos, probablemente por su enrome resolución. Eso sí, su autonomía al jugar es increíblemente superior, lo que nos habla de una excelente optimización.

No podemos dejar de mencionar la fantástica labor que hace el Nothing Phone (2). Su batería es de solo 4700 mAh, pero tiene una autonomía general destacable. De hecho, en ocasiones es mejor que la del POCO, algo para aplaudir de pie, aunque luego se desinfle en los juegos. De último está el Google Pixel 7, cuya batería de 4355 mAh funciona realmente bien, pero su poca capacidad le pesa muchísimo y le hace quedar de último en todo.

Así le fue a cada uno en las distintas pruebas de energía:

Conclusiones: ¿qué móvil deberías comprar entre el Nothing Phone (2), el POCO F5 Pro y el Google Pixel 7?

Como mencionamos al inicio, el Nothing Phone (2) es un móvil que dio un salto importante respecto a su antecesor. Sin embargo, frente a la competencia la cosa no se le da tan bien, aunque esto no significa que sea terrible.

Con un precio de partida de 649 €, el Nothing Phone (2) es el dispositivo que debes comprar si quieres conquistar todas las miradas. En otros apartados como el de la potencia y la autonomía no le va para nada mal, aparte de tener excelente pantalla, pero en general queda de segundo en ellos.

Mientras, el POCO F5 Pro seguramente sea la mejor compra de esta comparativa al ser el dispositivo más balanceado y con mejor precio (desde 579,99 euros). Su pantalla es genial, su potencia la mejor, sus cámaras nos sorprendieron y de su autonomía ya ni hablamos. Eso sí, ten seguro que tendrás un móvil aburridísimo en cuanto a diseño.

Por último, el Google Pixel 7 es el smartphone a comprar si quieres buenas fotos y vídeos. Aunque nos duela, es su único punto fuerte. Sí, su pantalla y potencia también son destacables, pero definitivamente no les llega a sus rivales si vas a pagar lo mismo que en el Phone (2).

¿Estás de acuerdo con estos resultados? ¿Qué crees que deberíamos incluir en nuevas comparativas? ¿Pondrías al Nothing Phone (2) a batirse en duelo contra otro móvil?