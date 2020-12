Aunque 2020 fue un año para el olvido en muchas cosas, el catálogo de móviles presentados durante este periodo fue sencillamente alucinante. Dispositivos como los OnePlus 8, Galaxy S20, los Huawei Mate 40 y hasta el reciente Xiaomi Mi 11 son una locura, pero de ellos no hablaremos hoy.

Hoy toca hablar de tres móviles que sorprendieron al mundo entero durante este año, tres dispositivos que millones de usuarios soñaban, pero que no era previsible que se lanzaran. ¿Quieres saber cuáles son y qué los hace especiales? Entonces debes seguir leyendo la lista de los 3 móviles más inesperados de 2020.

OnePlus Nord, la entrada triunfal de OnePlus a la gama media

Aunque por su precio de casi 400€ se queda un poco atrás de sus pares en Xiaomi o Realme, el Nord es un móvil que tiene muchísimo que decir. Por una parte, este dispositivo fue el primer OnePlus que no fue gama alta, y el que marcó el inicio de su expansión hacia todas las demás. Por otra, el Nord es un smartphone que cuenta con muchísimas bondades.

Su cámara principal es la misma del OnePlus 8 y ya ha demostrado ser muy buena, mientras, las otras tres siguen la misma senda de calidad. Su procesador Snapdragon 765G es uno de los más potentes de la gama media, y un chip que vale para todo sin que el precio se vaya al cielo.

¿Su pantalla? Un panel Fluid AMOLED que tiene poco que envidiarle a los Dynamic AMOLED 2X de los Galaxy S20, aunque con resolución Full HD+. Su batería es más que decente, su construcción es excelente y en general este móvil es todo un 10. ¿Inesperado? Sí, totalmente, porque nadie pensaba que OnePlus se abriría alguna vez hacia otras gamas aunque todos lo quisieran.

Pantalla Fluid AMOLED de 6,44 pulgadas con resolución Full HD+ (2400 x 1080), velocidad de 90 Hz y HDR10+.

(2400 x 1080), velocidad de y HDR10+. Procesador Qualcomm Snapdragon 765G con gráfica Adreno 620.

con gráfica Adreno 620. 6 / 8 / 12 GB de RAM LPDDR4X y 64 / 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 2.1.

LPDDR4X y 64 / 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 2.1. Cámara trasera cuádruple de 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP.

de 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP. Cámara frontal doble para selfies de 32 MP + 8 MP.

para selfies de 32 MP + 8 MP. Batería de 4115 mAh con carga rápida de 30W.

con carga rápida de 30W. Android 10 bajo OxygenOS 10.5 (actualizable a Android 11).

bajo OxygenOS 10.5 (actualizable a Android 11). Y extras como WiFi 5, dual-SIM 5G, GPS + Galileo, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, lector de huellas, Gorilla Glass 5 y más…

Poco X3 NFC, el mejor gama media de 2020 con ventaja

A diferencia del OnePlus Nord, el Poco X3 NFC no fue el primer gama media de Poco. No obstante, nadie esperaba que la compañía se atreviera a dar un golpe sobre la mesa de esta manera. ¿Por qué lo decimos? Por dos cosas:

Primero, los Poco F1 y F2 Pro son verdaderos flagship killers, pero parte de su precio se logra al recortar en pantalla y cámaras. Además, los Poco gama media anteriores al X3 eran buenos, pero no tenían ese extra que los hacía brillar.

En cambio, el Poco X3 no se guarda nada y ofrece una selección de hardware genial a un precio irrisorio de solo 206€. ¿No nos crees? Míralo por ti mismo y descubre por qué el Poco X3 NFC arrasó con todos sus rivales:

Pantalla IPS de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+ (2400 x 1080), velocidad de 120 Hz y HDR10.

(2400 x 1080), velocidad de y HDR10. Procesador Qualcomm Snapdragon 732G con gráfica Adreno 618.

con gráfica Adreno 618. 6 GB de RAM LPDDR4X y 64 / 128 GB de almacenamiento UFS 2.1 (ampliable con microSDXC).

y 64 / 128 GB de almacenamiento UFS 2.1 (ampliable con microSDXC). Cámara trasera cuádruple de 64 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP.

de 64 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP. Cámara frontal para selfies de 20 MP.

Batería de 5160 mAh con carga rápida de 33W.

con carga rápida de 33W. Android 10 bajo MIUI 12.

bajo MIUI 12. Y extras como WiFi 5, dual-SIM 4G, GPS + Galileo, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, radio FM, altavoces estéreo, lector de huellas, Gorilla Glass 5, conector de infrarrojos, conector de audio de 3,5 mm, protección IP53 y más…

iPhone 12 Mini, porque echábamos de menos los móviles compactos

Aunque el Pixel 4A podría entrar en este mismo grupo de dispositivos pequeños, lo cierto es que tiene poco que hacer frente al iPhone. Este smartphone recuperó uno de los bastiones abandonados por el mercado: el de los móviles pequeños, cómodos de llevar en la mano y con mucha potencia.

Sí, el iPhone 12 mini no solo es pequeño, también guarda en su interior el potente chip A14 Bionic que tanto ha dado de qué hablar en los últimos meses. No teniendo suficiente, el resto de su hardware también se defiende muy bien: su pantalla Super Retina XDR es genial, sus cámaras ofrecen una calidad de imagen memorable y en general no le pierde la pista a sus hermanos mayores en nada.

Sí, su batería puede ser un poco pequeña, pero iOS 14.2 se comporta bastante bien en cuanto a consumo. ¿Otra cosa que nos encanta? Su diseño, aunque algunos estén pidiendo la cabeza de Tim Cook por ello. El iPhone 12 mini puede ser tuyo por 747€ en su versión más sencilla. No es un Android, pero recuperar el diseño compacto de esta manera no solo es genial, sino también inesperado. Esto es lo que trae: