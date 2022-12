¡Los móviles con Snapdragon 8 Gen 2 ya han comenzado a llegar al mercado! Primero fue el Vivo X90 Pro+, después los iQOO 11 y 11 Pro, luego los Xiaomi 13 y 13 Pro y ahora toca darle la bienvenida al Moto X40, el buque insignia de Motorola para 2023. Es el sucesor del Moto Edge X30 del año pasado, aunque se parece más al Moto X30 Pro lanzado este año. Viene con especificaciones muy buenas en todos sus apartados, aunque su pantalla de 165 Hz es la que se roba todas las miradas.

De todos los móviles con Snapdragon 8 Gen 2 que mencionamos antes, este Motorola Moto X40 es el único que alcanza una tasa de refresco de pantalla de 165 Hz, lo que teóricamente lo convierte en la mejor opción para gamers, aunque realmente sus características no apuntan a ese nicho de mercado. Acompáñanos a conocerlo a fondo…

Todas las especificaciones del Motorola Moto X40

El Moto X40 utiliza una pantalla que se curva ligeramente en los bordes y está protegida por un cristal Gorilla Glass Victus. Aparte, ha recibido la certificación IP68, lo que significa que es resistente al polvo y al agua. De su diseño no tenemos mucho que hablar, ya que es bastante básico. No tiene una apariencia lujosa que lo haga parecer un móvil caro, tal como lo es. Eso sí, incorpora un marco central de aluminio de aviación y una parte trasera de cristal mate, por lo que su calidad de construcción prémium está garantizada.

Características Moto X40 Dimensiones y peso 161,16 × 73,9 × 8,59 mm. 197,9 gramos. Pantalla 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel OLED curvado, tasa de refresco de 165 Hz, soporte de 10 bit de color, HDR10+ y protección Corning Gorilla Glass Victus. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con gráfica Adreno. RAM 8 o 12 GB LPDDR5X. Almacenamiento 128, 256 o 512 GB en formato UFS 4.0. Cámara trasera Principal de 50 MP con sensor de 1/1.55″ con OIS.

Gran angular de 50 MP con f/2.2 y ángulo de visión de 117° y función enfoque macro de 2,5 cm.

Teleobjetivo de 12 MP con f/1.6, 2x de aumento y sensor Sony IMX663. Cámara frontal 60 MP con sensor Omnivision OV60a. Conectividad y extras USB C, WiFi 6E, Dual SIM 5G, NFC, GPS + GLONASS + BDS + Galileo, Bluetooth 5.3 y altavoces duales estéreo con Dolby Atmos. Batería 4600 mAh con carga rápida de 125 W por cable, 15 W de forma inalámbrica y 15 W con carga inversa. Sistema operativo Android 13 con MyUI 5.0.

Mucha potencia con el Snapdragon 8 Gen 2 y las memorias más rápidas del mercado

El Moto X40 utiliza el procesador más potente del momento, el Snapdragon 8 Gen 2. No suficiente con eso, incorpora hasta 12 GB de RAM en formato LPDDR5X y hasta 512 GB en formato UFS 4.0, que además de brindarte suficiente espacio para usar todas las apps y juegos que quieras, te ofrecen la velocidad de transferencia de datos más alta vista en móviles. ¡Es una bestia para juegos y para todo lo quieras!

Cabe destacar que trae un sistema de refrigeración tridimensional 2.0 con un área de refrigeración de 24868,28 mm² y un área de refrigeración VC de 3002 mm². Esto te asegura que, durante las tareas más exigentes, el móvil no se calentará en exceso y no perderá rendimiento por el calor.

Por otro lado, debes saber que viene con Android 13 de fábrica mediante la capa de personalización My UI 5.0 que es bastante limpia y no incluye apps o servicios innecesarios. Con respecto a la conectividad, ofrece dual SIM 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, GPS dual, NFC y USB-C. Lastimosamente, no tiene jack de 3.5 mm para conectarle auriculares.

Pocos móviles tienen una pantalla así de rápida

Utiliza un panel OLED curvado en los bordes con soporte de 10 bit de color y una impresionante tasa de refresco de 165 Hz, que es capaz de mostrar vídeos o juegos a hasta 165 FPS. ¡Es prácticamente un monitor gaming! Esta pantalla es Full HD+, por lo que también te permitirá ver tus películas y series favoritas en la mayor calidad posible. Por si fuera poco, viene con certificación SGS de doble protección ocular, atenuación DC y escáner de huellas dactilares en pantalla.

En cuanto a su sonido, cuenta con un conjunto de altavoces estéreo compatibles con Dolby Atmos para brindarte una experiencia auditiva cinematográfica. Por cierto, en la parte superior central de la pantalla cuenta con una perforación pequeña donde se aloja su gran cámara frontal de 60 MP que saca fotos muy buenas y es ideal para hacer videollamadas con una excelente calidad de imagen.

Su cámara trasera está compuesta por dos sensores de 50 MP y uno de 12 MP que cumple la función de hacer zoom óptico 2x. Uno de los sensores de 50 MP puede hacer de sensor ultra gran angular (con campo de visión de 117º) y de sensor macro (enfoca a solo 2,5 cm del objetivo) al mismo tiempo. Pero lo más interesante de esta cámara es que tiene estabilización óptica OIS y permite grabar en 4K con HDR.

Carga súper rápida: de 0 a 50 % en 7 minutos

Monta una batería decente de 4600 mAh e incluye en la caja un cargador de 125 W. Con dicho cargador, puede llenar la mitad de la capacidad de la batería en apenas 7 minutos. También se puede cargar a 15 W de forma inalámbrica y es posible dar carga a otros dispositivos con una potencia de 15 W.

Precio y disponibilidad del Motorola Moto X40

El Moto X40 viene en los colores negro ahumado y azul turmalina. Su precio en China es el siguiente:

Moto X40 (8 + 128 GB) : 3399 yuanes o 456 euros al cambio.

: 3399 yuanes o 456 euros al cambio. Moto X40 (8 + 256 GB) : 3699 yuanes o 496 euros al cambio.

: 3699 yuanes o 496 euros al cambio. Moto X40 (12 + 256 GB) : 3999 yuanes o 536 euros al cambio.

: 3999 yuanes o 536 euros al cambio. Moto X40 (12 + 512 GB): 4299 yuanes o 577 euros al cambio.

Sobre su disponibilidad global, Motorola no ha comentado nada. De momento, solo se vende en China, pero no nos extrañaría que en los próximos meses llegue a nuestras tierras. Y tú… ¿crees que el Moto X40 ha cumplido con las expectativas?