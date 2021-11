Motorola acaba de presentar su nueva línea de móviles y entre ellos hay uno que nos ha llamado la atención, el Moto G200. Este gama alta presume de lo mejor en potencia a un precio realmente contenido, para tratarse de la gama alta. Si te interesa conocer más sobre el Moto G200 no puedes dejar de ver su ficha técnica.

Especificaciones del Moto G200

Características Moto G200 Dimensiones y peso 168,07 x 75,53 x 8,89 mm. 202 gramos. Pantalla 6,8″ IPS Full HD+ (395 ppi) con tasa de refresco de 144 Hz y HDR10+. Procesador Procesador Snapdragon 888+ a 2.9 GHz con gráfica Adreno 660. RAM 8 GB LPDDR5. Almacenamiento 128/256 GB en formato UFS 3.1. Cámara trasera Principal de 108 MP f/1.9.

Gran angular de 13 MP con f/2.2.

Sensor de profundidad de 2 MP con f/2.4.

Flash Dual LED. Cámara frontal 16 MP con f/2.2. Vídeos 1080p a 30 fps. Conectividad y extras USB C, WiFi 6 de doble banda, 5G, GPS, Bluetooth 5.2, NFC, LED de notificaciones. Batería 5000 mAh con carga rápida de 33 W. Sistema operativo Android 11.

Estamos ante un móvil que no pretende ser el mejor gama alta, sin dejar de ser una opción bastante recomendable. Para empezar, no incluye un panel AMOLED pero compensa mucho con una tasa de refresco de 144 Hz, una característica que bien sabrán apreciar quienes usen el móvil para correr juegos como PUBG: New State.

Por supuesto, no podía ser un móvil gama alta sin un procesador digno de esta gama. La combinación del SD 888+ con la memoria RAM de 8 GB y la capacidad de almacenamiento de al menos 128 GB dejan al Motorola Moto G200 muy bien parado.

Y si te preocupa que la diagonal de pantalla y la elevada tasa de refresco puedan afectar la autonomía del móvil, Motorola ha incluido una batería de 5000 mAh que podrás recargar en poco tiempo gracias a la carga rápida de 33W. Sin embargo… sabemos que esto no es lo único realmente interesante de este móvil, lo más atractivo es el precio.

Precio y disponibilidad del Moto G200

El Moto G200 estará disponible en la página oficial de Motorola España a finales de noviembre, costará 449 euros y llegará únicamente en color azul. Un precio que no es para todos y que, aun así, no deja de ser una verdadera ganga tan solo por incluir el SoC Snapdragon 888+.

La gama alta de móviles Android es un segmento cada vez más distante para la mayoría de usuarios, el tener opciones como este Moto G200 es un respiro para quien quiere disfrutar de la potencia y calidad sin arruinar sus finanzas.

Por suerte, esta es una tendencia que está empezando a hacer eco y que ya hemos visto en móviles tan interesantes como el Poco F3 y el Poco X3 Pro, ambos con chips de la serie 800, especificaciones muy acordes a la gama media-alta y un precio de locura.

¿Qué te ha parecido el Moto G200? Si aún apuestas por Motorola este móvil sin dudas es la mejor opción actualmente. Ahora solo hace falta esperar un par de semanas para que puedas llevártelo a casa.