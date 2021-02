El nuevo juego de PUBG para móviles, desarrollado por la compañía Kfrafton Inc, ya es una realidad. Se llama PUBG: New State y apunta maneras.

Este juego no será otra actualización importante de PUBG Mobile ¡No! Se trata de un título totalmente nuevo y original, pero fiel al juego original de PUBG. ¡Y la mejor parte es que puedes probarlo ya mismo en tu móvil! En este artículo descubrirás como descargar PUBG New State en APK antes que nadie.

PUBG: New State llega para agrandar la oferta de juegos multijugador y de supervivencia en Android e iOS. Según sus desarrolladores, ofrece una de las experiencias de juego más realistas y completas hasta ahora.

Además, estrena un nuevo mapa y mejora los gráficos para garantizar una experiencia bastante realista, envolvente y más intensa. Por supuesto, manteniendo toda la dinámica de supervivencia a la que ya estamos acostumbrados con PUBG. Eso sí, es un juego mucho más futurista.

A pesar de haber sido presentado oficialmente, todavía tendrás que esperar hasta finales de año para poder disfrutar de la versión definitiva de este juego. Pero… eso no quiere decir que no puedas probarla ya mismo. ¿Y cómo? Está disponible en APK.Support, uno de los mejores repositorios de aplicaciones para Android. Anteriormente explicamos cómo descargar aplicaciones en APK.Support. En este caso, para descargar PUBG: New State solo tienes que:

Eso fue todo, con estos pasos podrás probar PUBG: New State antes que nadie. Aunque, toma en cuenta que esta es una versión aún en desarrollo, por lo que puede haber varios bugs.

Es difícil resistirse a poder probar uno de los juegos más emocionantes en Android. Y si todavía no te aparece la opción para descargar el APK de PUBG: New State no te preocupes, con el paso de los días llegará a más regiones del mundo en fase beta así que atento.

Pre-register on Google Play today to get the latest on PUBG: NEW STATE and be among the first to know about our future plans.

Don’t worry iOS users, we see you 👀, pre-registration is coming at a later date!

More info: https://t.co/4WULBslha2 pic.twitter.com/c4HictHCpF

— PUBG: NEW STATE (@PUBG_NEWSTATE) February 25, 2021