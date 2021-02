¿Eres un fan acérrimo de PUBG Mobile? ¡Entonces tenemos excelentes noticias para ti! Hace pocas horas se anunció el lanzamiento de New State, el nuevo juego de los creadores de PUBG. Este Battle Royale tiene una pinta espectacular y promete ser uno de los juegos más populares de 2021. Sigue leyendo para que conozcas todo lo que se sabe hasta ahora de New State.

New State será un Battle Royale futurista que ampliará el universo de PUBG

A diferencia de lo que tal vez estés pensando, New State no será una nueva versión o temporada de PUBG Mobile. Este juego será totalmente diferente a Playerunknown’s Battlegrounds Mobile. Sin embargo, debes saber que New State tendrá la misma premisa de PUBG: 100 jugadores se enfrentarán (ya sea de forma individual, en dúos o por escuadrones) en un apasionante Battle Royale.

Entonces, ¿en qué se diferencia New State de PUBG? Pues que este nuevo Battle Royale se ambientará en el año 2051. Esto implica un salto temporal considerable respecto a PUBG Mobile. Por eso, en el tráiler de New State podrás ver que el juego tendrá armas, vehículos y mapas mucho más futuristas.

Por otra parte, en New State la experiencia del jugador será más fluida, debido a que los movimientos de los personajes y las mecánicas de disparos tendrán una mayor optimización. Esto dará como resultado un Battle Royale que te ofrecerá una jugabilidad increíble.

Pero lo más destacable de New State serán sus gráficos de última generación. Los desarrolladores consiguieron estas gráficas asombrosas gracias a la nueva tecnología de iluminación global que incluye el juego. Además, los creadores de New State indicaron que este Battle Royale pondrá al límite el rendimiento de los móviles más potentes de la actualidad.

New State no llegará (como mínimo) hasta después del verano

Por ahora, no hay una fecha que indique el lanzamiento de la versión final de New State. Parece que el juego no estará disponible hasta después del verano. No obstante, el registro previo de New State ya está abierto en Google Play. El juego te obsequiará una skin de vehículo exclusiva si te apuntas a este registro. Además, Google Play te notificará cuando New State esté disponible de forma definitiva para tu móvil.

Los desarrolladores de New State también lanzarán algunas pruebas alfa para dispositivos Android. Así que no olvides estar atento a las noticias que publiquemos en la web, porque seremos los primeros en informarte cómo descargar el APK de New State antes que nadie.

¿Qué te ha parecido este nuevo juego de los creadores de PUBG? ¿Crees que New State será tan bueno como lo pintan sus desarrolladores? Déjanos tu opinión en los comentarios.

