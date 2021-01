¿Buscas alternativas a PUBG Mobile y no las encuentras? No hay problema, estás en el lugar indicado. En este artículo te vamos a mostrar las distintas alternativas a las que puedes acceder de forma gratuita. Lo único que necesitas es tener un móvil/tablet con Android 7.0 o superior, o bien un iPhone o iPad con iOS 9.0 o superior.

Las 7 mejores alternativas a PUBG Mobile

Antes de que te mostremos todas las alternativas a PUBG Mobile, es importante mencionar que la mayoría de ellas ofrecen micropagos, ¿qué quiere decir esto? Que para poder adquirir algún skin en especial, es necesario utilizar dinero real. De igual manera, no hace falta que gastes ni un duro para jugar, pues todos son gratuitos.

Black Survival

¿Un Battle Royale para fanáticos del animé? Sí, por más loco que suene esto es lo que nos ofrece Black Survival. Este juego no es tan “directo” como el resto de alternativas a PUBG Mobile que vas a ver aquí, y es que no solo se debe agarrar un arma y matar al resto de los jugadores para poder obtener la victoria.

Aquí el modo de juego es un poco más complejo: lootear ítems de todo tipo, conseguir comida, fabricar herramientas, y obviamente eliminar al resto de los enemigos. Eso sí, no pienses que eliminando a los demás ganarás la partida, pues si no realizas las demás acciones que te mencionamos anteriormente, no durarás ni siquiera 1 minuto vivo. Puede que al principio no entiendas muy bien de qué va este juego, no te preocupes, es algo muy común al momento de jugar Black Survival por primera vez.

Battlelands Royale

Si te encuentras buscando alternativas a PUBG Mobile porque el juego te parece complicado, o bien ya te ha aburrido, Battlelands Royale podría llegar a ser el juego que debes tener en tu dispositivo móvil.

A diferencia de PUBG Mobile, aquí solo podrás usar un solo tipo de cámara: superior, la cual te permitirá ver todo el mapa de forma simple y muy intuitiva. Cabe destacar que el máximo de jugadores permitidos por partida en este título es de 32, aunque hay eventos en donde dicho número se reduce o aumenta según la temporada.

Zooba

Cuando de juegos de Battle Royale extraños, pero divertidos trata, Zooba es de esos títulos que aparecen primero en la lista. El mismo presenta un modo de juego un tanto “distendido” en donde nadie intenta ser un “pro”, pues no hace falta saber apuntar, lootear o construir para poder divertirse dentro de este juego.

Si bien no puede considerarse como una alternativa directa a PUBG Mobile, es un juego que logra conectarse con ese título en cuestión, ¿cómo? Ofreciendo una modalidad del estilo Battle Royale.

Pixel’s Unkown Battle Ground

¿Estás buscando una alternativa parecida pero un poco más jocosa a PUBG Mobile? Pues entonces este videojuego es el que debes descargar en tu móvil. Tiene el mismo estilo de juego, o sea un Battle Royale hecho y derecho, con gráficos tipo Minecraft.

En lo que más destaca esta versión de PUBG es en sus skins, los cuales han logrado convertirlo en un Battle Royale ideal para los más pequeños. Eso sí, no creas que porque sus gráficos son iguales a los de Minecraft solo pueden jugarlo menores de 10 años, pues la comunidad de este juego en su mayoría supera los 20 años de edad.

Garena Free Fire

Con soporte para hasta 49 jugadores, el videojuego Free Fire ha enamorado a millones de usuarios en Android e iOS. A pesar de ser criticado por muchos fanáticos de PUBG Mobile, Fortnite y COD Mobile; Garena Free Fire ha conseguido hacerse un lugar en el terreno de los títulos de Battle Royale.

A diferencia de Fortnite, Free Fire es muy parecido a PUBG Mobile, por lo que podría considerarse este juego como la alternativa ideal. Eso sí, te recomendamos tener algo de paciencia al momento de jugar, ya que las mecánicas de este videojuego son muy distintas a las de PUBG Mobile.

Call of Duty: Mobile

Cuando de videojuegos de disparos trata, Call of Duty es la saga que destaca sobre el resto de los juegos del mismo estilo. Con la versión móvil de COD, los desarrolladores han logrado algo impensado: ofrecer la misma jugabilidad y mecánicas que se logra observar en la versión de consolas y PC.

Si bien COD Mobile ofrece distintos modos de juego, hay uno en particular que lo convierte en una alternativa perfecta para dejar de lado PUBG Mobile y disfrutar de este divertido juego. El modo del que hablamos es Warzone Mobile, y como de seguro ya debes saber, es totalmente gratuito.

Fortnite

Considerado por muchos como el mejor Battle Royale del mundo, Fortnite ha conseguido llegar al primer puesto durante muchos años cómo el juego más jugado en consolas, PC y dispositivos móviles. Si bien a día de hoy ha sido superado por COD Warzone, siguen siendo millones los usuarios que continúan jugándolo todos los días.

Si quieres una alternativa a PUBG Mobile un poco distinta, pero con la misma temática por así decirlo, Fortnite es el juego que debes descargar en tu móvil. Cabe destacar que el mismo solo está disponible para Android, ya que Apple está batallando legalmente con Epic Games, y esto obviamente hace que el mismo no pueda descargarse en iOS.

Recuerda que Fortnite no puede instalarse en cualquier móvil o tablet Android, pues es necesario que el dispositivo móvil en el que se quiere descargar el juego sea compatible con los requerimientos impuestos por Epic Games (compañía creadora del título). Si tu terminal no cumple con los requisitos mínimos, aquí te mostramos los 5 móviles más económicos para jugar Fortnite en Android.

Enlace | Descargar Fortnite

Sin mucho más que añadir, si lo que buscas son copias exactas, pinchando aquí podrás ver los juegos más parecidos a PUBG Mobile. Allí te mostramos 10 juegos que le han copiado casi todo a este popular juego de Battle Royale.