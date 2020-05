Con el pasar de los años, el boom que generó Motorola tras el lanzamiento de sus primeros Moto G comenzó a decaer. Este se debió principalmente a dos factores, dispositivos que no ofrecían mejoras sustanciales frente a la competencia, y un precio que tampoco acompañaba demasiado.

Ante esto, Motorola parece que quiere tomar una nueva senda durante 2020, presentado móviles competitivos, como los Moto Edge para la gama media y alta. Igualmente, Motorola también estaría apuntando a llevar características prácticamente exclusivas de la gama alta a la gama media. Prueba de esto es el nuevo Moto G Pro, un smartphone con stylus por menos de 350 euros.

Todas las características del Moto G Pro, el Moto G Stylus europeo

Tal como indica el título, el nuevo Moto G Pro europeo no es más que el Moto G Stylus lanzado a inicios de febrero. Es un móvil gama media que tiene como principal arma la inclusión de un lápiz electrónico, muy al estilo de los Galaxy Note. Sus especificaciones quizás no son las mejores que verás en su rango de precios, pero el stylus es un plus interesante. Esta es su ficha técnica:

Características Moto G Pro

Dimensiones y peso 158,6 x 75,8 x 9,2 mm. 192 gramos. Pantalla 6,4″ con resolución Full HD+ (2300×1080) y panel IPS. Procesador Qualcomm Snapdragon 665 con gráfica Adreno 610. RAM 4 GB

Almacenamiento 128 GB, ampliable mediante microSD. Cámara trasera Triple: 48 MP f/1.7 con PDAF + ultra gran angular de 16 MP f/2.2 con visión de 117 grados + sensor macro de 2 MP f/2.2. Cámara frontal 16 MP con f/2.0. Conectividad y extras USB C, WiFi AC de doble banda, Dual SIM 4G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5, NFC, lector de huellas y jack de audio de 3,5 mm. Batería 4000 mAh con carga rápida de 15W. Sistema operativo Android One basado en Android 10.

El diseño y la pantalla del Moto G Pro no inventan nada nuevo, pero están bastante bien

El Moto G Pro llega con una trasera fabricada en plástico brillante, que si bien no es el mejor material, con ese degradado de negro a azul cobalto se ve muy bien. Su distribución de cámaras en formato vertical recuerda un poco a los Xiaomi Mi 10, con tres sensores juntos, y otro aparte.

En lo que respecta al frontal, el Moto G Pro se adapta a los estándares de 2020. ¿Qué significa esto? Una pantalla perforada para ubicar la cámara delantera, y unos marcos reducidos. El lápiz electrónico del Moto G Pro se guarda por debajo del móvil, y como en todos estos smartphones, queda totalmente oculto.

Referente a la pantalla, el Moto G Pro llega con un panel IPS de 6,4 pulgadas con resolución Full HD+ (2300×1080 píxeles). Esto es lo normal en la gama media de Android para 2020, así que no hay sorpresa alguna. El Moto G Pro es resistente a las salpicaduras, aunque no cuenta con certificación IP.

El procesador del Moto G Pro le asegura un buen rendimiento, pero pudo ser mejor

La novedad de este móvil es llevar el lápiz electrónico a bolsillos más ajustados, algo que ya se ha hecho antes, pero no está demás. Sin embargo, el Moto G Pro tiene el mismo detalle que arrastran los modelos del fabricante desde hace algún tiempo, el hardware podría ser mejor.

El Moto G Pro equipa un Qualcomm Snapdragon 665 como procesador. Este es un chip que ha demostrado ser muy solvente, y es el mismo que ocupa el exitoso Redmi Note 8, pero por el precio pudieron haber apostado al menos por un Snapdragon serie 700. Motorola añade 4 GB de RAM a su nuevo móvil, así como almacenamiento interno de 128 GB, ampliable mediante microSD.

El Moto G Pro tiene triple cámara trasera

Si bien en la gama media de 2020 las configuraciones de cuatro cámaras ya están a la orden del día, no creemos que podamos señalar a Motorola en este caso. Su nuevo Moto G Pro llega con triple cámara trasera, pero la verdad es que la configuración no está anda mal.

El sensor principal del Moto G Pro es de 48 MP con apertura f/1.7, y llega con PDAF. Mientras, la segunda cámara es un ultra gran angular de 16 MP f/2.2, capaz de alcanzar ángulos de visión de hasta 117 grados. Por último, la alineación de cámaras traseras cierra con un sensor macro de 2 MP f/2.2. Honestamente, nos parece que el Moto G Pro cumple en este aspecto. La cámara para selfies es de 16 MP f/2.0.

Precio y disponibilidad del Moto G Pro

El nuevo gama media de Motorola llega con una batería de 4000 mAh, así como carga rápida de 15W. Además, está disponible en un solo color, degradado de negro a azul cobalto, tal como mencionamos más atrás.

El Moto G Pro estará disponible en España a partir de junio, y tendrá una única versión de 4GB + 128 GB. Respecto al precio, Motorola anunció que dependerá del mercado. En buena parte de Europa se venderá en 329 euros, pero en Italia serán 349 euros. ¿Y en España? No lo sabemos, pero lo más seguro es que sea el mismo precio que en Italia.

En nuestra opinión, el Moto G Pro podría tener un mejor hardware dado su precio, pero tampoco es para crucificarlo. ¿Crees que tendrá éxito?