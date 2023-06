Si necesitas un móvil resistente porque trabajas en exteriores o frecuentas lugares que tienen condiciones climáticas muy duras has llegado a la publicación correcta porque aquí te diremos cuáles son los 7 mejores móviles todoterreno que puedes comprar en 2023.

Los móviles que verás en esta lista no solo son muy resistentes, también cuentan con funciones excelentes y prestaciones de muy buena calidad. Así que, sin más preámbulos, los 7 mejores móviles todoterreno que puedes comprar en 2023 son los siguientes:

Motorola ThinkPhone, un móvil todoterreno para uso empresarial

Comenzamos esta lista con el Motorola ThinkPhone. Este móvil tiene resistencia al agua y por eso tiene una certificación IP68, pero más allá de su resistencia, lo más destacable de este smartphone es que también es un móvil perfecto para usarlo en entornos empresariales.

La razón de esto es porque tiene funciones creadas para garantizar la protección de información sensible como contraseñas, información personal propia o de terceros y también puede integrarse sin ningún problema con ordenadores que tengan el sistema operativo Windows. Su precio es de 969,00 €, pero todas las funciones que tiene y las prestaciones de su hardware demuestran por qué tiene ese coste:

Dimensiones y peso: 158,76 x 74,38 x 8,26 mm. 189 gramos.

158,76 x 74,38 x 8,26 mm. 189 gramos. Pantalla: 6,6″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel pOLED, tasa de refresco de 144 Hz, de muestreo táctil de 360 Hz y protección Corning Gorilla Glass Victus.

6,6″ (2400 x 1080 píxeles) con panel pOLED, tasa de refresco de 144 Hz, de muestreo táctil de 360 Hz y protección Corning Gorilla Glass Victus. Procesador: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con gráfica Adreno 730.

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con Cámara trasera: cámara principal de 50 MP, gran angular de 13 MP con ángulo de visión de 120°, macro de 2 MP y flash led.

cámara gran angular de 13 MP con ángulo de visión de 120°, macro de 2 MP y flash led. Memoria: almacenamiento interno de 256 GB y memoria RAM de 8 GB.

almacenamiento interno de 256 GB y Batería: 5000 mAh, carga rápida de 68 W e inalámbrica de 15 W.

CAT S62 Pro, un móvil que ha ido al espacio que cuenta con una cámara de visión térmica

El siguiente en la lista es el CAT S62 Pro. Este es uno de los pocos móviles que han sido llevados al espacio. Quien lo llevaba consigo fue el fundador y ex CEO de Amazon Jeff Bezos en uno de sus viajes al espacio.

No es de sorprenderse que eligiera este móvil para un viaje así porque tiene una certificación de resistencia MIL-STD-810 de grado militar y la certificación IP68 de resistencia contra el agua y el polvo. Más que su gran resistencia, lo que más te llamará la atención de este móvil es que posee una cámara de visión térmica que tiene la capacidad de superponer la imagen térmica sobre la imagen real.

De este modo, con el CAT S62 Pro puedes tomar las fotos más precisas de las zonas donde se encuentren las temperaturas más altas. En Amazon lo consigues por 515,10 € y si quieres saber más de este móvil aquí te dejamos el resto de sus especificaciones:

Dimensiones y peso: 5 x 76.7 x 11.9 mm. 248 gramos.

5 x 76.7 x 11.9 mm. 248 gramos. Pantalla: 5,7” con resolución Full HD+ (2160 x 1080 píxeles) y protección Gorilla Glass 6.

5,7” con resolución (2160 x 1080 píxeles) y protección Gorilla Glass 6. Procesador: Qualcomm Snapdragon 660 con gráfica Adreno 405.



Qualcomm Snapdragon 660 con Cámara trasera: cámara principal Sony de 12 MP y una cámara térmica FLIR HD.

cámara principal Sony de 12 MP y una Memoria: almacenamiento interno de 128 GB y memoria RAM de 6 GB.

almacenamiento interno de 128 GB y Batería: 4000 mAh, sin carga rápida ni inalámbrica.

Samsung Galaxy XCover6 Pro, uno de los mejores móviles todoterreno de la lista

Samsung nunca decepciona en lo que a crear móviles de calidad se refiere, por eso el Samsung Galaxy XCover6 Pro se ha ganado un lugar en esta lista de los mejores móviles todoterreno del 2023 y no es de sorprenderse porque es resistente al agua, al polvo, a los golpes y a los arañazos.

La gran resistencia que tiene el Samsung Galaxy XCover6 Pro le ha permitido ganarse la certificación MIL-STD-810H y también la certificación IP68. Su precio es de 440,00 € y tiene unas prestaciones de muy alta calidad:

Dimensiones y peso: 168,8 x 79,9 x 9,9 mm. 235 gramos.

Pantalla : 6,6″ Full HD+ (2408 x 1080 píxeles) con panel LCD, 16 millones de colores, tasa de refresco de 120 Hz y protección Corning Gorilla Glass Victus+. Se puede usar con guantes.

: 6,6″ (2408 x 1080 píxeles) con panel LCD, 16 millones de colores, tasa de refresco de 120 Hz y protección Corning Gorilla Glass Victus+. Se puede usar con guantes. Procesador: Qualcomm Snapdragon 778G con gráfica Adreno 642L.

Cámara trasera: cámara principal de 50 MP, gran angular de 8 MP y flash dual LED. Graba en 4K a 30 FPS.

Memoria: almacenamiento interno de 128 GB ampliable a 1 TB, memoria RAM de 6 GB.

Batería: 4050 mAh, batería extraíble, carga rápida de 15 W y carga inalámbrica Qi.

Doogee v20, un móvil resistente con una cámara de visión nocturna

El Doogee v20 es otra buena alternativa a tener en cuenta porque posee resistencia al agua, a los golpes y también a las caídas. Este móvil tiene certificación MIL-STD-810 de grado militar que certifica que lo puedes utilizar en los entornos con las temperaturas más duras.

Como si su resistencia no fuese lo bastante sorprendente, una de las cámaras de este smartphone tiene visión nocturna y también cuenta con 2 emisores infrarrojos para que puedas ver claramente en los sitios más oscuros como en un bosque de noche. En Amazon puedes comprarlo por 399,99 € y viene en los colores negro, rojo con negro y plata. Su ficha técnica es la siguiente:

Dimensiones y peso: 70,5 × 81,2 × 14 mm. 296 gramos.

Pantalla: 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel AMOLED E4, relación de aspecto 20:9 y protector Corning Gorilla Glass.

Procesador: MediaTek Dimensity 700 con gráfica Mali-G57 MC2.

Cámara trasera: cámara principal de 64 MP, sensor de visión nocturna de 20 MP, gran angular de 8 MP, 2 emisores infrarrojos y 1 pantalla secundaria de 1,05″.

Memoria: almacenamiento interno de 256 GB y memoria RAM de 8 GB .

almacenamiento interno de 256 GB y . Batería: 6000 mAh, con carga rápida 33 W y carga inalámbrica Qi.

Nokia XR20 5G, uno de los móviles de gama media más resistentes

Aún hoy, muchas personas hacen bromas con la resistencia de los primeros celulares lanzados al mercado por Nokia que le hicieron alcanzar esa enorme popularidad y el Nokia XR20 5G le hace honor a esa reputación que aún tienen los móviles de la firma finlandesa.

Este móvil puede soportar caídas de hasta 2 metros sin sufrir daños. También es muy resistente al agua, al polvo y tiene las certificaciones IP68 y la MIL-STD 810H. Su coste es de 356,17 € y sus especificaciones podrán ser las de un móvil de gama media, pero si tu prioridad es la resistencia y estás bien con prestaciones más sencillas es una buena opción a considerar:

Dimensiones y peso: 64 x 81.5 x 10.64 mm. 248 gramos.

64 x 81.5 x 10.64 mm. 248 gramos. Pantalla: 6,67″ Full HD+ (2.340 x 1.080 píxeles) con panel LCD IPS y protector Corning Gorilla Glass Victus.

Procesador: Procesador Qualcomm Snapdragon 480.

Cámara trasera: cámara principal de 48 MP, gran angular 13 MP, lentes de ZEISS y flash led.

Memoria: almacenamiento interno de 64 o 128 GB, memoria RAM de 4 o 6 GB.

almacenamiento interno de 64 o 128 GB, Batería: 4630 mAh, carga inalámbrica Qi, Quick Charge 4.0 y carga rápida de 18 W.

Blackview BV9300, el único de los móviles todoterreno con un telemetro laser

El Blackview BV9300 es de los mejores móviles que podrás encontrar en esta lista no solo por su certificación militar MIL-STD-810H, sino por las herramientas que trae. La más destacable es su telemetro laser capaz de medir distancias de hasta 40 metros con una precisión de 1 milímetro y un tiempo de respuesta de 0,3 segundos.

Por si no sabes lo que es un telemetro laser: es una herramienta que te permite medir la distancia desde un punto a otro con base al tiempo que tarda un haz de luz en regresar al punto desde donde fue emitido para luego indicarte la distancia entre ambos puntos.

Este móvil también viene con una linterna capaz de iluminar hasta 10 metros de distancia lo que, sumado a todo lo anterior, podría hacerlo el mejor de la lista de los mejores móviles todoterreno que te hemos mostrado. Su coste es de 349,99 € y viene en los colores blanco y negro, pero el resto de su ficha técnica no es menos impresionante:

Dimensiones y peso: 184,6 x 85,6 x 22,8 mm. 520 gramos.

184,6 x 85,6 x 22,8 mm. 520 gramos. Pantalla: 6,7″ Full HD+ (2388 x 1080 píxeles) con panel LCD, tasa de refresco de 120 Hz y protección Corning Gorilla Glass 5.

Procesador: MediaTek Helio G99 con gráfica Mali G57MC.

MediaTek Helio G99 con Cámara trasera: cámara principal de 50 MP (Samsung ISOCELL JN1), ultra gran angular 8 MP, sensor de profundidad 2 MP, flash led y telemetro laser.

cámara principal de 50 MP (Samsung ISOCELL JN1), ultra gran angular 8 MP, sensor de profundidad 2 MP, flash led y Memoria: almacenamiento interno de 256 GB ampliable a 1 TB, memoria RAM de 12 GB y con la opción de sumar 9 GB de forma virtual.

almacenamiento interno de 256 GB ampliable a 1 TB, y con la opción de sumar 9 GB de forma virtual. Batería: 15080 mAh con carga rápida de 33 W y sin carga inalámbrica.

IIIF150 Air1 Pro, el más económico y el más completo de todos los móviles todoterreno

Por ultimo pero no menos importante tenemos al IIIF150 Air1 Pro. Lo puedes encontrar en los colores naranja, negro y verde por solo 229,99 €. Es el más asequible de todos los móviles de esta lista, pero eso no lo hace un smartphone de mala calidad o que se quede corto en funciones.

En lo que a resistencia se refiere no se queda atrás ya que tiene no 1 o 2, sino 3 certificaciones contra el agua, el polvo, los golpes y los entornos más duros que son la IP68, la IP69K y la certificación MIL-STD-810G para uso militar.

Lo puedes sumergir a 1,5 metros bajo el agua por 30 minutos y no se dañará. Como si su resistencia no fuese lo bastante sorprendente cámara también cuenta con una lente de visión nocturna de 20 MP y 2 luces infrarrojas. Además, el resto de sus prestaciones no están nada mal:

Dimensiones y peso: 171,0 x 81,6 x 11,35 mm. 272 gramos.

171,0 x 81,6 x 11,35 mm. 272 gramos. Pantalla : 6,5″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel LCD, tasa de refresco de 60 Hz , 350 ppi y protección Corning Gorilla Glass 3.

: 6,5″ (2400 x 1080 píxeles) con panel LCD, tasa de refresco de , 350 ppi y protección Corning Gorilla Glass 3. Procesador: MediaTek Helio P35 con gráfica IMG PowerVR GE8320.

Cámara trasera: cámara principal de 48 MP, lente de visión nocturna de 20 MP, macro de 2 MP, 3 luces LED y 2 luces infrarrojas.