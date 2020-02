En un evento que tuvo lugar en Corea del Sur, LG presentó su primer móvil de la serie Q de este año. Se trata del LG Q51, un gama media que llega con un precio muy competitivo, una pantalla enorme de 6,5 pulgadas, una batería decente de 4000 mAh y una excelente cámara triple. Con este móvil, LG quiere competir con los fabricantes chinos en el duro sector de la gama media donde la relación calidad-precio es prioridad. ¿Logrará posicionarse el LG Q51 como uno de los mejores gama media de este año? Conócelo más a fondo a continuación.

Características del LG Q51

Si quieres un gama media actual a un precio económico, este LG Q51 puede ser la mejor opción para ti. A continuación, te presentamos su hoja técnica y más adelante detallamos cada una de sus especificaciones para que entiendas de qué es capaz este LG Q51.

Características LG Q51 Dimensiones 164,5 x 77,5 x 8,4 mm. Pantalla 6,5″ HD+ con panel IPS LCD y un pequeño notch en el frontal con forma de V. Procesador MediaTek Helio P22. RAM 3 GB. Almacenamiento 32 GB ampliable con microSD hasta 2 TB. Cámara trasera Triple de 13 MP (sensor principal) + sensor gran angular de 16 MP + sensor de profundidad de 2 MP. Cámara frontal 13 MP. Conectividad y extras USB C, WiFi AC de doble banda, 4G, NFC, lector de huellas trasero, DTS:X Sonido Estéreo y certificación militar MIL-STD-810G. Batería 4000 mAh. Sistema operativo LG UI con Android 10.

Una gran pantalla, pero con un diseño de gama baja

Lo primero que impresiona de este móvil al verlo es su pantalla enorme de 6,5 pulgadas. Puede que su calidad no sea la mejor de todas (usa un panel LCD con resolución HD+), pero sin dudas su gran tamaño atraerá a los usuarios que buscan móviles grandes. En todo caso, el problema de este LG Q51 es que su diseño no es para nada llamativo, pues recuerda a los móviles de gama baja, con marcos bastante grandes que no hacen lucir bien a la pantalla.

Ya Xiaomi, por ejemplo, nos ha demostrado con su serie Redmi Note que es posible fabricar móviles premium y económicos, por lo que si te importa mucho la apariencia, este LG Q51 no es lo que buscas. Aun así, no podemos negar que la parte trasera del LG Q51 es muy linda y limpia, donde encontramos una fila horizontal con los tres sensores de la cámara trasera y un flash, y justo debajo el lector de huellas.

Cámara de calidad, batería decente y un rendimiento aceptable

El LG Q51 es un teléfono correcto que ofrece todas las funciones y características que necesitas, sin nada o poco que destacar o criticar. Su cámara trasera es de 13 MP acompañada por un sensor de 2 MP para tomar fotos en modo retrato y un sensor gran angular de 5 MP, los cuales te permitirán tomar buenas fotos y grabar vídeos con una calidad decente. Su cámara delantera para selfies también es de 13 MP y no cuenta con ningún tipo de función o característica adicional.

La batería de 4000 mAh de este LG Q51 ya se está volviendo un estándar en la gama media, pues ofrece a los usuarios la autonomía justa para solo cargar el móvil una vez al día o menos (dándole un uso normal). Por otra parte, el LG Q51 usa un procesador Helio P22 (mismo que usa el LG Q60) de 8 núcleos con velocidad de 2,0 GHz. A este eficiente procesador lo acompañan 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno para brindar a los usuarios un rendimiento del que no tendrán quejas.

El LG Q51 destaca en sonido y resistencia

Ya entrando en las características extras, un aspecto que vale la pena mencionar del LG Q51 es que tiene altavoces estéreos repotenciados con el sistema de audio DTS:X 7.1 para una reproducción de sonido de alta calidad; algo que normalmente vemos en móviles de gama alta y en muy pocos de gama media. Además, este LG Q51 cuenta con la certificación militar MIL-STD-810G, por lo que es un móvil mucho más resistente que la gran mayoría de móviles de su gama.

Por otro lado, en cuanto a sistema operativo, el LG Q51 trae de fábrica Android 10 con la capa de personalización de la empresa, LG UI, que en realidad cambia bastante poco de Android. Así que ten en cuenta a este LG Q51 si buscas un dispositivo Android con un software limpio.

Precio del LG Q51 y disponibilidad

El LG Q51 está a la venta en Corea del Sur desde el 26 de febrero en los colores blanco y azul. Su precio es de 317000 won, lo que equivale a unos 241 euros. Aún no se sabe si llegará a más países, pero lo más probable es que así sea. Solo queda esperar entonces la fecha de lanzamiento del LG Q51 en Europa y en el resto del mundo.