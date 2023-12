Tecno es una compañía que está creciendo a un ritmo aceleradísimo en los mercados emergentes. ¿Su estrategia? Una bien conocida: móviles muy económicos con buen hardware para su precio. Además, añade un detalle extra a su favor, unos diseños realmente llamativos.

Su fuerte es la gama baja y una de sus series más vendida es la Spark Go, que recientemente recibió el modelo 2024. Esto ha llevado a muchos a usuarios a preguntarse si valdrá la pena irse por él o por la versión 2023. Si eres uno de los que tiene esta duda, entonces llegaste al lugar correcto. Comparamos el Tecno Spark Go 2024 vs. Tecno Spark Go 2023 para dar con sus diferencias y decirte cuál es mejor compra.

Tabla comparativa de especificaciones: Tecno Spark Go 2024 vs. Tecno Spark Go 2023

Especificaciones Tecno Spark Go 2024

Tecno Spark Go 2023

Dimensiones 163,69 x 75,6 x 8,55 mm. 163,86 x 75,51 x 8,9 mm. Pantalla 6,6″ HD+ (1612 x 720 píxeles) con panel IPS LCD, tasa de refresco de 90 Hz y Dynamic Port. 6,6″ HD+ (1600 x 720 píxeles) con panel IPS LCD y notch en forma de gota. Procesador Unisoc Tiger T606 con gráfica ARM Mali G57. MediaTek Helio A22 con gráfica PowerVR GE8320. RAM 3 / 4 GB (ampliable 4 GB con RAM virtual). 3 / 4 GB (ampliable 4 GB con RAM virtual). Almacenamiento 64 / 128 GB (ampliable con microSD). 32 / 64 GB (ampliable con microSD). Cámara Trasera Principal de 13 MP con f/1.8.

Sensor de IA de 0.08 MP.

Dual flash LED. Principal de 13 MP con f/1.8.

Sensor de IA de 0.08 MP.

Dual flash LED. Cámara Frontal 8 MP. 5 MP. Conectividad USB-C, WiFi 5, Dual SIM 4G, GPS, Bluetooth 5.0, GPS, OTG, altavoces estéreos con sonido DTS, lector de huellas lateral y radio FM. USB-C, WiFi 4, Dual SIM 4G, GPS, Bluetooth 5.0, GPS, OTG, altavoces estéreos con sonido DTS, lector de huellas lateral y radio FM. Batería 5000 mAh con carga de 10 W. 5000 mAh con carga de 10 W. Sistema operativo Android 13 Go Edition. Android 12 bajo HiOS 12. Precio India: desde 7499 rupias (unos 83 euros).

España: no disponible oficialmente. India: desde 6999 rupias (unos 78 euros).

España: no disponible oficialmente. Cómpralo aquí Comprar Comprar

El Spark Go de 2024 tiene mejor pantalla y Dynamic Port, aunque el estilo lo lleva el de 2023

Dos de las grandes novedades del Tecno Spark Go 2024 tienen que ver con su pantalla. Puede que siga siendo un panel IPS de 6,6 pulgadas y resolución HD+ como en la versión de 2023, pero hay mejoras.

La primera tiene que ver con su velocidad, pues el Spark Go 2024 tiene un panel que funciona a 90 Hz en vez de 60 Hz. La segunda es el estreno de Dynamic Port, un sistema de notificaciones similar a la Isla Dinámica de los iPhone y que no es posible tener en el Spark Go 2023. Solo con eso el dispositivo de 2024 se pone adelante, aunque hay un elemento en el que el de 2023 le supera: el diseño.

El cuerpo de ambos móviles sigue siendo de plástico, con laterales rectos y sin protección IP contra polvo y agua. Sin embargo, la trasera del Spark Go 2023 tiene un estilo bastante más llamativo. Su módulo de cámaras se ve realmente bien y el patrón poligonal de la cubierta le queda fantástico. De hecho, fácilmente puede hacerse pasar por un móvil más costoso.

El Spark Go de 2024 no puede darse ese lujo, básicamente por dos cosas: primero, su módulo de cámaras es un calco del de los iPhone, así que no recibe puntos por creatividad; y segundo, que la trasera tiene un estilo bastante simple.

Eso sí, no podemos negar que la edición verde con cuero vegano es diferenciadora. Aparte, el Spark Go 2024 tiene altavoces estéreo con sonido DTS en todas sus versiones. Esto sí que es un plus interesante, por lo que equilibraría la balanza, pero en lo estrictamente estético nos quedamos con el de 2023.

El rendimiento del Spark Go 2024 se ríe del Spark Go 2023, que también tiene menos almacenamiento

El otro salto importante en el Spark Go 2024 tiene que ver con su rendimiento. Sigue teniendo un procesador de gama baja, pero el Unisoc Tiger T606 es bastante más potente que el MediaTek Helio A22 del Spark Go 2023.

¿Qué tanta es la diferencia? En AnTuTu 10 hablamos de más del doble, concretamente un 118% a favor del T606. En Geekbench 6 la cosa queda más pareja, pero sigue siendo superior el chipset de Unisoc con un 12% en la prueba mononúcleo y un 22% en la multinúcleo. Puedes apreciar las diferencias un poco mejor en las gráficas a continuación:

Ahora bien, ¿qué sucede con la RAM y el almacenamiento? Ambos dispositivos pueden comprarse con 3 o 4 GB de RAM, pero las configuraciones de almacenamiento sí cambian. El Spark Go 2023 se vende en versiones de 32 o 64 GB, mientras que el Spark Go 2024 tiene versiones de 64 o 128 GB. Es el doble de almacenamiento base y máximo.

Con el software también hay mejoras, pues el Tecno Spark Go 2023 lleva Android 12 bajo HiOS 12. En cambio, el Tecno Spark Go 2024 lleva Android 13 Go Edition. Esto último es muy positivo, pues no solo hablamos de una versión más actual de Android, también es la edición ligera y te ahorras el consumo de recursos de una capa de personalización.

Solo la cámara frontal mejora y las demás se quedan iguales (también la batería)

Nos falta hablar de un par de cosas, pero las dejamos para el final porque los cambios son mínimos. ¿A qué nos referimos? Pues a las cámaras y los sistemas de energía de estos móviles.

Sobre las cámaras debemos decir que son prácticamente idénticas entre ambos móviles. En las traseras encontrarás un sensor principal de 13 MP y una cámara auxiliar de 0,08 MP que resulta simbólica. Mientras, la cámara frontal del Spark Go 2023 es de 5 MP, pero la del Spark Go 2024 es de 8 MP, su única diferencia.

En las baterías y sistemas de carga no hay distinción alguna. Ambos cuentan con baterías de 5000 mAh y carga estándar de 10 W.

Conclusiones: Tecno Spark Go 2024 vs. Tecno Spark Go 2023: ¿cuál deberías comprar?

Es bastante claro que el Tecno Spark Go 2024 es un móvil superior al Spark Go 2023, excepto en algo muy subjetivo como el diseño. Le supera con creces en rendimiento y también tiene una pantalla más veloz y completa. Así, es obvio que el Tecno Spark Go 2024 es mejor compra, pero ¿el precio no le jugará en contra?

Como ninguno se vende oficialmente en España, debemos optar por revisar los precios en otros mercados. El Tecno Spark Go 2024 por ahora solo se vende en Asia, así que tomaremos su precio en India.

La versión base del Tecno Spark Go 2024 (3 GB + 64 GB) cuesta 7499 rupias (unos 83 euros). Mientras, el Spark Go 2023 de 3 GB + 32 GB cuesta 6999 rupias (unos 78 euros). ¿Compensa la diferencia? Muchísimo, al punto de que no hay ningún escenario en el que el Spark Go 2023 sea mejor compra que el Spark Go 2024.